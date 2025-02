Na západe sa drevených dosiek masovo zbavujú. Je to len módny výstrelok alebo má opodstatnenie?

V posledných rokoch si mnohí ľudia na Západe všímajú, že tradičné drevené dosky na krájanie putujú do koša oveľa častejšie ako kedysi. Objavujú sa pritom obavy, že drevo môže byť semenišťom baktérií a že plastové alternatívy sú bezpečnejšou a hygienickejšou voľbou. Napriek týmto trendom sa na Slovensku stále tešia drevené dosky veľkej popularite a mnohí ľudia sa zaujímajú o to, či sú obavy Západu oprávnené, alebo ide len o prehnané reakcie. Nižšie sa pozrieme na oba typy dosiek, poukážeme na výsledky výskumov a pridáme tipy, ako si udržať kuchynskú dosku v čo najlepšej kondícii a maximálnej čistote.

Drevené dosky a ich jedinečné vlastnosti

Povesť menej hygienického materiálu

Dlhé desaťročia sa tvrdilo, že drevené dosky nie sú vhodné do kuchyne kvôli údajne vysokej pórovitosti, ktorá by mala uľahčovať prenikanie baktérií, ako je salmonela či listeria, hlboko do štruktúry dreva. Z toho dôvodu sa veľa ľudí pozeralo na drevo s nedôverou a radšej uprednostňovalo moderné plastové alternatívy.

Prekvapivé výsledky z laboratórií

Výskum univerzity v Madisone však priniesol veľmi zaujímavé zistenia. Vedci zistili, že baktérie na drevených doskách prežívajú podstatne kratšie ako na plastových. Napríklad salmonela a listeria sa na drevenom povrchu nedokážu udržať tak dlho a väčšina z nich uhynie dokonca už do niekoľkých minút. Drevo má totiž prirodzené antibakteriálne vlastnosti, vďaka čomu dokáže neutralizovať mikróby bez použitia chemikálií.

Starostlivosť o drevené dosky

Aj keď je prírodný materiál v mnohých ohľadoch bezpečný a estetický, drevené dosky si vyžadujú pravidelnú pozornosť. Na rozdiel od plastových ich nie je vhodné umývať v umývačke riadu, pretože dlhodobý pobyt vo vysokej teplote a vlhkosti môže spôsobiť deformáciu či popraskanie dreva. Ideálne je opláchnuť dosku pod tečúcou teplou vodou, použiť kefku na odstránenie nečistôt z rýh a následne ju dôkladne vysušiť čistou utierkou.

Skvelým pomocníkom pri dezinfekcii a odstraňovaní pachov z dreva sú prírodné prostriedky ako ocot alebo citrónová šťava. Môžete drevenú dosku potrieť polovicou citróna alebo ju pretrieť handričkou namočenou v roztoku octu s vodou. Po krátkom pôsobení ju opláchnite a znova dôkladne osušte. Dbajte na to, aby ste drevo vystavovali čo najmenej vlhkosti, pretože voda je najčastejším dôvodom jeho poškodenia a vzniku trhlín.

Plastové dosky a ich prednosti

Jednoduché čistenie a nižšie nároky na údržbu

Plastové dosky, najmä tie z tvrdeného plastu, sa na Západe stali hitom vďaka odolnému povrchu a veľmi jednoduchej údržbe. Ich povrch je hladký a menej náchylný na tvorbu hlbokých rýh, do ktorých by sa mohli zachytávať zvyšky jedla alebo nečistoty. Veľkou výhodou je takisto možnosť dezinfekcie v umývačke riadu. Vysoká teplota a silné čistiace prostriedky dokážu odstrániť väčšinu baktérií a po tomto procese sa plastová doska stáva opäť plne pripravenou na použitie.

Pre ľudí s citlivou pokožkou alebo alergiami je dôležité aj to, že plast neobsahuje prírodné zložky, ktoré by mohli vyvolávať nežiaduce reakcie. Hypoalergénne vlastnosti môžu byť rozhodujúcim faktorom pri voľbe kuchynskej dosky v niektorých domácnostiach.

Nevýhody plastových dosiek

Hoci plastové dosky prinášajú množstvo výhod, nie sú úplne bez rizika. Postupom času sa na ich povrchu môžu objaviť jemné ryhy, do ktorých sa môžu postupne hromadiť baktérie. Takéto drobné trhliny nemusia byť voľným okom viditeľné, no vedia skryť nečistoty, ktoré sa ťažšie odstraňujú. Preto je vhodné pravidelne kontrolovať stav plastovej dosky a ak začína byť nadmerne poškriabaná, radšej ju vymeniť za novú. Keďže plast nie je trvácny materiál na celý život, je tiež dôležité myslieť na ekologickú stránku a zbytočne ho nevyhadzovať, ak je ešte v dobrom stave.

Ako si udržať dosku v hygienickom stave?

Nech už preferujete akýkoľvek materiál, kľúčovú úlohu hrá čistenie a dezinfekcia. Pri plastových doskách pomáha kombinácia horúcej vody a čistiacich prostriedkov, prípadne použitie umývačky riadu. Pri drevených doskách stojí za to siahnuť po prírodných prostriedkoch a dbať na rýchle odstránenie zvyškov jedla.

Jednou zo stratégií na minimalizáciu krížovej kontaminácie je používať viacero dosiek – napríklad jednu na mäso a druhú na ovocie a zeleninu. Týmto spôsobom znížite šancu, že sa škodlivé baktérie prenesú z jedného druhu potravín na iný. Mnohé domácnosti preferujú práve kombináciu – plastové dosky na pečivo či šaláty a drevené na mäso, syry či údeniny.

Moderné alternatívy: sklo, mramor a silikón

V súčasnosti je trh presýtený aj ďalšími zaujímavými možnosťami. Stále častejšie sa objavujú sklenené dosky, ktoré sú síce odolné proti baktériám (pretože sklo je hladké a neporézne), no majú tendenciu rýchlo otupiť nože a pri neopatrnom zaobchádzaní môžu prasknúť. Mramor a ďalšie kamenné dosky sa vyznačujú luxusným vzhľadom, veľmi odolným povrchom a dlhou životnosťou, no takisto majú tendenciu otupiť čepele a sú relatívne ťažké na manipuláciu. Silikónové dosky môžu byť praktické pre ľudí, ktorí oceňujú protišmykový povrch a jednoduché čistenie, hoci ani tu sa nedá úplne vyhnúť riziku rezov a drobných rýh.

V konečnom dôsledku je dobré zvážiť, či vám viac záleží na výdrži nožov alebo na maximálnej odolnosti dosky – prípadne nájsť zlatú strednú cestu.

Ekologický rozmer

Okrem hygieny je v súčasnosti čoraz dôležitejšia aj ekologická otázka. Pri voľbe materiálu sa mnohí ľudia zaujímajú, ako dlho doska vydrží a ako sa dá likvidovať. Drevené dosky sa môžu biologicky rozložiť, prípadne ich možno pri menšom poškodení zbrúsiť a opätovne používať. Plastové dosky síce môžeme recyklovať, ale treba dbať na to, aby boli vyrobené z recyklovateľného druhu plastu, a aj tak je proces recyklácie často náročný a nedokonalý. Kamenné či mramorové dosky vydržia celé roky, no ich výroba môže byť energeticky nákladná a ťažko recyklovateľná.

Ktorý materiál je ideálny pre vás?

Neexistuje univerzálna odpoveď na to, ktorá doska je „najlepšia“. Záleží na viacerých faktoroch:

Spôsob využitia – ak často krájate mäso či silne zafarbené potraviny, mali by ste zvážiť odolnejší povrch a dôkladnú dezinfekciu. Údržba – nemáte čas na ručné umývanie a pravidelné ošetrovanie dreva? Možno vám viac vyhovuje plastová doska. Estetika a dizajn – drevené dosky dodajú kuchyni príjemnú prírodnú atmosféru, kým sklo alebo mramor vyniknú v modernejšom prostredí. Ekologické hľadisko – uprednostňujete prírodné materiály, ktoré sa dajú renovovať alebo kompostovať, alebo dáte prednosť syntetike, ktorú je jednoduché vymeniť za novú?

Záver: Trendy nie sú vždy univerzálne riešenie

Hoci sa na Západe v súčasnosti rozmáha tendencia zbavovať sa drevených dosiek pre údajné hygienické riziká, výskumy dokazujú, že to s drevom nie je také čierne, ako sa kedysi zdalo. Drevo má prirodzené antibakteriálne vlastnosti a pri správnej údržbe môže byť rovnako hygienické ako plast. Na druhej strane, plastové dosky sú jednoduchšie na údržbu a môžu byť vítanou voľbou pre ľudí, ktorí ocenia rýchlosť, s akou ich vedia vyčistiť či dezinfikovať.

Ak chcete eliminovať riziko kontaminácie na minimum, zvážte používanie viacerých dosiek – jednu na mäso, druhú na ovocie a zeleninu, ďalšiu na pečivo. Prípadne sa môžete poobzerať po alternatívnych materiáloch, ktoré môžu lepšie zapadnúť do vášho kulinárskeho životného štýlu. V konečnom dôsledku ide vždy o osobné preferencie a najmä o dôsledné dodržiavanie hygienických zásad pri práci v kuchyni. Držte sa týchto pravidiel a môžete si byť istí, že si vyberiete tú správnu dosku pre seba – či už drevenú, plastovú alebo mramorovú.