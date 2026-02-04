Minimálna mzda a hodinová sadzba na Slovensku v roku 2026. Koľko si skutočne zarobíte?

Od januára 2026 vstupuje na Slovensku do platnosti nová výška minimálnej mzdy. Podľa zákonom stanoveného automatického valorizačného mechanizmu sa najnižší hrubý mesačný zárobok zvyšuje na 838 eur. Ide o sumu vypočítanú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2024, pričom minimálna mzda predstavuje 57 percent tejto hodnoty.
Zvýšenie minimálnej mzdy ovplyvní nielen ľudí, ktorí poberajú najnižší možný príjem, ale aj viaceré ďalšie platové nároky. Na minimálnu mzdu sú totiž naviazané príplatky za prácu v noci či v sťaženom prostredí, ako aj niektoré tarify v rámci mzdových stupňov.
Hodinová minimálna mzda v roku 2026
S novou mesačnou sumou sa mení aj minimálna hodinová mzda, ktorá bude v roku 2026 predstavovať 4,82 eur za hodinu. Výpočet vychádza z priemerného počtu pracovných hodín za mesiac, ktorý pri 40-hodinovom pracovnom týždni predstavuje 174 hodín.
Hodinová sadzba je záväzná pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či pracujú na plný, skrátený úväzok alebo na dohodu.
Pri skrátených úväzkoch sa nemení hodinová mzda, ale upravuje sa mesačný minimálny zárobok podľa reálne odpracovaného času.
Minimálna mzda a čistý príjem
To, koľko zamestnancovi zostane z minimálnej mzdy v čistom, závisí od daňových pravidiel daného roka. Keďže legislatíva pre rok 2026 ešte definitívne nešpecifikovala výšku niektorých daňových položiek, presná čistá mzda pre rok 2026 zatiaľ nie je oficiálne určená.
Výška čistého príjmu bude závisieť najmä od:
- nezdaniteľnej časti základu dane
- sadzby dane z príjmu fyzických osôb
- výšky sociálnych a zdravotných odvodov
- prípadného daňového bonusu na dieťa
Z tohto dôvodu možno aktuálne uvádzať len hrubú minimálnu mzdu a hodinovú tarifu, ktoré sú už potvrdené.
Ako sa určuje minimálna mzda?
Slovensko má jasne stanovený mechanizmus, ktorý zabezpečuje predvídateľnosť rastu minimálnej mzdy. Postup je dvojstupňový:
- Rokovania sociálnych partnerov – vláda, odbory a zamestnávatelia sa môžu dohodnúť na inej sume.
- Automatický výpočet – ak sa dohoda nedosiahne do 15. septembra, začne platiť vzorec, podľa ktorého je minimálna mzda 57 % priemernej mzdy.
V prípade roku 2026 bola výsledná suma 838 eur stanovená práve automatickým prepočtom.
Prečo minimálna mzda rastie?
Zmyslom valorizačného mechanizmu je zabezpečiť, aby minimálna mzda kopírovala reálny vývoj v ekonomike. Rastie tak v súlade s:
- výškou priemernej mzdy
- cenovou hladinou v krajine
- životnými nákladmi
- dlhodobým trendom rastu odmeňovania
Cieľom je udržať príjem ľudí pracujúcich za minimum na úrovni, ktorá im umožní pokryť základné životné potreby.
Zhrnutie
- Minimálna mzda 2026: 838 € mesačne (oficiálne potvrdené)
- Hodinová sadzba 2026: 4,82 € za hodinu
- Automatická valorizácia je zákonom stanovený mechanizmus
- Presná čistá mzda zatiaľ nie je oficiálne určená, keďže daňové parametre pre rok 2026 ešte neboli uzavreté
- Minimálna mzda ovplyvňuje aj príplatky a ďalšie mzdové nároky