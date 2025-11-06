Miesto svätomartinskej husi si upečte kura. Sadlo, rasca a jablká dodá skvelú chuť a je lacnejšie

Ak sa vám nechce investovať do drahej husi, no radi by ste si na sviatok svätého Martina dopriali niečo špeciálne, vyskúšajte pečené kura pripravené na husací spôsob. Pri správnom dochutení dokáže ponúknuť veľmi podobný zážitok – je šťavnaté, voňavé a navyše hotové rýchlejšie aj s nižšími nákladmi.
Tradičná sväto-martinská hus a jej moderná náhrada
Svätý Martin sa na Slovensku aj v Česku tradične spája s husacími hodmi, vínom a prvým snehom. Pečená hus bola od nepamäti symbolom hojnosti a konca poľnohospodárskej sezóny. Dnes sa však stala luxusnejším jedlom – jej cena je vysoká, trvá dlho, kým sa upečie, a jeden kus vystačí skôr pre väčšiu rodinu.
Nie každý má chuť ani možnosť piecť tak veľké a tučné mäso. Preto mnohí ľudia siahajú po kurati – je ľahšie dostupné, lacnejšie a dá sa pripraviť tak, že chuťovo pripomenie aj tradičnú husacinu.
Ako vybrať vhodné kura
Na pečenie vo sviatočnom štýle sa najlepšie hodí väčšie kura – ideálne s hmotnosťou okolo 2 až 2,5 kilogramu. Menšie kúsky majú menej mäsa, rýchlo sa vysušia a nebývajú také šťavnaté. Ak u vás doma každý bojuje o stehno, môžete kúpiť iba tie, ale cenovo sa vždy oplatí kúpiť celé kura.
Zvyšné časti pritom nevyjdú nazmar – zo skeletu a krídel si ľahko pripravíte výborný vývar, prsia použijete napríklad na rezne či do cestovín a stehná upečiete ako hlavný chod.
Ako dosiahnuť chuť ako pri husi
Kura má podstatne menej tuku než hus, preto je dôležité pridať mu ho pri pečení. Najlepšiu chuť dosiahnete, ak namiesto oleja alebo masla použijete sadlo – ideálne husacie, kačacie alebo bravčové.
Výborne poslúži aj pár kúskov slaniny, ktoré dodajú omáčke plnšiu chuť. Na jesenný nádych nezabudnite pridať jablká – tie počas pečenia zmäknú, nasiaknu šťavu a ich jemná kyslosť perfektne dopĺňa tuk z mäsa.
Z korenín stačí len soľ a rasca, prípadne pár bobúľ borievky, ak máte radi výraznejšiu chuť. Mäso môžete podliať červeným vínom, tmavým pivom alebo domácim vývarom, ktoré mu dodajú hĺbku a zabraňujú vysušeniu.
S čím kura podávať
K sväto-martinskému menu neodmysliteľne patrí kapusta – biela alebo červená, dusená na cibuli a jablkách. Pomáha tráveniu mastnejších jedál a vyváži ich chuť. Ako prílohu môžete zvoliť žemľové alebo zemiakové knedle, prípadne lokše či domáce zemiakové placky.
Ak pečiete jablká spolu s mäsom, pokojne ich podávajte priamo na tanieri – výborne ladia s kapustou aj omáčkou z výpeku.
Recept: Kura na husací spôsob
Čas prípravy: približne 1 hodina a 30 minút
Ingrediencie:
- 1 väčšie kura (2 – 2,5 kg)
- 3 jablká
- 5 lyžíc sadla (husacieho, kačacieho alebo bravčového)
- 1 – 2 lyžice celej rasce
- 200 ml červeného vína alebo vývaru
- soľ podľa chuti
Postup:
- Rúru predhrejte na 200 °C.
- Polovicou sadla vymažte pekáč, zvyšok rozotrite po povrchu aj vnútri kuraťa.
- Kura osoľte, posypte rascou a vložte ho do pekáča prsiami nadol.
- Jablká nakrájajte na štvrtiny, zbavte jadier a niekoľko kúskov vložte dovnútra mäsa. Zvyšné rozložte okolo.
- Všetko podlejte vínom alebo vývarom, prikryte a dajte piecť.
- Po 15 minútach kura otočte, znížte teplotu na 170 °C a pečte prikryté ešte asi 45 minút.
- Nakoniec odstráňte pokrievku, zvýšte teplotu opäť na 200 °C a pečte ďalších 10 až 15 minút, aby sa vytvorila zlatistá, chrumkavá kôrka.
- Po vybratí z rúry nechajte mäso 10 minút odpočívať, potom ho porcujte a podávajte.
Pravdivý záver
Pečené kura síce nie je tradičnou súčasťou sväto-martinských hodov, tie patria výhradne husi, no ide o modernú a úplne legitímnu alternatívu pre tých, ktorí chcú sviatok osláviť bez veľkých nákladov.
Pri správnom postupe dokáže byť kura rovnako šťavnaté a aromatické, pričom jeho príprava je jednoduchšia a kratšia. Stačí pridať trochu sádla, jablká a rascu – a o chutný, pravdivý „sväto-martinský“ obed máte postarané.