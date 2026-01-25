Messenger sa „vypína“. Ako si zachrániť správy, fotografie a videá? Prehľadný návod krok za krokom

Messenger patrí medzi najpoužívanejšie komunikačné aplikácie na svete a pre mnoho ľudí je zároveň archívom osobných fotografií, videí či dôležitých informácií. Preto prirodzene vznikol strach, keď sa začali šíriť správy o „vypínaní“ služby. Pravda je však menej dramatická, no stále stojí za to venovať jej pozornosť.

Messenger nekončí. Mení sa však spôsob, ako ho môžete používať

V posledných mesiacoch Meta oznámila, že prestane podporovať samostatnú počítačovú aplikáciu Messenger pre Windows a macOS. Táto zmena prebieha postupne a používatelia desktopovej verzie boli upozornení, že aplikácia prestane fungovať a komunikácia sa presunie výhradne do webového rozhrania alebo mobilných aplikácií.

Dôležité je, že:

  • Messenger ako služba pokračuje
  • história správ používateľom nezmizne
  • zmena sa týka iba spôsobu používania aplikácie, nie jej existencie

Používatelia, ktorí majú aktuálny účet na Facebooku alebo používajú webové či mobilné rozhranie Messengeru, sa nemusia obávať straty prístupu k svojmu obsahu.

Prečo Meta odporúča riešiť správu dát

Meta dlhodobo prepracováva technické fungovanie svojich služieb vrátane bezpečnosti správ. Zaviedla napríklad end-to-end šifrovanie, ktoré vyžaduje úpravy v spôsobe ukladania dát.

Aj keď odstránenie desktopovej aplikácie neznamená stratu správ, spoločnosť odporúča mať o svoje dáta prehľad a v prípade potreby si ich zálohovať. Je to užitočné najmä vtedy, ak máte v Messengeri veľké množstvo fotografií, videí alebo starších konverzácií.

Aké dáta môže Messenger obsahovať

Messenger bežne slúži ako miesto, kde sa hromadia:

  • textové správy
  • fotografie a videá
  • hlasové správy
  • dokumenty a súbory
  • kontakty a dôležité správy z minulosti

Preto sa oplatí tieto údaje chrániť, najmä ak obsahujú niečo nenahraditeľné.

Ako si oficiálne stiahnuť dáta z Messengeru (bezpečný postup)

Meta ponúka plne dôveryhodnú možnosť, ako si všetky údaje z Messengeru stiahnuť do počítača. Proces prebieha cez váš účet na Facebooku.

Postup krok za krokom:

  1. Prihláste sa do Facebooku cez webový prehliadač.
  2. Otvorte Nastavenia a súkromieNastavenia.
  3. Nájdite sekciu Vaše informácie na Facebooku.
  4. Kliknite na Stiahnuť vaše informácie.
  5. Zvoľte, či chcete stiahnuť iba dáta z Messengeru, alebo všetky údaje z účtu.
  6. Vyberte časové obdobie a formát.
  7. Požiadajte o vytvorenie archívu.

Vytváranie archívu môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín či dní – závisí to od množstva dát. Keď bude balík hotový, Facebook vás upozorní a môžete si ho stiahnuť.

Ako bezpečne narábať so stiahnutým archívom

Stiahnutý súbor obsahuje veľmi osobné informácie. Preto:

  • uložte ho na bezpečné miesto
  • nepoužívajte neoverené cloudové úložiská
  • neposielajte archív e-mailom
  • ak obsah potrebujete pravidelne, vytvorte si praktickú vlastnú štruktúru súborov

Treba tiež vedieť, že archív slúži najmä ako záloha — správy a súbory sú čitateľné, no nie v identickom rozložení ako v aplikácii.

Záver: Messenger prežíva, no zmeny si vyžadujú vašu pozornosť

Messenger ako komunikačná platforma nekončí a bežní používatelia neprídu o svoju históriu správ. Mení sa len spôsob, akým Meta poskytuje aplikáciu, najmä na počítačoch.

Záloha dát je však vždy rozumný krok, najmä ak máte v Messengeri obsah, ktorý má pre vás osobnú alebo pracovnú hodnotu.

