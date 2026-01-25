Messenger sa „vypína“. Ako si zachrániť správy, fotografie a videá? Prehľadný návod krok za krokom

Messenger patrí medzi najpoužívanejšie komunikačné aplikácie na svete a pre mnoho ľudí je zároveň archívom osobných fotografií, videí či dôležitých informácií. Preto prirodzene vznikol strach, keď sa začali šíriť správy o „vypínaní“ služby. Pravda je však menej dramatická, no stále stojí za to venovať jej pozornosť.
Messenger nekončí. Mení sa však spôsob, ako ho môžete používať
V posledných mesiacoch Meta oznámila, že prestane podporovať samostatnú počítačovú aplikáciu Messenger pre Windows a macOS. Táto zmena prebieha postupne a používatelia desktopovej verzie boli upozornení, že aplikácia prestane fungovať a komunikácia sa presunie výhradne do webového rozhrania alebo mobilných aplikácií.
Dôležité je, že:
- Messenger ako služba pokračuje
- história správ používateľom nezmizne
- zmena sa týka iba spôsobu používania aplikácie, nie jej existencie
Používatelia, ktorí majú aktuálny účet na Facebooku alebo používajú webové či mobilné rozhranie Messengeru, sa nemusia obávať straty prístupu k svojmu obsahu.
Prečo Meta odporúča riešiť správu dát
Meta dlhodobo prepracováva technické fungovanie svojich služieb vrátane bezpečnosti správ. Zaviedla napríklad end-to-end šifrovanie, ktoré vyžaduje úpravy v spôsobe ukladania dát.
Aj keď odstránenie desktopovej aplikácie neznamená stratu správ, spoločnosť odporúča mať o svoje dáta prehľad a v prípade potreby si ich zálohovať. Je to užitočné najmä vtedy, ak máte v Messengeri veľké množstvo fotografií, videí alebo starších konverzácií.
Aké dáta môže Messenger obsahovať
Messenger bežne slúži ako miesto, kde sa hromadia:
- textové správy
- fotografie a videá
- hlasové správy
- dokumenty a súbory
- kontakty a dôležité správy z minulosti
Preto sa oplatí tieto údaje chrániť, najmä ak obsahujú niečo nenahraditeľné.
Ako si oficiálne stiahnuť dáta z Messengeru (bezpečný postup)
Meta ponúka plne dôveryhodnú možnosť, ako si všetky údaje z Messengeru stiahnuť do počítača. Proces prebieha cez váš účet na Facebooku.
Postup krok za krokom:
- Prihláste sa do Facebooku cez webový prehliadač.
- Otvorte Nastavenia a súkromie → Nastavenia.
- Nájdite sekciu Vaše informácie na Facebooku.
- Kliknite na Stiahnuť vaše informácie.
- Zvoľte, či chcete stiahnuť iba dáta z Messengeru, alebo všetky údaje z účtu.
- Vyberte časové obdobie a formát.
- Požiadajte o vytvorenie archívu.
Vytváranie archívu môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín či dní – závisí to od množstva dát. Keď bude balík hotový, Facebook vás upozorní a môžete si ho stiahnuť.
Ako bezpečne narábať so stiahnutým archívom
Stiahnutý súbor obsahuje veľmi osobné informácie. Preto:
- uložte ho na bezpečné miesto
- nepoužívajte neoverené cloudové úložiská
- neposielajte archív e-mailom
- ak obsah potrebujete pravidelne, vytvorte si praktickú vlastnú štruktúru súborov
Treba tiež vedieť, že archív slúži najmä ako záloha — správy a súbory sú čitateľné, no nie v identickom rozložení ako v aplikácii.
Záver: Messenger prežíva, no zmeny si vyžadujú vašu pozornosť
Messenger ako komunikačná platforma nekončí a bežní používatelia neprídu o svoju históriu správ. Mení sa len spôsob, akým Meta poskytuje aplikáciu, najmä na počítačoch.
Záloha dát je však vždy rozumný krok, najmä ak máte v Messengeri obsah, ktorý má pre vás osobnú alebo pracovnú hodnotu.