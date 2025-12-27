Medvede akoby „požierali“ Japonsko. Odborníci hovoria o situácii na hranici katastrofy

V posledných rokoch sa v Japonsku výrazne zvýšil počet stretov medzi ľuďmi a divo žijúcimi medveďmi. Najviac incidentov sa odohráva na severe ostrova Honšú, najmä v prefektúrach Akita, Iwate a Mijagi, kde dochádza k opakovaným výskytom medveďov v blízkosti miest, obytných štvrtí a škôl.
Podľa japonského ministerstva životného prostredia je jedným z hlavných dôvodov týchto stretov kombinácia viacerých faktorov: kolísavá dostupnosť prirodzenej potravy v lesoch, dlhodobý pokles ľudskej populácie na vidieku a s tým spojené opúšťanie tradične obývaných oblastí, ako aj úspešné ochranné opatrenia, ktoré viedli k rastu populácie medveďov.
Ktoré druhy medveďov žijú v Japonsku
V Japonsku sa prirodzene vyskytujú dva druhy medveďov:
- Ázijský čierny medveď (Ursus thibetanus) – žije prevažne na ostrovoch Honšú a Šikoku
- Hnedý medveď (Ursus arctos yesoensis) – poddruh hnedého medveďa žijúci na ostrove Hokkaidó
Oba druhy sú vo všeobecnosti plaché, no v prípade, že sú prekvapené alebo sa cítia ohrozené, môžu reagovať útočne. Medvede v Japonsku sú považované za všežravce a ich strava pozostáva najmä z rastlinných zdrojov (žalude, orechy, plody), hmyzu a malých živočíchov. Útoky na ľudí sú zriedkavé a zvyčajne nejde o predátorské správanie.
Aktuálne čísla: rastúca populácia a zvýšený počet stretov
Podľa údajov japonských úradov sa počet ázijských čiernych medveďov v niektorých prefektúrach v posledných rokoch znásobil. Napríklad v prefektúre Mijagi žilo v roku 2008 približne 630 jedincov, kým v roku 2024 ich počet prekročil 2 700. Tento rast vedie k častejšiemu výskytu medveďov mimo tradičných lesných oblastí.
Len v roku 2023 zaznamenali úrady viac ako 200 incidentov s medveďmi, ktoré zahŕňali aj fyzické útoky. V niekoľkých prípadoch došlo k vážnym zraneniam a bolo zaznamenaných niekoľko úmrtí. Z dôvodu bezpečnosti verejnosti došlo v niektorých oblastiach aj k nasadeniu síl sebaobrany, čo je v Japonsku výnimočné opatrenie, vyhradené pre mimoriadne situácie.
Prečo sa medvede sťahujú bližšie k ľuďom?
Jedným z faktorov je nedostatok prirodzenej potravy v lesoch, najmä v rokoch, keď je slabá úroda žaluďov a iných plodov. Medvede si pred zimou vytvárajú tukové zásoby, a keď v lese nenájdu dostatok potravy, hľadajú alternatívy – často v blízkosti ľudských obydlí. Lákadlom sú napríklad:
- neoplotené ovocné sady (kaki, jablká)
- komposty a odpadkové koše
- zvyšky krmiva pre domáce zvieratá
Ďalším dôvodom je zmenšujúca sa ľudská aktivita v niektorých oblastiach, ktoré boli v minulosti pravidelne obývané a udržiavané. S úbytkom obyvateľstva a zarastaním pozemkov sa vytvárajú ideálne podmienky pre úkryt medveďov, čo uľahčuje ich presun smerom k ľudským sídlam.
Potrebné sú preventívne a regulačné opatrenia
Japonská vláda už v roku 2014 upravila zákon o ochrane divo žijúcich zvierat, kde okrem ochrany zaviedla aj možnosť aktívnej regulácie populácie, ak to vyžaduje verejná bezpečnosť alebo stav ekosystému.
V praxi to znamená, že niektoré prefektúry dostávajú štátne dotácie na:
- regulovaný odstrel medveďov
- monitorovanie pohybu zvierat (pomocou kamier, GPS a hlásení od obyvateľov)
- prevenciu v podobe informačných kampaní a výcviku
V niektorých oblastiach sa zavádzajú tzv. „vládni lovci“ – špecializovaní pracovníci vyškolení na bezpečné odchytávanie a elimináciu problémových jedincov.
Výzvy do budúcnosti
Jedným z problémov, na ktorý upozorňujú odborníci, je nedostatok kvalifikovaných poľovníkov. Vekový priemer medzi aktívnymi lovcami v Japonsku stúpa a mladí ľudia sa o túto činnosť zaujímajú len minimálne. Výcvik nových odborníkov je však časovo a finančne náročný.
Okrem regulácie populácie je podľa odborníkov dôležitá aj úprava prechodových zón medzi lesom a mestom. Odstraňovanie kríkov a náletových drevín, zabezpečenie odpadkových košov, či pravidelné kosenie zarastených pozemkov môže znížiť výskyt medveďov v blízkosti domov.
Základy správania sa pri stretnutí s medveďom
Japonské úrady odporúčajú niekoľko základných pravidiel pre ľudí pohybujúcich sa v oblastiach s výskytom medveďov:
- Vyhýbajte sa tichému pohybu v lesoch. Noste zvonček alebo si púšťajte rádio – hluk dá medveďovi vedieť, že sa blížite.
- Nevyhadzujte potravinový odpad mimo zabezpečených nádob.
- Ak medveďa uvidíte, neutekajte. Pomaly cúvajte a udržiavajte si odstup.
- V prípade nevyhnutnosti použite sprej proti medveďom.
Zvýšený výskyt medveďov v Japonsku nie je výplodom paniky ani médií – ide o reálny ekologický a spoločenský problém, ktorý vznikol kombináciou dlhodobých ochranárskych opatrení, klimatických faktorov a demografických zmien. Japonsko preto začalo hľadať rovnováhu medzi ochranou prírody a bezpečnosťou ľudí – čo môže byť cenná skúsenosť aj pre iné krajiny, vrátane Slovenska.