Maximálna teplota, ktorú treba v zimnom období udržiavať v domácnosti, ktorá zabráni plesniam

Možno si hovoríte, že trochu zimy v byte nikomu neuškodí – veď aspoň ušetríte na kúrení. Lenže práve vtedy, keď sa rozhodnete šetriť na teple, sa v domácnosti začína objavovať ďalší problém: vlhkosť a plesne. A tie dokážu narobiť viac škody, než si mnohí pripúšťajú.
Chlad v byte nie je len o nepohodlí, trpí aj telo
Nie je to iba otázka komfortu – teplota prostredia má zásadný vplyv na zdravie aj kvalitu života. Ak je v byte dlhodobo chladno, telo reaguje: stuhnuté kĺby, bolesť chrbta, studené končatiny, náchylnosť na prechladnutie či respiračné infekcie.
Podľa údajov Štátneho zdravotného ústavu by sa teplota v obytných miestnostiach mala udržiavať v rozmedzí 20 až 22 °C. V spálni je ideálne o niečo chladnejšie – približne 18 °C, čo napomáha zdravému spánku. No ak teplota v interiéri klesne dlhodobo pod 17 °C, telo to už považuje za stresovú situáciu.
Pri takejto teplote sa nielenže necítime príjemne, ale zvyšuje sa aj vlhkosť vzduchu, ktorá sa stáva ideálnou živnou pôdou pre plesne.
Chlad podporuje vlhkosť – a vlhkosť znamená pleseň
Mnohí si mylne myslia, že keď v zime netopia, plesne sa prestanú šíriť. Opak je pravdou. Nízke teploty v byte spomaľujú cirkuláciu vzduchu, čím sa zvyšuje relatívna vlhkosť. A práve to plesniam vyhovuje najviac.
Podľa americkej agentúry EPA sa plesniam darí už pri teplotách od 4 do 40 °C, pričom najrýchlejšie rastú okolo 25 °C. Kľúčovým faktorom však nie je teplo, ale vlhkosť vzduchu. Ak presiahne 60 %, majú plesne ideálne podmienky na rozmnožovanie.
Vlhký a chladný byt je preto problémový z viacerých dôvodov – pleseň napáda omietku, drevo, škáry či koberce, ale aj veci ukryté za nábytkom alebo tapetami. Často si ju všimnete až vtedy, keď už sa v interiéri šíri zatuchnutý zápach.
Zdravotné riziká: kašeľ, alergie, pálenie očí
Spóry plesní vo vzduchu predstavujú vážne riziko pre zdravie. Môžu spôsobovať kašeľ, dýchacie ťažkosti, pálenie očí, bolesti hlavy či alergické reakcie. Najviac trpia deti, starší ľudia a astmatici, no aj zdravého človeka môže dlhodobý pobyt v plesnivom prostredí vyčerpávať a znižovať imunitu.
Preto sa neoplatí ani prekurzovať, ani nadmerne šetriť. Udržiavajte doma rozumnú rovnováhu medzi teplom a čerstvým vzduchom.
Ako dosiahnuť ideálne podmienky: teplo + vetranie
Odborníci sa zhodujú, že najvhodnejšia teplota v interiéri je okolo 20 až 21 °C. Aby ste zabránili vzniku plesní, je však rovnako dôležité pravidelne vetrať – niekoľkokrát denne na 5 až 10 minút. Okná otvorte dokorán, aby sa rýchlo vymenil vzduch, no steny nestihli vychladnúť.
Ak sušíte prádlo, robte to mimo bytu alebo používajte odvlhčovač. Pomôže aj obyčajný vlhkomer, ktorý vám ukáže, kedy je vlhkosť príliš vysoká.
Zhrnutie: hranica, pod ktorú doma neklesajte
- Obývačka a kuchyňa: 20–22 °C
- Spálňa: okolo 18 °C
- Minimálna teplota: nikdy dlhodobo pod 17 °C
- Vlhkosť vzduchu: ideálne 40–60 %
Záver
Ak chcete predísť plesniam aj zdravotným problémom, udržujte doma vyváženú teplotu a vlhkosť. Nešetrite na kúrení za cenu zdravia – studený byt môže byť síce lacnejší na prevádzku, no následky na stenách aj v pľúcach vás môžu stáť oveľa viac.
Topte s rozumom, vetrajte pravidelne a sledujte vlhkosť – to je tajomstvo zdravého a suchého domova.