Máte doma porcelánový hrnček po starej mame? Ak nesie túto značku, môžete mať poklad

Porcelánové šálky či vázičky sa v mnohých domácnostiach dedia z generácie na generáciu. Niekto si ich starostlivo odkladá do vitríny, iní ich majú zapadnuté prachom v skrinke. Často k nim máme len citový vzťah, no v skutočnosti môžu ukrývať aj značnú finančnú hodnotu. Stačí sa pozrieť na ich spodnú časť – práve tam sa obvykle nachádza značka výrobcu.
Porcelán – vynález, ktorý ohromil svet
História porcelánu siaha viac ako tisíc rokov dozadu. Ako materiál vznikol v Ázii a odtiaľ sa neskôr dostal do Európy. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že bol tvrdý a odolný, ale pritom veľmi ľahký a elegantný. V porovnaní s ťažkou keramikou alebo kovovými nádobami pôsobil oveľa luxusnejšie a krajšie.
Dlhý čas bol porcelán dostupný iba panovníkom a bohatým vrstvám spoločnosti. Bežní ľudia si ho dovoliť nemohli. Bol považovaný za skutočný symbol moci a prestíže.
Tajomstvo výroby v Európe
Po stáročia sa Európania snažili prísť na to, ako porcelán vyrobiť. Podarilo sa to až na začiatku 18. storočia, keď sa vedcom podarilo odhaliť správne zloženie a technológiu. Krátko na to vznikli prvé európske porcelánky, ktoré sa stali synonymom kvality a luxusu.
Aby sa odlíšili od napodobenín, začali používať špeciálne značky. Tie sa často umiestňovali pod glazúru, takže boli trvalé a nedali sa jednoducho odstrániť.
Čo všetko sa z porcelánu vyrábalo
Porcelán sa neobmedzoval iba na taniere či šálky. Veľmi obľúbené boli aj figúrky, sošky a rôzne dekory s jemnými kvetmi alebo scénami zo života. Typické boli aj celé čajové a jedálenské súpravy, ktoré sa stali ozdobou bohatých domácností.
Každý kus sa vyznačoval precíznym spracovaním a detailmi, ktoré dodnes fascinujú zberateľov.
Hodnota porcelánu dnes
Ak doma nájdete starý hrnček alebo súpravu so značkou výrobcu, môžete mať šťastie. Najcennejšie sú zachovalé kusy bez prasklín a odštiepených okrajov. Obzvlášť veľkú hodnotu majú celé, nepoškodené súbory – napríklad čajové alebo jedálenské sety. Tie môžu v aukciách dosiahnuť vysoké sumy.
Treba však dodať, že na trhu je veľa falzifikátov a napodobenín. Preto je vhodné nechať si starší kúsok overiť u odborníka.
Poklady aj z domácich zbierok
Ak nenájdete na porceláne známu zahraničnú značku, neznamená to, že nemá hodnotu. Aj výrobky z domácich dielní môžu byť žiadané. Zberateľov lákajú nielen šálky či taniere, ale aj krásne sošky a figurálne diela.
Predať alebo si ponechať?
Otázka, čo robiť so starým porcelánom, závisí od vás. Ak má pre vás citovú hodnotu, možno sa oplatí ponechať si ho ako rodinnú pamiatku. Ak však nemáte k nemu vzťah, môžete ho speňažiť. Stále existuje veľký dopyt po starožitnom porceláne a za zachovalé kúsky vedia zberatelia zaplatiť nemalé sumy.
Možno aj vo vašej skrinke leží hrnček alebo váza, ktorá má väčšiu cenu, než si myslíte. Stačí sa len pozorne pozrieť na jej spodnú stranu.