Maškrty a všetko, čo psom chutí. Ako vybrať správnu maškrtu pre psa?

Ponuka psích maškŕt je dnes mimoriadne široká. Líšia sa zložením, tvrdosťou, účelom aj mierou spracovania. Nie každá maškrta, ktorá vyzerá lákavo, je však vhodná na pravidelné podávanie. Pri výbere je dôležité zohľadniť zdravotný stav psa, jeho vek, veľkosť, silu čeľuste a spôsob hryzenia.
Prečo psa odmeňovať maškrtami
Používanie maškŕt ako odmeny je bežnou a osvedčenou súčasťou výchovy a výcviku psov. Väčšina psov reaguje na jedlo ako na silný motivačný faktor. Odmena pomáha upevňovať správanie, ktoré od psa požadujeme, a podporuje ochotu spolupracovať.
U šteniat majú maškrty význam aj pri budovaní vzťahu s majiteľom. Pes si prirodzene spája človeka s pozitívnymi zážitkami, čo uľahčuje socializáciu aj učenie základných návykov.
Aj u dospelých psov má zmysel používať maškrty pri tréningu, a to aj pri cvikoch, ktoré už ovládajú. Pravidelné pozitívne posilňovanie podporuje stabilné správanie a znižuje stres.
Funkčné maškrty: realistické očakávania
Takzvané funkčné maškrty bývajú propagované ako podpora kĺbov, srsti, trávenia alebo imunity. V praxi však ide skôr o doplnkové krmivo, nie o náhradu cielenej výživy alebo veterinárnych doplnkov.
Obsah účinných látok v jednotlivých maškrtách býva relatívne nízky a ich účinok sa môže prejaviť len pri dlhodobom a pravidelnom podávaní. Pre zdravého psa nepredstavujú problém, no nemožno od nich očakávať výrazné zdravotné zmeny.
Maškrty z byvolej kože (rawhide)
Maškrty z byvolej kože patria medzi rozšírené žuvacie produkty. Sú vyrábané z kože jatočných zvierat a pre zachovanie tvaru a trvanlivosti prechádzajú technologickým spracovaním, ktoré sa môže líšiť podľa výrobcu a krajiny pôvodu.
Veterinári upozorňujú na možné riziká, ktoré s týmito maškrtami môžu súvisieť:
- pri prehltnutí väčších kusov môže dôjsť k ich napučaniu v tráviacom trakte
- u niektorých psov existuje riziko upchatia čriev
- spracovanie môže zahŕňať chemické látky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu
Z týchto dôvodov mnohí veterinári odporúčajú maškrty z byvolej kože nepodávať, prípadne len s vysokou mierou opatrnosti a vždy pod dohľadom.
Parohy, rohy a paznechty
Parohy sú kostné tkanivo, zatiaľ čo rohy a paznechty sú tvorené rohovinou.
- Parohy sú prírodné a veľmi tvrdé. Pri intenzívnom hryzení môžu viesť k nadmernému obrusovaniu zubov alebo k ich poškodeniu, najmä u psov so silným zhryzom.
- Rohy (najčastejšie hovädzie) sú mäkšie než kosť a opotrebúvajú sa postupne. Nie všetky psy o ne však prejavia záujem.
- Paznechty bývajú psami dobre prijímané, sú relatívne bezpečné pre zuby, no môžu mať výrazný zápach, ktorý nemusí vyhovovať každému majiteľovi.
Vhodnosť týchto žuvacích maškŕt je vždy individuálna a závisí od správania psa.
Dentálne maškrty
Dentálne maškrty môžu pomôcť pri mechanickom odstraňovaní zubného povlaku, najmä ak sú dostatočne tvrdé a pes ich dlhšie hryzie. Mäkké tyčinky, ktoré pes rýchlo rozžuje, majú minimálny čistiaci efekt.
Je dôležité zdôrazniť, že dentálne maškrty:
- nenahrádzajú veterinárne ošetrenie zubného kameňa
- slúžia najmä ako prevencia alebo doplnok starostlivosti o chrup
Niektoré produkty obsahujú morské riasy (napríklad kelpu), ktoré môžu prispieť k zníženiu zápachu z úst, no hlavný význam má stále mechanické čistenie.
Sušené živočíšne maškrty
Sušené časti zvierat, ako sú uši, šľachy, chrupavky alebo chvosty, patria medzi najprirodzenejšie psie maškrty. Pri správnom spracovaní bez chemického bielenia ide o bezpečnú a dobre tolerovanú pochúťku.
Tieto maškrty:
- podporujú žuvanie
- pomáhajú s čistením zubov
- zvyčajne psa zabavia na dlhší čas
Psie sušienky a čokolády
Psie sušienky sú prevažne založené na obilninách a slúžia skôr ako príležitostná maškrta. Ich výživová hodnota je obmedzená.
Psie čokolády sú bezpečné len vtedy, ak neobsahujú kakao ani teobromín, ktoré sú pre psov toxické. Vždy musí ísť o výrobok výslovne určený pre psy.
Mäsové maškrty
Mäsové maškrty patria medzi najvhodnejšie odmeny pri výcviku. Majú vysokú atraktivitu, dajú sa dávkovať v malých množstvách a sú dostupné aj v hypoalergénnych variantoch.
Pri pravidelnom tréningu je vhodné:
- používať malé kúsky
- sledovať celkový denný príjem
- zohľadniť individuálne potreby psa
Kosti s mäsom
Sušené alebo konzervované kosti s mäsom môžu psa zamestnať na dlhší čas, no nesú so sebou určité riziká:
- vyšší obsah soli a konzervačných látok
- riziko poškodenia tráviaceho traktu pri prehltnutí úlomkov
- možné tráviace ťažkosti u citlivejších psov
Pes by nikdy nemal zostať s kosťou ani s inou maškrtou bez dozoru a veľkosť musí zodpovedať jeho veľkosti a sile.