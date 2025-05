Manuál o kliešťoch. Ako sa účinne chrániť, možnosti očkovania, aké choroby prenášajú a ako správne odstrániť kliešťa

Kliešte predstavujú výrazné zdravotné riziko a netreba ich brať na ľahkú váhu. Preto je dôležité vedieť, ako sa proti nim účinne chrániť. Okolo kliešťov koluje mnoho mýtov, ktorým netreba veriť. To najdôležitejšie, čo môžete urobiť, je rýchle odstránenie kliešťa, ak ho na sebe objavíte.

Kliešte môžu prenášať rôzne vírusy či baktérie spôsobujúce vážne ochorenia, ktoré majú potenciál byť až život ohrozujúce. Pravdaže, nie každé kliešte sú automaticky infikované, no vopred to nijako nerozpoznáte. Aktivita kliešťov navyše kolíše podľa počasia – napríklad 15. mája 2025 sa očakáva mimoriadne vysoká aktivita kliešťov na väčšine územia Slovenska aj Česka (aktuálnu mapu výskytu nájdete denne aktualizovanú na internete).

Najväčšie mýty o kliešťoch, ktoré stále pretrvávajú

Určite ste sa stretli s niekým, kto dodnes verí, že kliešte na človeka padajú zo stromov. To však nie je pravda. Kliešte nelietajú a ani neskáču, nie sú to parašutisti, skôr sú ako malí spidermani – jednoducho na vás prelezú z trávy či nízkeho porastu. Preto je dôležité nosiť pevné topánky, dlhé nohavice a ideálne ich zastrčiť do ponožiek, aj keď je vonku teplejšie.

Ďalším častým omylom je, že kliešte sú aktívne len počas leta. Ani to nie je pravda. Tieto malé parazity potrebujú na svoju aktivitu iba teploty od 5 °C vyššie a dostatočnú vlhkosť, takže ich pokojne môžete stretnúť od skorej jari až do neskorej jesene. A že kliešte sú len v lesoch a prírode? Bohužiaľ, dnes sa už kliešte úplne bežne vyskytujú aj v mestských parkoch, záhradách či dokonca na sídliskách medzi panelákmi.

Aké choroby od kliešťov hrozia?

Kliešte najčastejšie prenášajú dve závažné choroby: lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Hoci nie každé kliešte je infikované, s rastúcim počtom prisatých kliešťov logicky narastá aj riziko infekcie.

K prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy môže dôjsť veľmi rýchlo – niektorí odborníci uvádzajú už 10 až 15 minút od prisatia. Preto je zásadné odstrániť kliešťa čo najrýchlejšie. Naopak, lymská borelióza, spôsobená baktériami, sa obvykle prenesie po dlhšom čase prisatia, často až po 24 hodinách. Napriek tomu je táto choroba častejšia a aj zákernejšia, pretože jej príznaky sa môžu objaviť až s veľkým oneskorením.

Rozdiel medzi kliešťovou encefalitídou a boreliózou:

Kliešťová encefalitída: spôsobená vírusom, napáda centrálnu nervovú sústavu, môže mať závažné neurologické následky, existuje proti nej očkovanie.

spôsobená vírusom, napáda centrálnu nervovú sústavu, môže mať závažné neurologické následky, existuje proti nej očkovanie. Lymská borelióza: spôsobená baktériou, často sa prejavuje začervenaním kože v mieste uhryznutia, dlhodobými bolesťami kĺbov či neurologickými problémami, očkovanie zatiaľ dostupné nie je.

Ak kliešťa nájdete doma, napríklad na oblečení alebo na srsti domácich miláčikov, treba ho bezpečne zlikvidovať. Bežné pranie v práčke nemusí stačiť – istotu dáva až sušička na bielizeň, ktorej vysoká teplota kliešťa spoľahlivo usmrtí.

Očkovanie – áno, či nie?

Proti kliešťovej encefalitíde existuje účinná vakcína, ktorá je na Slovensku aj v Česku dostupná a odporúčaná. Pre ľudí nad 50 rokov je dokonca bezplatná. Hoci proti lymskej borelióze zatiaľ očkovanie neexistuje, dobrou správou je, že už prebieha klinické testovanie vakcíny, ktorá by mohla byť dostupná približne do dvoch rokov.

Ako sa pred kliešťami chrániť čo najlepšie?

Najlepšou ochranou je prevencia:

Noste svetlý odev , ktorý umožní kliešte lepšie zaregistrovať a rýchlo odstrániť.

, ktorý umožní kliešte lepšie zaregistrovať a rýchlo odstrániť. Oblečenie by malo byť dlhé , zakryť čo najviac kože, nezabúdajte na pevné topánky.

, zakryť čo najviac kože, nezabúdajte na pevné topánky. Používajte repelenty, ktoré kúpite v drogérii či lekárni. Ak vám vadia chemické repelenty, existujú aj prírodné alternatívy – napríklad domáce repelenty z rozmarínu, levandule či eukalyptu, ktoré si môžete pripraviť sami. V tomto prípade však platí, že ich treba nanášať častejšie.

Ako správne odstrániť prisaté kliešte?

Ak už kliešťa na svojom tele objavíte, vyberte ho okamžite. Stále sa diskutuje o tom, ktorá metóda je najlepšia. Odborníci však zhodne tvrdia, že dôležitejšie ako spôsob vytiahnutia (kývanie zo strany na stranu, otáčanie alebo vyťahovanie kolmo) je, aby bolo kliešte odstránené čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie. Použiť môžete:

špeciálnu pinzetu

háčik na odstránenie kliešťov

špeciálnu kartu na kliešte dostupnú v lekárňach

Pred aj po odstránení kliešťa miesto dôkladne dezinfikujte. Používajte rukavice alebo ochrannú vreckovku, aby ste predišli riziku nákazy cez ranku na prstoch.

Kliešte sú síce malým, no skutočným zdravotným rizikom. Prevencia je preto najlepšia stratégia. Ak však budete vedieť, ako správne reagovať, výrazne tým minimalizujete riziko nákazy.