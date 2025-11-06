Málo známa funkcia telefónu. Vypnite cielené reklamy jediným kliknutím

Možno ste si to už všimli – hľadáte si v mobile nové topánky a o pár minút na vás z každej stránky vyskakujú reklamy s presne tým istým modelom. Alebo čítate článok o dovolenke v Taliansku a o chvíľu vám Instagram ponúka letenky do Ríma. Náhoda? Ani nie.

V skutočnosti ide o dôsledok sledovania používateľského správania, ktoré umožňuje zobrazovať tzv. personalizované reklamy. Ide o bežnú prax v digitálnom svete, ktorá má svoje výhody – reklamy sú relevantnejšie – no zároveň aj nevýhody, pretože zasahujú do vášho súkromia.

Videonávod: Ako vypnúť cielené reklamy na Androide
Ak sa chcete presvedčiť, že to zvládnete naozaj jednoducho, môžete si pozrieť krátke video s postupom krok za krokom.

Ako to celé funguje

Keď používate internet, väčšina webových stránok a aplikácií si o vás ukladá technické informácie – napríklad pomocou tzv. cookies alebo sledovacích pixelov. Tieto drobné dáta umožňujú vytvárať obraz o tom, čo vás zaujíma, na čo klikáte, ako dlho na stránke zostávate či čo nakupujete.

Tieto informácie sú následne spracúvané spoločnosťami, ktoré sa nazývajú data brokers (správcovia údajov). Ich úlohou je zhromažďovať a analyzovať údaje o správaní používateľov, aby mohli inzerentom ponúkať reklamy „na mieru“.

Veľkú úlohu v tomto procese majú aj známe platformy ako Google, Meta (Facebook, Instagram) či TikTok, ktoré sledujú, ako používate ich služby – čo hľadáte, na čo reagujete, aké videá sledujete či aký obsah zdieľate.

Reklamný identifikátor v Androide

V prípade telefónov s operačným systémom Android ide o systém nazývaný Android Advertising ID (skrátene Ad ID).
Je to jedinečný identifikátor vášho zariadenia, ktorý aplikáciám umožňuje sledovať vašu aktivitu v rôznych aplikáciách a weboch – a tým vám zobrazovať reklamy prispôsobené vašim záujmom.

Google uvádza, že tieto dáta nie sú priamo spojené s vaším menom ani e-mailom, no stále ide o profilovanie správania. Ak vám to nevyhovuje, môžete tento identifikátor kedykoľvek resetovať alebo vypnúť personalizáciu reklám.

Ako na to:

  1. Otvorte Nastavenia telefónu.
  2. Prejdite do sekcie SúkromieReklamy (v niektorých modeloch: GoogleReklamy).
  3. Zvoľte možnosť Odstrániť reklamný identifikátor alebo Vypnúť personalizáciu reklám.

Po tomto kroku sa síce budú reklamy zobrazovať ďalej, no už nebudú vychádzať z vašej histórie správania.

Apple má vlastný systém – IDFA

Používatelia iPhonov nie sú výnimkou. Zariadenia od spoločnosti Apple používajú podobný mechanizmus – Identifier for Advertisers (IDFA). Ide o anonymný identifikátor, ktorý umožňuje inzerentom merať efektivitu reklám a zobrazovať ich cielene.

Apple však v posledných rokoch kladie dôraz na ochranu súkromia. Od roku 2021, so zavedením funkcie App Tracking Transparency (ATT), majú používatelia možnosť sami rozhodnúť, či aplikáciám povolia sledovanie naprieč inými aplikáciami a webmi.

Pri prvom spustení aplikácie systém zobrazí otázku, či súhlasíte so sledovaním. Ak dáte súhlas, aplikácia môže zhromažďovať údaje o vašom správaní a zobrazovať personalizované reklamy. Ak súhlas odmietnete, sledovanie sa zablokuje.

Ako vypnúť sledovanie na iPhone

Ak ste sledovanie povolili omylom, môžete ho kedykoľvek vypnúť:

  1. Otvorte Nastavenia.
  2. Prejdite do sekcie Súkromie a bezpečnosť.
  3. Vyberte možnosť Sledovanie.
  4. Vypnite prepínač Povoliť aplikáciám žiadosti o sledovanie.

Ak chcete ísť ešte ďalej, otvorte Nastavenia → Súkromie → Reklama Apple a vypnite možnosť Personalizované reklamy.

Pozor – vypnutie reklám neznamená úplnú anonymitu

Je dôležité vedieť, že tieto nastavenia nezaručia úplné súkromie.
Aj keď vypnete personalizáciu reklám, telefón a aplikácie môžu naďalej zhromažďovať anonymné alebo agregované údaje – napríklad o tom, ako často aplikácie používate alebo koľko času v nich trávite. Tieto informácie však už nie sú priamo spojené s vašou identitou.

Väčšia kontrola nad vlastným súkromím

Odborníci sa zhodujú, že sledovanie v digitálnom priestore sa dá len obmedziť, nie úplne zastaviť. No aj malé kroky, ako vypnutie reklamných identifikátorov, môžu výrazne znížiť množstvo personalizovaných reklám a zároveň zvýšiť vaše súkromie.

Ako to výstižne zhrnul jeden z expertov: „Ochrana súkromia nie je o tom, že sa skrývate. Ide o to, že vy rozhodujete, kto a kedy má prístup k vašim údajom.“

Cielené reklamy sú bežnou súčasťou online sveta, no ak vám prekážajú, existuje jednoduchý spôsob, ako ich obmedziť. Či už používate Android alebo iPhone, stačí pár klikov – a reklamy vás budú sledovať oveľa menej.

