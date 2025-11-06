Málo známa funkcia telefónu. Vypnite cielené reklamy jediným kliknutím

Možno ste si to už všimli – hľadáte si v mobile nové topánky a o pár minút na vás z každej stránky vyskakujú reklamy s presne tým istým modelom. Alebo čítate článok o dovolenke v Taliansku a o chvíľu vám Instagram ponúka letenky do Ríma. Náhoda? Ani nie.
V skutočnosti ide o dôsledok sledovania používateľského správania, ktoré umožňuje zobrazovať tzv. personalizované reklamy. Ide o bežnú prax v digitálnom svete, ktorá má svoje výhody – reklamy sú relevantnejšie – no zároveň aj nevýhody, pretože zasahujú do vášho súkromia.
Videonávod: Ako vypnúť cielené reklamy na Androide
Ak sa chcete presvedčiť, že to zvládnete naozaj jednoducho, môžete si pozrieť krátke video s postupom krok za krokom.
Ako to celé funguje
Keď používate internet, väčšina webových stránok a aplikácií si o vás ukladá technické informácie – napríklad pomocou tzv. cookies alebo sledovacích pixelov. Tieto drobné dáta umožňujú vytvárať obraz o tom, čo vás zaujíma, na čo klikáte, ako dlho na stránke zostávate či čo nakupujete.
Tieto informácie sú následne spracúvané spoločnosťami, ktoré sa nazývajú data brokers (správcovia údajov). Ich úlohou je zhromažďovať a analyzovať údaje o správaní používateľov, aby mohli inzerentom ponúkať reklamy „na mieru“.
Veľkú úlohu v tomto procese majú aj známe platformy ako Google, Meta (Facebook, Instagram) či TikTok, ktoré sledujú, ako používate ich služby – čo hľadáte, na čo reagujete, aké videá sledujete či aký obsah zdieľate.
Reklamný identifikátor v Androide
V prípade telefónov s operačným systémom Android ide o systém nazývaný Android Advertising ID (skrátene Ad ID).
Je to jedinečný identifikátor vášho zariadenia, ktorý aplikáciám umožňuje sledovať vašu aktivitu v rôznych aplikáciách a weboch – a tým vám zobrazovať reklamy prispôsobené vašim záujmom.
Google uvádza, že tieto dáta nie sú priamo spojené s vaším menom ani e-mailom, no stále ide o profilovanie správania. Ak vám to nevyhovuje, môžete tento identifikátor kedykoľvek resetovať alebo vypnúť personalizáciu reklám.
Ako na to:
- Otvorte Nastavenia telefónu.
- Prejdite do sekcie Súkromie → Reklamy (v niektorých modeloch: Google → Reklamy).
- Zvoľte možnosť Odstrániť reklamný identifikátor alebo Vypnúť personalizáciu reklám.
Po tomto kroku sa síce budú reklamy zobrazovať ďalej, no už nebudú vychádzať z vašej histórie správania.
Apple má vlastný systém – IDFA
Používatelia iPhonov nie sú výnimkou. Zariadenia od spoločnosti Apple používajú podobný mechanizmus – Identifier for Advertisers (IDFA). Ide o anonymný identifikátor, ktorý umožňuje inzerentom merať efektivitu reklám a zobrazovať ich cielene.
Apple však v posledných rokoch kladie dôraz na ochranu súkromia. Od roku 2021, so zavedením funkcie App Tracking Transparency (ATT), majú používatelia možnosť sami rozhodnúť, či aplikáciám povolia sledovanie naprieč inými aplikáciami a webmi.
Pri prvom spustení aplikácie systém zobrazí otázku, či súhlasíte so sledovaním. Ak dáte súhlas, aplikácia môže zhromažďovať údaje o vašom správaní a zobrazovať personalizované reklamy. Ak súhlas odmietnete, sledovanie sa zablokuje.
Ako vypnúť sledovanie na iPhone
Ak ste sledovanie povolili omylom, môžete ho kedykoľvek vypnúť:
- Otvorte Nastavenia.
- Prejdite do sekcie Súkromie a bezpečnosť.
- Vyberte možnosť Sledovanie.
- Vypnite prepínač Povoliť aplikáciám žiadosti o sledovanie.
Ak chcete ísť ešte ďalej, otvorte Nastavenia → Súkromie → Reklama Apple a vypnite možnosť Personalizované reklamy.
Pozor – vypnutie reklám neznamená úplnú anonymitu
Je dôležité vedieť, že tieto nastavenia nezaručia úplné súkromie.
Aj keď vypnete personalizáciu reklám, telefón a aplikácie môžu naďalej zhromažďovať anonymné alebo agregované údaje – napríklad o tom, ako často aplikácie používate alebo koľko času v nich trávite. Tieto informácie však už nie sú priamo spojené s vašou identitou.
Väčšia kontrola nad vlastným súkromím
Odborníci sa zhodujú, že sledovanie v digitálnom priestore sa dá len obmedziť, nie úplne zastaviť. No aj malé kroky, ako vypnutie reklamných identifikátorov, môžu výrazne znížiť množstvo personalizovaných reklám a zároveň zvýšiť vaše súkromie.
Ako to výstižne zhrnul jeden z expertov: „Ochrana súkromia nie je o tom, že sa skrývate. Ide o to, že vy rozhodujete, kto a kedy má prístup k vašim údajom.“
Cielené reklamy sú bežnou súčasťou online sveta, no ak vám prekážajú, existuje jednoduchý spôsob, ako ich obmedziť. Či už používate Android alebo iPhone, stačí pár klikov – a reklamy vás budú sledovať oveľa menej.