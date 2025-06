Majte toto poruke a kliešte sa k vám ani nepriblížia

Sezóna kliešťov opäť štartuje. Ako ich spoľahlivo odradiť, aby sa k vám neprisali?

Hovorí sa, že smäd je večný – a pri kliešťoch to platí dvojnásobne. Tieto drobné, ale zákerné parazity majú neustálu túžbu po ľudskej a zvieracej krvi. Mnohí si myslia, že kliešť sa na nich dostane úplnou náhodou. Realita je však úplne iná! Napriek tomu, že kliešte takmer nič nevidia, sú to perfektní lovci. Dokážu vycítiť svoju obeť, a keď si ju raz vyhliadnu, nepustia ju, kým sa poriadne nenapijú krvi. Ako je to však možné?

Ako funguje kliešťový radar?

Príroda vybavila kliešte pozoruhodnou zbraňou – tzv. Hallerovým orgánom. Tento malý zázrak majú umiestnený na predných končatinách a dokážu ním zachytávať vlhkosť, pachy, oxid uhličitý, amoniak či teplotu. Stačí, že vydychujete oxid uhličitý, a kliešť vás dokáže presne lokalizovať. Vedci často demonštrujú citlivosť kliešťov pomocou jednoduchého experimentu. Na kus bielej látky položia blok suchého ľadu, ktorý postupne uvoľňuje oxid uhličitý. Po niekoľkých minútach sa na látke nachádzajú desiatky hladných kliešťov.

Vysoká tráva je ich revír!

Kliešte vás dokážu nielen vycítiť, ale aj ľahko zachytiť, keď sa prechádzate vo vysokej tráve. Podľa odborníkov platí pravidlo: ak tráva presahuje 20 cm, kliešte sú tam takmer určite. Preto je vhodné si pri prechádzke prírodou obliecť dlhé nohavice, ideálne zastrčené do ponožiek alebo topánok. Rovnako vám môže pomôcť oblečenie svetlej farby z hladších materiálov, pretože kliešte sa na ňom horšie zachytávajú a vy ich navyše okamžite uvidíte.

Repelenty, ktoré príroda sama ponúka

Najjednoduchšou možnosťou je siahnuť po repelente z lekárne alebo drogérie, no nie každému vyhovuje používanie chemických prípravkov. Ak dávate prednosť prírodným alternatívam, skúste repelenty pripravené z aromatických rastlinných olejov. Vynikajúce účinky majú oleje z levandule, mäty, eukalyptu, klinčekov, šalvie, rozmarínu či feniklu.

Kedysi si naše staré mamy vyrábali vlastné repelenty z dostupných rastlín, pričom jednou z najúčinnejších bol práve vratič obyčajný. Vyskúšajte tento osvedčený recept aj vy!

Ako si vyrobiť domáci repelent z vratiča obyčajného?

Vratič obyčajný je veľmi výrazná rastlina, ktorú spoznáte podľa krásnych, žltých kvetov. Od júla až do jesene ich nájdete na lúkach, okrajoch lesov, polí či pozdĺž ciest. Jeho typická horkastá vôňa je pre mnohý hmyz nepríjemná, a preto dokonale odpudzuje nielen kliešte, ale aj vošky, pásavky či mole.

Príprava domáceho repelentu je jednoduchá:

Vezmite za hrsť čerstvých kvetov vratiča.

Kvety vložte do sklenej nádoby a zalejte 100 ml liehu (môžete použiť aj čistú vodku alebo alpu).

Zmes nechajte lúhovať približne týždeň na tmavom a chladnejšom mieste.

Po týždni tekutinu dôkladne preceďte cez jemné sitko a nalejte ju do rozprašovača.

A repelent je hotový! Pred odchodom do prírody ho nanášajte hlavne na miesta, kde sa kliešte najčastejšie zachytávajú – na spodnú časť nohavíc, topánky, rukávy alebo ponožky. Takto sa výrazne znižuje riziko, že sa kliešťom stanete ľahkou korisťou.