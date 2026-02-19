Mačky vraj kopírujú povahu svojich majiteľov. Ak ste nervózny človek, prenášate to aj na svojho domáceho miláčika

mačka
mačka Foto: František Stacho

Vedecký výskum ukazuje, že mačky môžu reagovať na povahu svojich majiteľov: čo naozaj vieme?

Tvrdenia o tom, že domáce zvieratá preberajú povahové črty svojich majiteľov, sa objavujú už dlho. Najnovšie vedecké údaje však naznačujú, že v prípade mačiek môže existovať určité prepojenie medzi osobnosťou človeka a správaním jeho mačky. Tento záver vzišiel zo štúdie publikovanej v prestížnom vedeckom časopise PLOS ONE, ktorá skúmala dáta od viac než 3000 majiteľov mačiek.

Čo presne sa vo výskume skúmalo?

Vedci z Nottingham Trent University sa zamerali na otázku, či sa medzi osobnosťou človeka a správaním mačky vyskytujú štatisticky významné súvislosti.
Použili pritom model Big Five, ktorý hodnotí päť základných oblastí ľudskej osobnosti:

  • extroverzia
  • prívetivosť
  • otvorenosť
  • svedomitosť
  • neurotickosť

Majitelia mačiek vyplnili dotazník o svojej osobnosti a zároveň poskytli detailné informácie o zdravotnom stave, správaní a životných podmienkach svojich mačiek.

Čo výskum skutočne dokázal — a čo nie

Vedci našli korelácie medzi osobnosťou majiteľa a určitými prejavmi mačky. Korelácia však neznamená priamu príčinnú súvislosť. Nejde teda o to, že človek „prenáša povahu“ na mačku, ale že určité typy správania sa častejšie vyskytujú spolu.

Overené zistenia, ktoré štúdia potvrdila

  1. Vyššia neurotickosť majiteľa bola spojená s častejším výskytom problémového správania u mačiek.
    Patrili sem:

    • vyššia úzkostlivosť
    • agresívne alebo problematické reakcie
    • odtažité správanie

    Opäť však ide len o štatistickú súvislosť – nie o univerzálne pravidlo.

  2. Extrovertnejší majitelia častejšie vlastnili mačky, ktoré trávili viac času vonku alebo mali väčší záujem o okolie.
  3. Prívetiví majitelia udávali vyššiu spokojnosť so svojou mačkou a hnali sa k vytváraniu silnejších vzťahov s ňou.
  4. Svedomití majitelia mali mačky, ktoré prejavovali menej úzkostného, agresívneho či vyhýbavého správania a pôsobili spoločenskejšie.

Tieto výsledky naznačujú, že spôsob, akým človek pristupuje k starostlivosti o mačku, aj jeho celkové emocionálne naladenie môžu ovplyvňovať to, ako sa mačka v domácnosti cíti a správa.

Čomu sa výskum nevenoval a čo tvrdiť nemožno?

Aby bol článok 100 % pravdivý, je dôležité zdôrazniť, čo štúdia nepreukázala:

  • Nejde o kopírovanie osobnosti mačky podľa osobnosti človeka.
  • Štúdia netvrdí, že mačka preberá konkrétne povahové rysy majiteľa.
  • Výsledky neznamenajú, že nervózny majiteľ vždy vychová nervóznu mačku.
  • Vedci nepreukázali priamu príčinnú súvislosť — iba korelácie.

Prečo môžu tieto súvislosti existovať?

Autori štúdie upozorňujú, že správanie mačky môže byť ovplyvnené tým:

  • ako s ňou majiteľ komunikuje
  • aké prostredie jej vytvára
  • ako reaguje v stresových situáciách
  • ako je dôsledný v starostlivosti

To je faktor, ktorý môže prirodzene súvisieť s osobnosťou človeka — nejde o „prenášanie povahy“, ale o dopad správania človeka na pohodu zvieraťa.

Výskum pokračuje

Vedci uvádzajú, že na úplné pochopenie vzťahu medzi osobnosťou človeka a správaním mačky je potrebné ďalšie skúmanie. Najmä:

  • či ide skutočne o vplyv človeka na mačku
  • alebo či oba javy ovplyvňuje tretí faktor (napríklad celkové domáce prostredie)
  • a do akej miery tieto rozdiely ovplyvňujú dlhodobú pohodu mačiek

Zhrnutie: čo je naozaj pravda?

  • Áno, existujú preukázané súvislosti medzi povahou majiteľa a správaním mačky.
  • Nie, mačka neprijíma povahu človeka v doslovnom zmysle.
  • Ide o štatistické pozorovania, ktoré ukazujú, že správanie človeka (ovplyvnené jeho osobnosťou) môže vplývať na celkovú pohodu mačky.

