Mačky vraj kopírujú povahu svojich majiteľov. Ak ste nervózny človek, prenášate to aj na svojho domáceho miláčika

Týchto 5 vecí svojej mačke nikdy nerobte:
Vedecký výskum ukazuje, že mačky môžu reagovať na povahu svojich majiteľov: čo naozaj vieme?
Tvrdenia o tom, že domáce zvieratá preberajú povahové črty svojich majiteľov, sa objavujú už dlho. Najnovšie vedecké údaje však naznačujú, že v prípade mačiek môže existovať určité prepojenie medzi osobnosťou človeka a správaním jeho mačky. Tento záver vzišiel zo štúdie publikovanej v prestížnom vedeckom časopise PLOS ONE, ktorá skúmala dáta od viac než 3000 majiteľov mačiek.
Čo presne sa vo výskume skúmalo?
Vedci z Nottingham Trent University sa zamerali na otázku, či sa medzi osobnosťou človeka a správaním mačky vyskytujú štatisticky významné súvislosti.
Použili pritom model Big Five, ktorý hodnotí päť základných oblastí ľudskej osobnosti:
- extroverzia
- prívetivosť
- otvorenosť
- svedomitosť
- neurotickosť
Majitelia mačiek vyplnili dotazník o svojej osobnosti a zároveň poskytli detailné informácie o zdravotnom stave, správaní a životných podmienkach svojich mačiek.
Čo výskum skutočne dokázal — a čo nie
Vedci našli korelácie medzi osobnosťou majiteľa a určitými prejavmi mačky. Korelácia však neznamená priamu príčinnú súvislosť. Nejde teda o to, že človek „prenáša povahu“ na mačku, ale že určité typy správania sa častejšie vyskytujú spolu.
Overené zistenia, ktoré štúdia potvrdila
- Vyššia neurotickosť majiteľa bola spojená s častejším výskytom problémového správania u mačiek.
Patrili sem:
- vyššia úzkostlivosť
- agresívne alebo problematické reakcie
- odtažité správanie
Opäť však ide len o štatistickú súvislosť – nie o univerzálne pravidlo.
- Extrovertnejší majitelia častejšie vlastnili mačky, ktoré trávili viac času vonku alebo mali väčší záujem o okolie.
- Prívetiví majitelia udávali vyššiu spokojnosť so svojou mačkou a hnali sa k vytváraniu silnejších vzťahov s ňou.
- Svedomití majitelia mali mačky, ktoré prejavovali menej úzkostného, agresívneho či vyhýbavého správania a pôsobili spoločenskejšie.
Tieto výsledky naznačujú, že spôsob, akým človek pristupuje k starostlivosti o mačku, aj jeho celkové emocionálne naladenie môžu ovplyvňovať to, ako sa mačka v domácnosti cíti a správa.
Čomu sa výskum nevenoval a čo tvrdiť nemožno?
Aby bol článok 100 % pravdivý, je dôležité zdôrazniť, čo štúdia nepreukázala:
- Nejde o kopírovanie osobnosti mačky podľa osobnosti človeka.
- Štúdia netvrdí, že mačka preberá konkrétne povahové rysy majiteľa.
- Výsledky neznamenajú, že nervózny majiteľ vždy vychová nervóznu mačku.
- Vedci nepreukázali priamu príčinnú súvislosť — iba korelácie.
Prečo môžu tieto súvislosti existovať?
Autori štúdie upozorňujú, že správanie mačky môže byť ovplyvnené tým:
- ako s ňou majiteľ komunikuje
- aké prostredie jej vytvára
- ako reaguje v stresových situáciách
- ako je dôsledný v starostlivosti
To je faktor, ktorý môže prirodzene súvisieť s osobnosťou človeka — nejde o „prenášanie povahy“, ale o dopad správania človeka na pohodu zvieraťa.
Výskum pokračuje
Vedci uvádzajú, že na úplné pochopenie vzťahu medzi osobnosťou človeka a správaním mačky je potrebné ďalšie skúmanie. Najmä:
- či ide skutočne o vplyv človeka na mačku
- alebo či oba javy ovplyvňuje tretí faktor (napríklad celkové domáce prostredie)
- a do akej miery tieto rozdiely ovplyvňujú dlhodobú pohodu mačiek
Zhrnutie: čo je naozaj pravda?
- Áno, existujú preukázané súvislosti medzi povahou majiteľa a správaním mačky.
- Nie, mačka neprijíma povahu človeka v doslovnom zmysle.
- Ide o štatistické pozorovania, ktoré ukazujú, že správanie človeka (ovplyvnené jeho osobnosťou) môže vplývať na celkovú pohodu mačky.