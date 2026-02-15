Má viac vlákniny než mrkva a prekvapí chuťou. Táto koreňová zelenina ako zimná náhrada hranoliek

Hranolky patria medzi jedlá, ktoré si väčšina z nás dopraje bez výčitiek – ako prílohu, rýchlu večeru či víkendovú pochúťku. Najčastejšie siahame po zemiakoch, no existuje aj menej nápadná koreňová zelenina, ktorá ich dokáže zastúpiť prekvapivo dôstojne. Koreňový petržlen, ktorý bežne končí v polievke ako súčasť vývaru, má potenciál stať sa zimným favoritom vo vašej kuchyni.
Pri správnej úprave si zachováva jemnú arómu, získa príjemne nasladlú chuť a navyše ponúkne zaujímavý výživový profil.
Video inšpirácia z YouTube
Ak si chcete pozrieť postup krok za krokom, môžete sa inšpirovať aj videom na YouTube:
Prečo dať šancu práve koreňovému petržlenu?
Na prvý pohľad pôsobí nenápadne. V porovnaní s mrkvou nemá takú výraznú farbu a často mu nevenujeme veľkú pozornosť. Z hľadiska výživy však rozhodne stojí za zmienku.
Podľa výživových databáz obsahuje surový koreňový petržlen približne 4 gramy vlákniny na 100 gramov. Mrkva má okolo 3,6 gramu vlákniny na rovnaké množstvo. Petržlen teda poskytuje o niečo viac vlákniny, hoci rozdiel nie je taký dramatický, ako sa niekedy uvádza.
Vláknina zohráva dôležitú úlohu pri:
- podpore zdravého trávenia,
- udržiavaní stabilnej hladiny cukru v krvi,
- predĺžení pocitu sýtosti po jedle.
Práve preto môže byť petržlen zaujímavou voľbou pre ľudí, ktorí chcú jedálniček obohatiť o viac rastlinných zložiek a pritom sa nevzdávať obľúbených chutí.
Vitamíny a minerály, ktoré potešia v zime
Koreňový petržlen je výživovo hodnotná zelenina, obzvlášť v chladnejších mesiacoch, keď je výber čerstvých lokálnych surovín obmedzenejší. Obsahuje:
- vitamín C,
- vitamíny skupiny B,
- draslík,
- vápnik.
Hoci obsah beta-karoténu je nižší než v prípade mrkvy, petržlen stále obsahuje antioxidanty, ktoré podporujú imunitný systém a celkovú vitalitu organizmu.
Je pravda, že konkrétne hodnoty sa môžu líšiť podľa odrody, pôdy či podmienok pestovania. Všeobecne však patrí medzi výživné koreňové druhy zeleniny, ktoré sa oplatí zaradiť do zimného jedálnička.
Pečením sa zmení na úplne inú zeleninu
Mnohí poznajú petržlen najmä ako dochucovadlo do polievok. Keď ho však upečiete v rúre, jeho chuť sa výrazne zjemní a získa jemne sladkastý tón. Povrch môže byť chrumkavý, vnútro zostáva mäkké a šťavnaté.
Takto pripravený sa hodí:
- k pečenému mäsu,
- k rybám,
- k vegetariánskym jedlám,
- ako samostatná ľahšia večera s dipom.
Prekvapí aj tých, ktorí si doteraz mysleli, že petržlen patrí výhradne do vývaru.
Ako pripraviť domáce petržlenové hranolky
Postup je jednoduchý a zvládne ho aj začiatočník.
1. Očistenie a krájanie
Koreňový petržlen dôkladne umyte, ošúpte a nakrájajte na hranolčeky približne s hrúbkou 1 × 1 cm. Rovnaká veľkosť zabezpečí, že sa upečú rovnomerne.
2. Dochutenie
V mise ich premiešajte s menším množstvom olivového oleja. Osoľte a pridajte koreniny podľa chuti – výborne sa hodí cesnak, mletá paprika, čierne korenie či sušené bylinky. Dôležité je, aby bol každý kúsok jemne obalený olejom.
3. Pečenie
Rozložte ich na plech vystlaný papierom na pečenie tak, aby sa neprekrývali. Pečte v rúre predhriatej na 200 °C približne 25 až 30 minút, kým nezískajú zlatistú farbu a jemne chrumkavý povrch.
Najlepšie chutia čerstvo vytiahnuté z rúry, keď je ich povrch ešte mierne chrumkavý.
Ľahšia alternatíva ku klasike
Petržlenové hranolky môžu byť vhodnou voľbou pre každého, kto chce:
- zvýšiť príjem vlákniny,
- spestriť jedálniček o ďalšiu koreňovú zeleninu,
- zvoliť ľahšiu prílohu namiesto klasických hranoliek,
- objaviť nové chute bez komplikovaných receptov.
Klasické zemiakové hranolky majú svoje pevné miesto v gastronómii, no koreňový petržlen ponúka zaujímavú a výživovo hodnotnú alternatívu. Najmä počas zimy, keď je sezóna koreňovej zeleniny v plnom prúde, môže byť práve on surovinou, ktorá príjemne osvieži váš jedálniček.