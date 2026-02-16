Ľudia začali dávať do drezu mincu. Tento jednoduchý trik si získal internet a má prekvapivý efekt

Kuchynský drez používame niekoľkokrát denne. Umývame v ňom riad, oplachujeme zeleninu, vylievame zvyšky jedla aj mastnotu. A práve preto patrí medzi miesta, ktoré sa znečistia rýchlejšie, než si uvedomujeme. Na prvý pohľad môže vyzerať čistý, no na jeho povrchu aj v odtoku sa postupne usádzajú nečistoty, vodný kameň či mastné zvyšky. Výsledkom je strata lesku a často aj nepríjemný zápach, ktorý dokáže pokaziť atmosféru celej kuchyne.
Internetom sa nedávno začal šíriť jednoduchý trik – stačí obyčajná minca a pár bežných surovín z domácnosti. Výsledok? Čistejší odtok, menej zápachu a drez, ktorý bude opäť vyzerať ako nový.
Každý materiál potrebuje iný prístup
Nie všetky drezy sú rovnaké. Výrobcovia používajú rôzne materiály a každý z nich reaguje na čistenie trochu inak. To, čo pomôže jednému povrchu, môže druhý nenávratne poškodiť. Preto sa oplatí vedieť, čo presne máte doma.
Niektoré materiály sú citlivé na škrabance, iné na agresívne chemikálie alebo prudké zmeny teploty. Dobrou správou je, že vo väčšine prípadov si vystačíte s tým, čo už máte v kuchyni – bez drahých špecializovaných prípravkov.
Nerezové drezy: pozor na vodný kameň
Nerez patrí medzi najrozšírenejšie materiály v slovenských kuchyniach. Je praktický, moderný a pomerne odolný. Jeho slabinou je však vodný kameň. Ten sa vytvára najmä v oblastiach s tvrdou vodou a postupne zanecháva biele škvrny, ktoré uberajú drezu lesk.
Čomu sa vyhnúť?
- abrazívnym práškom,
- drôtenkám,
- prípravkom s obsahom chlóru.
Tieto prostriedky môžu povrch poškriabať alebo narušiť jeho ochrannú vrstvu.
Čo funguje?
Obyčajný biely ocot. Stačí ho naniesť na handričku, jemne pretrieť postihnuté miesta a následne opláchnuť vodou. Dôležitý je aj jednoduchý návyk – po každom použití drez utrieť do sucha. Práve zvyšky vody sú hlavným dôvodom vzniku škvŕn.
Keramické drezy: odolné, ale nie bez údržby
Keramika znesie vysoké teploty, čistiace prostriedky aj drobné nárazy. To však neznamená, že sa na nej neusádzajú nečistoty. Postupom času sa môžu objaviť jemné usadeniny alebo matné miesta.
Riešenie je opäť jednoduché. Nalejte na problematické miesto biely ocot a nechajte ho pôsobiť približne 20 minút. Potom povrch opláchnite teplou vodou a utrite mäkkou handričkou. Keramika tak získa späť svoj prirodzený lesk.
Granitové a fragranitové drezy: prírodná cesta je najlepšia
Moderné granitové a fragranitové drezy sú obľúbené pre svoj vzhľad aj pevnosť. Sú však citlivejšie na agresívne chemikálie. Silné čističe môžu narušiť ich farbu alebo povrchovú úpravu.
Ideálnou voľbou je jedlá sóda. Postup je jednoduchý:
- Zmiešajte lyžičku sódy s malým množstvom vody alebo jemného čistiaceho prostriedku.
- Vytvorte pastu a naneste ju na znečistené miesto.
- Nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.
- Povrch jemne vydrhnite mäkkou kefkou alebo hrubšou stranou špongie.
- Opláchnite vodou.
Ak chcete zachovať sýtu farbu drezu, môžete použiť aj čierne mydlo určené na čistenie domácnosti. Okrem čistenia vytvorí aj ochranný film, ktorý pomáha odpudzovať nečistoty.
Nepríjemný zápach z odtoku? Tu prichádza na rad minca
Najväčším problémom býva samotný odtok. Mastnota, zvyšky jedla a usadeniny sa hromadia na miestach, kam bežne nedočiahnete. Práve tam vzniká nepríjemný zápach.
A tu prichádza trik, ktorý si získal internet.
Na uvoľnenie vrchnej časti výlevky nepotrebujete žiadne špeciálne náradie. Stačí päťcentová minca. Jej tenký okraj presne zapadne do drážok kovovej mriežky a umožní vám ju jednoducho odskrutkovať.
Po rozobratí:
- odstráňte nahromadené zvyšky,
- použite kombináciu octu a prostriedku na riad,
- všetko dôkladne opláchnite teplou vodou,
- jednotlivé časti vráťte späť na svoje miesto.
Rozdiel pocítite takmer okamžite – zápach zmizne a odtok bude opäť priepustný.
Týždenná prevencia, ktorá šetrí čas aj nervy
Ak nechcete riešiť zanesený odtok a nepríjemný zápach, stačí jednoduchá rutina raz týždenne.
Do výlevky nalejte jeden až dva litre vriacej vody. Horúca voda pomôže rozpustiť mastnotu usadenú v potrubí. Pre ešte lepší efekt môžete pridať niekoľko kvapiek saponátu, ktorý potrubie odmastí a zanechá sviežu vôňu.
Pravidelnosť je v tomto prípade kľúčová. Niekoľko minút starostlivosti týždenne vám ušetrí zdĺhavé čistenie v budúcnosti.
Prečo tento trik funguje?
Celé kúzlo spočíva v tom, že väčšina problémov nevzniká na povrchu, ale vnútri odtoku. Kým povrch drezu umyjeme denne, vnútorné časti často ignorujeme. Minca vám umožní dostať sa tam, kam sa bežne nedostanete – a práve tam sa skrýva zdroj zápachu.
Niekedy netreba drahé prípravky ani komplikované postupy. Stačí trochu šikovnosti, pár bežných surovín a obyčajná minca z peňaženky.