Ľudia robia v zime jeden múdry trik. Celý rok potom pestujú bez hnojív, ale pozor, môže to aj zničiť rastliny

Banánová šupka ako hnojivo
Banánová šupka ako hnojivo Foto: depositphotos.com

Na internete sa pravidelne objavujú rôzne pestovateľské tipy, ktoré sľubujú bohatú úrodu prakticky zadarmo. Niektoré z nich skutočne vychádzajú z tradičných poznatkov, iné sú založené na omyloch či nesprávnom výklade. Medzi populárne patrí aj „zimný trik“ s banánovými šupkami a soľou, ktorý sa šíri medzi záhradkármi. Hoci jeho základ vychádza z reálnych princípov, pri zlom prevedení môže rastlinám výrazne uškodiť.

Video, ktoré tému popularizovalo

Trend sa rozšíril aj vďaka videám, v ktorých sa rôzne tipy z domácnosti a záhrady prezentujú ako rýchle riešenie. V pôvodnom článku bolo uvedené aj video z YouTube kanála 3T a Zajímavosti ze světa, ktoré ukazuje rôzne spôsoby využitia banánových šupiek:

Banánové šupky: čo naozaj dokážu

Banánové šupky obsahujú draslík, vápnik, horčík a stopové prvky, ktoré rastliny využívajú pri raste a kvitnutí. Preto sa často odporúča:

  • pridávať ich do kompostu
  • zakopať ich do pôdy, aby sa postupne rozložili
  • alebo ich usušiť a rozdrviť na prášok

Tieto spôsoby sú bezpečné – minerály sa z organického materiálu uvoľňujú pomaly a postupne, čo je pre rastliny prirodzené.

Kde vznikol internetový omyl so soľou

V pôvodnom „návode“ sa odporúčalo posypať banánové šupky soľou a nechať ich tak cez zimu rozložiť. Problém nastal v okamihu, keď ľudia začali používať kuchynskú soľ (chlorid sodný), pretože v návode nebolo uvedené, o aký druh soli má ísť.

Prečo je kuchynská soľ pre pôdu škodlivá?

Toto je vedecky potvrdené:

  • sodík poškodzuje korene a bráni rastlinám prijímať vodu
  • vysoký obsah soli zabíja pôdne mikroorganizmy
  • pôda sa stáva neúrodnou, najmä v črepníkoch a malých záhonoch

Preto je posypávanie banánových šupiek kuchynskou soľou absolútne nevhodné.

Epsomská soľ: látka, ktorá sa v návode myslela pôvodne

V zahraničí sa často používa epsomská soľ, teda síran horečnatý. Nejde o kuchynskú soľ, ale o minerál, ktorý obsahuje:

  • horčík – dôležitý pre tvorbu chlorofylu
  • síru – rastliny ju využívajú pri metabolických procesoch

Epsomská soľ nie je hnojivo pre každú pôdu, ale môže pomôcť tam, kde je preukázaný nedostatok horčíka (napríklad žltnutie listov medzi žilnatinou).

Pozor: aj epsomskej soli by malo byť len málo

Výskumy univerzít vrátane Washington State University ukazujú, že:

  • veľa záhradných pôd už obsahuje dostatok horčíka
  • zbytočné pridávanie epsomskej soli môže narušiť rovnováhu pôdnych živín
  • nadbytok horčíka blokuje vstrebávanie vápnika – čo spôsobuje napríklad černenie koncov plodov paradajok

Pravdivé odporúčanie teda znie:

Epsomskú soľ používajte len vtedy, ak rastlina vykazuje typické príznaky nedostatku horčíka. Inak nemá zmysel.

Ako banánové šupky používať bezpečne a účinne

Aby bol postup skutočne prospešný, najbezpečnejšími spôsobmi sú:

✔ 1. Sušené a pomleté banánové šupky

V zime ich nechajte vyschnúť, na jar rozmixujte na prášok a pri výsadbe pridajte malé množstvo k rastline.
Minerály sa uvoľňujú pomaly a nehrozí presolenie pôdy.

✔ 2. Banánové šupky v komposte

Kompostovanie je najefektívnejší spôsob, ako z nich získať živiny. Rozklad je prirodzený a bezpečný.

✔ 3. Výluh z banánových šupiek

Mierny výluh môže rastlinám dodať malé množstvo draslíka, no účinok nie je taký výrazný, ako sľubujú virálne videá. Funguje však ako doplnok – nie ako kompletné hnojivo.

Čo je najväčší problém internetových návodov?

Často preháňajú alebo zjednodušujú mechanizmy, ktoré sú oveľa zložitejšie. Banánové šupky určite nie sú zázračné hnojivo, ale ani škodlivý odpad – len je potrebné poznať, ako ich správne používať.

Najdôležitejšie fakty, ktoré si treba zapamätať:

  • banánové šupky sú bezpečné, ak ich nepoužijete spolu s kuchynskou soľou
  • epsomská soľ nie je univerzálny všeliek
  • najefektívnejšie domáce hnojivo je tradičný kompost alebo žihľavový nálev 

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať