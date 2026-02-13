Ľudia ich sadia v domnení, že odplašia škodcov. Odborníci však upozorňujú na častý omyl

Mnohí pestovatelia sa snažia chrániť svoju úrodu prirodzenými metódami a vyhýbajú sa chemickým postrekom. Často siahajú po domácich prípravkoch alebo vysádzajú rastliny, ktoré by mali škodcov prirodzene odpudzovať. Hoci niektoré druhy majú preukázané účinky, pri iných je realita oveľa zložitejšia a ich povesť v praxi neodpovedá tomu, čo sa o nich traduje.
Aj počas zimných mesiacov treba myslieť na škodcov
Škodcovia sa riadia najmä teplotou a vlhkosťou, nie kalendárom. Preto môžu byť aktívni aj vo februári, keď rastliny ešte len odpočívajú. Práve preto sa odporúča pravidelne kontrolovať izbové rastliny, výsadby vo fóliovníkoch aj všeobecný zdravotný stav záhonov.
Záhradkári prirodzene siahnu najskôr po ekologickejších riešeniach – či už ide o prírodné postreky, alebo o výsadbu rastlín so schopnosťou odpudzovať hmyz. Problém nastáva vtedy, keď od niektorých rastlín očakávame účinky, ktoré v skutočnosti nemajú.
Pravda o nechtíku lekárskom: cenný pomocník, no nie repelent
Nechtík lekársky (Calendula officinalis) patrí medzi najobľúbenejšie rastliny v prírodných záhradách. Mnohí veria, že svojou vôňou škodcov odrádza a chráni zeleninu pred napadnutím. Odborné poznatky však ukazujú odlišný obraz.
Čo je o nechtíku skutočne dokázané?
✔ Priťahuje opeľovače – včely, čmeliaky aj množstvo ďalšieho užitočného hmyzu.
✔ Láka prirodzených nepriateľov škodcov – napríklad lienky, ktoré požierajú vošky.
✔ Zvyšuje biodiverzitu, čo z dlhodobého hľadiska prospieva stabilite záhradného prostredia.
✔ Môže slúžiť ako pasca, pretože niektoré druhy hmyzu uprednostnia jeho kvety pred zeleninou.
A čo neplatí?
❌ Nechtík nie je repelent – nemá preukázané schopnosti spoľahlivo odpudzovať slimáky, vošky, molice či iných bežných škodcov.
❌ Nie je pravda, že vysadením nechtíka okolo záhona automaticky zabránite šíreniu škodcov.
❌ Pri určitých podmienkach môže dokonca prilákať svilušky, nie ich odradiť.
Účinný je teda hlavne v ekologickej podpore záhrady, nie vo funkcii „prírodného repelentu“.
Najčastejší omyl: nechtík si záhradkári mýlia s aksamietnicou
K zmätku výrazne prispieva skutočnosť, že záhradkári si nechtík lekársky často zamieňajú s aksamietnicou (Tagetes). Obe rastliny môžu mať podobnú farbu kvetov, no ich účinky sú úplne rozdielne.
Prečo sa aksamitník považuje za účinnejší?
Odborné zdroje dlhodobo potvrdzujú, že aksamietnica:
- znižuje výskyt pôdnych háďatiek), pretože jeho korene obsahujú látku alfa-terthienyl
- pomáha čistiť pôdu, ak sa pestuje v dostatočne veľkom množstve
- má silnejšiu vôňu, ktorá môže obmedziť niektoré druhy hmyzu
Aksamietnica však tiež nie je univerzálnym repelentom a nepôsobí proti všetkým škodcom. Jeho účinky sú najvýraznejšie v pôde – nie voči lietajúcemu či žravému hmyzu.
Čo teda funguje skutočne?
Silné stránky pomocných rastlín
Rastliny, ktoré si záhradkári vysádzajú na ochranu úrody, môžu pomôcť najmä tromi spôsobmi:
1️⃣ Priťahujú užitočný hmyz
Pomáhajú prilákať opeľovače aj predátorov škodcov, čo prirodzene znižuje ich populáciu.
2️⃣ Podporujú biodiverzitu
Záhrada s rôznymi druhmi rastlín je menej náchylná na premnoženie jedného konkrétneho škodcu.
3️⃣ Pôsobia na pôdne organizmy
Najmä aksamietnica dokáže obmedzovať početnosť háďatiek – to je vedecky potvrdené.
Čo však pomocné rastliny nedokážu?
- Nepôsobia ako rýchly univerzálny repelent proti všetkým škodcom.
- Nedokážu nahradiť pravidelnú kontrolu rastlín.
- Samotná výsadba niekoľkých jedincov nestačí na účinnú ochranu.
- Nevylučujú dostatok aromatických látok na to, aby zabezpečili „chemickú bariéru“ pre celý záhon.
Ako postupovať, ak chcete prírodnú ochranu záhrady bez chémie?
🌿 Overené domáce postreky
- Mydlový roztok – pomáha proti voškám a moliciam.
- Cesnakový výluh – pôsobí mierne repelentne a antibakteriálne.
- Ocot s bylinkami – môže odradiť niektorých drobných škodcov.
🌱 Ekologické zásady pestovania
- Pravidelné prevzdušňovanie pôdy.
- Striedanie plodín (dôležité najmä pri problémoch s háďatkami).
- Zmiešané výsadby, ktoré znižujú riziko rýchleho šírenia škodcov.
- Odstraňovanie napadnutých listov skôr, než sa škodca premnoží.
Pravdivé zhrnutie
- Nechtík lekársky nie je repelent a nedokáže spoľahlivo odraziť škodcov.
- Napriek tomu je veľmi užitočný, pretože priťahuje opeľovače a užitočný hmyz.
- Aksamietnica (Tagetes) má preukázanú schopnosť obmedzovať pôdne háďatká, no nefunguje univerzálne proti všetkým škodcom.
- Prirodzenú ochranu záhrady najlepšie zabezpečuje kombinácia viacerých ekologických metód, nie spoliehanie sa na jedinú rastlinu.