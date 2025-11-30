Lovec pokladov našiel 21 ton zlata. Namiesto slávy skončil vo väzení

Keď americký inžinier a výskumník Tommy Gregory Thompson v roku 1988 oznámil, že jeho tím objavil vrak parníka SS Central America, vyvolalo to obrovskú pozornosť historikov aj médií. Nešlo o obyčajnú loď – bola to preslávená „Ship of Gold“, ktorá sa v roku 1857 potopila počas hurikánu pri plavbe z Kalifornie do New Yorku a prevážala veľké množstvo zlata. Objav vraku bol považovaný za jeden z najväčších archeologických úspechov v dejinách podmorského výskumu.
O niekoľko rokov neskôr sa však z oslavovaného vizionára stal muž prenasledovaný investormi, súdmi aj políciou.
Video: zábery z vyzdvihovania pokladu
Zábery z vyzdvihovania pokladu z vraku SS Central America sú dostupné aj vo forme videa. Divák v ňom môže vidieť podmorského robota pri práci, detailné zábery zlatých prútov a mincí aj samotný proces prenosu nálezu na palubu lode.
Objav legendárnej lode
Parník SS Central America bol jednou z najvýznamnejších lodí svojej doby. Prepravoval cestujúcich, poštu a zlato z obdobia kalifornskej zlatej horúčky. Keď sa v septembri 1857 potopil počas prudkej búrky, jeho zmiznutie prispelo k vážnej finančnej panike v USA, pretože loď viezla zlato určené pre newyorské banky.
Thompson a jeho tím využili v 80. rokoch technológiu, ktorá bola na svoju dobu prelomová. Pomocou diaľkovo ovládaného podmorského robota (ROV) dokázali preskúmať dno Atlantiku v hĺbke viac ako dva kilometre a lokalizovať vrak. Tento technický úspech zaujal svet a Thompson bol označovaný za priekopníka hlbokomorského výskumu.
Vyzdvihnutie časti zlata
Po objavení vraku začala expedícia postupne vyťahovať artefakty a časť zlata. Na palubu výskumnej lode sa dostali:
- zlaté prúty
- zlaté nugety
- zlaté mince a ďalšie predmety približne zo stredu 19. storočia
Presné množstvo zlata nie je známe, pretože odhady sa medzi jednotlivými zdrojmi líšia. Hodnota vyzdvihnutých predmetov sa však pohybovala v desiatkach miliónov dolárov.
O vlastníctvo pokladu sa následne strhla rozsiahla právna bitka medzi objaviteľským tímom a poisťovňami, ktoré v 19. storočí vyplácali škody pôvodným majiteľom nákladu. Po rokoch sporov súdy priznali Thompsonovej skupine približne 92 % z vyzdvihnutého pokladu.
Investori žiadali peniaze a Thompson zmizol
Na financovaní expedície sa podieľalo 161 investorov, ktorí očakávali zisk po predaji časti nálezu. Keď však podľa nich Thompson neplnil záväzky a nevyplácal sľúbené podiely, viacerí z nich podali žaloby.
V roku 2012 ho súd predvolal, aby vysvetlil osud približne 500 zlatých mincí, ktoré mali byť súčasťou nálezu. Thompson sa na súd nedostavil a prakticky zmizol.
Po troch rokoch ho polícia vypátrala v hoteli na Floride. Žil tam pod falošným menom, platil v hotovosti a používal jednorazové telefóny. V roku 2015 bol zatknutý a postavený pred súd.
Väzenie za mlčanie
Počas procesu sa od Thompsona očakávalo, že prezradí, kde sa nachádzajú spomínané mince. Ten však odmietol odpovedať. Sudca ho preto uznal vinným z pohŕdania súdom a poslal ho do väzenia – až do chvíle, kým nezačne spolupracovať.
Trest zahŕňal aj pokutu 1 000 dolárov za každý deň, počas ktorého odmietal vypovedať. Jeho dlh tak narastal deň za dňom.
Thompson tvrdil, že mince boli uložené v dôverníckom fonde v Belize, no nikdy neposkytol dokumenty, mená ani dôkazy, ktoré by túto verziu potvrdili. Súd ani vyšetrovateľom sa nepodarilo získať žiadne informácie, ktoré by jeho tvrdenie podporovali.
Časť pokladu zostáva záhadou
Ani po rokoch vyšetrovania nie je jasné:
- či sa mince skutočne nachádzajú v zahraničnom fonde
- či boli rozpredané alebo inak prevedené
- alebo či ich Thompson vôbec mal v deklarovanom množstve
Faktom zostáva, že približne 500 mincí je dodnes považovaných za nezvestné a ich osud zostáva jednou z najväčších záhad tohto prípadu.
V roku 2025 súd ukončil jeho trest za mlčanie, no Thompson vo väzení zostáva, pretože si ešte odpykáva samostatný trest za spreneveru majetku súvisiaceho s pokladom. Ak sa nič nezmení, na slobodu by sa mal dostať v roku 2027.
Príbeh bez jasného konca
Tommy Thompson bol dlhé roky oslavovaný ako muž, ktorý posunul hranice hlbokomorského prieskumu. Jeho technológie a výskum prispeli k tomu, že sa podarilo nájsť jeden z najvzácnejších vrakov v americkej histórii.
Dnes však sedí vo väzení a odmieta prezradiť, čo sa stalo s časťou nájdeného zlata. Kým neprehovorí – ak vôbec niekedy prehovorí – zostane tento príbeh napoly vedeckou senzáciou, napoly záhadou, ktorá už desaťročia fascinuje odborníkov aj verejnosť.