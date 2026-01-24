Kúrenie v krbe Slováci milujú. Mnohí však robia zásadné chyby a vážne si tým ohrozujú zdravie

Atmosféra teplého plameňa a vôňa dreva patria k najkrajším zimným rituálom. Kúrenie v krbe je obľúbené nielen pre romantiku, ale aj pre úsporu nákladov. Mnohí však netušia, že nesprávne spaľovanie dreva môže zhoršiť kvalitu ovzdušia v domácnosti a v niektorých prípadoch predstavovať aj bezpečnostné riziko.
Dôležité je zdôrazniť, že samotné krby nie sú problémom. Riziko vzniká až vtedy, keď sa používajú nevhodné materiály alebo sa zanedbáva údržba komína.
Čo hovoria vedecké štúdie o spaľovaní dreva?
Medzinárodné výskumy potvrdzujú, že nesprávne horenie dreva môže produkovať látky, ktoré zhoršujú kvalitu ovzdušia v interiéri. Najčastejšie ide o:
- PM2,5 – jemné prachové častice, ktoré prenikajú hlboko do pľúc
- oxid uhoľnatý (CO), ktorý vzniká pri neúplnom spaľovaní
- organické zlúčeniny vrátane polycyklických aromatických uhľovodíkov
Tieto látky sú pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii spájané so zhoršením respiračných a kardiovaskulárnych ochorení. Neznamená to, že každý, kto kúri drevom, si nutne poškodí zdravie – riziko rastie najmä pri nesprávnom zaobchádzaní s krbom.
Najčastejšie chyby pri kúrení v krbe — a prečo sú nebezpečné
1. Používanie vlhkého dreva
Veda sa v tomto bode zhoduje jednoznačne:
Vlhké drevo horí neefektívne a produkuje viac dymu a škodlivín.
Drevo s vlhkosťou nad 20 %:
- horí pomalšie a s nižšou teplotou
- vytvára viac sadzí a dechtu
- zvyšuje riziko usadenín v komíne
- môže prispieť k vzniku komínového požiaru
Pre kvalitné horenie je nevyhnutné používať suché, riadne uskladnené drevo, ideálne tvrdé drevo ako buk alebo dub.
2. Tlejúci oheň
Tlejúce horenie vzniká vtedy, keď je:
- málo prívodu vzduchu
- použité vlhké palivo
- teplota horenia nízka
Výsledkom je neúplné spaľovanie, ktoré zvyšuje produkciu oxidu uhoľnatého a jemných častíc. Odborné zdroje sa zhodujú, že práve neúplné spaľovanie je najväčším zdrojom škodlivín pri kúrení drevom.
Správne nastavený prívod vzduchu a dostatočný plameň sú preto kľúčové.
3. Používanie starých alebo necertifikovaných krbov
Moderné krbové vložky sú navrhované tak, aby spĺňali emisné limity a efektívne spaľovali palivo. Staršie konštrukcie môžu mať:
- nižšiu účinnosť
- vyššie emisie
- horšiu reguláciu prívodu vzduchu
To však neznamená, že sú automaticky „nebezpečné“. Skôr platí, že pri starších modeloch je dôležité venovať zvýšenú pozornosť správnej technike kúrenia a údržbe.
4. Zanesený alebo neudržiavaný komín
Toto je fakt, ktorý potvrdzujú všetci kominári aj bezpečnostné normy:
- sadze a decht v komíne znižujú ťah
- pri nedostatočnom ťahu môžu spaliny vnikať späť do interiéru
- nahromadený decht môže vzplanúť a spôsobiť komínový požiar
Pravidelné čistenie komína je preto nevyhnutnosťou a dokonca aj zákonnou povinnosťou.
Aké zdravotné následky môžu nesprávne postupy spôsobiť?
Pri dlhodobej expozícii znečisteným vnútorným ovzduším môže dochádzať k:
- zhoršeniu astmy
- podráždeniu dýchacích ciest
- zvýšenému riziku srdcových ochorení
- u citlivých skupín aj k zhoršenej funkcii pľúc
Dôležité však je:
Pri správnom kúrení suchým drevom, pri dostatočnom prívode vzduchu a pri pravidelnej údržbe komína sa riziko výrazne znižuje.
Ako kúriť bezpečne a zdravo?
✔ Používajte certifikovaný alebo správne nastavený krb
Certifikované modely majú nižšie emisie a lepšiu reguláciu horenia.
✔ Vždy vyberajte suché drevo
Ideálne je tvrdé, minimálne rok sušené drevo s vlhkosťou pod 20 %.
✔ Pravidelne čistite komín
Kominárska revízia je dôležitá nielen z právneho hľadiska, ale aj kvôli bezpečnosti.
✔ Dbajte na dostatočný prívod vzduchu
Oheň potrebuje vzduch na to, aby prebiehalo dokonalé spaľovanie.