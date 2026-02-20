Koniec „vzduchu v krabiciach“. Európska únia sprísňuje pravidlá balenia. E-shopy čaká veľká zmena

Európska únia výrazne mení prístup k obalovým materiálom. V roku 2025 vstúpilo do platnosti nariadenie PPWR, ktoré zásadne prepisuje pravidlá balenia a nakladania s obalovým odpadom v celej EÚ. Väčšina povinností začne byť záväzná od 12. augusta 2026, pričom ďalšie opatrenia sa budú zavádzať postupne až do rokov 2030 a 2040.
Únia tým reaguje na rastúci objem obalového odpadu, komplikované triedenie aj prítomnosť škodlivých chemikálií v niektorých obaloch. Nové pravidlá ovplyvnia výrobcov, e-shopy, logistické firmy aj spotrebiteľov.
Obmedzenie zbytočne veľkých balíkov
Jedným z hlavných cieľov PPWR je znížiť množstvo materiálu, ktorý sa dnes používa zbytočne. Nariadenie stanovuje, že obaly musia byť navrhnuté tak, aby neobsahovali nadmerné množstvo prázdneho priestoru. Pre e-commerce a skupinové obaly sa stanovuje princíp maximálne 50 % prázdneho objemu, pričom do tohto priestoru sa započítavajú aj výplňové materiály.
Cieľom je:
- znížiť spotrebu obalového materiálu
- minimalizovať prepravu „vzduchu“
- znížiť uhlíkovú stopu logistických procesov
Konkrétne technické detaily a spôsob kontroly budú spresňované v nadväzujúcich vykonávacích predpisoch, no základné pravidlo o znižovaní prázdneho priestoru už platí a firmy budú musieť prispôsobiť balenie aj výber obalov.
Nové jednotné označovanie obalov v celej Európskej únii
PPWR zavádza harmonizované označovanie obalov, aby sa zjednotili pravidlá triedenia a odstránili rozdiely medzi jednotlivými krajinami. To znamená, že na obaloch budú jednotné symboly a informácie o:
- použitých materiáloch
- recyklovateľnosti
- recyklovanom obsahu
- pokynoch na správne triedenie
Zákazníci v celej EÚ tak získajú rovnaké informácie bez ohľadu na krajinu nákupu. Toto opatrenie má výrazne znížiť chybovosť pri triedení odpadu a pomôcť obehovému hospodárstvu.
Dopad na módne e-shopy a firmy predávajúce malé produkty
Módny segment aj malé e-shopy patria medzi tých, ktorých sa regulácia dotkne najviac. Objednávky oblečenia bývajú variabilné a často končia v krabiciach väčších, než je potrebné. PPWR však núti obchodníkov prejsť na úspornejšie balenie – menšie krabice, papierové obálky či flexibilné obalové systémy, ktoré sa prispôsobia veľkosti produktu.
Firmy očakávajú aj pozitívne efekty:
- nižšie náklady na dopravu
- menej materiálu
- rýchlejšie balenie
- lepší zákaznícky zážitok
Zákaz PFAS v obaloch pre potraviny
Jedným z najdôležitejších bodov nariadenia je obmedzenie škodlivých látok v obaloch. Od 12. augusta 2026 nebude možné uvádzať na trh obaly určené na kontakt s potravinami, ktoré prekračujú stanovené limity PFAS (per- a polyfluórovaných látok).
Tieto chemikálie sa nazývajú aj „večné“, pretože sa v prírode takmer nerozkladajú a môžu predstavovať zdravotné riziko. Zákaz sa týka:
- výrobcov potravín
- firiem využívajúcich vlastné potravinové obaly
- e-shopov s privátnymi značkami
- baliacich prevádzok
Nahradiť PFAS nebude jednoduché, pretože sa používajú v odolných obaloch, napríklad pri mastných či tekutých potravinách. Napriek tomu ide o opatrenie, pri ktorom je zhoda vedeckej aj politickej obce: ich obmedzenie je nevyhnutné.
Čo bude nasledovať?
PPWR je jednou z najkomplexnejších ekologických regulácií posledných rokov. EÚ chce vďaka nej znížiť objem obalového odpadu do roku 2030 o desiatky percent. Firmy budú musieť upraviť:
- dizajn svojich obalov
- logistiku a skladovanie
- materiálové zloženie
- označovanie výrobkov
Spotrebitelia naopak získajú prehľadnejšie informácie a ekologickejšie balenie.