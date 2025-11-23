Kedy a prečo pridávať mlieko do polievky: takto to radil Prameň gazdinám v 70. rokoch!

Málokto by povedal, že obyčajné mlieko môže byť pri varení veľkým pomocníkom dokonca aj pri príprave polievok.
Tento jednoduchý trik pozná len hŕstka ľudí, no keď si s polievkou nebudete vedieť rady, môže ju spoľahlivo zachrániť.
Ak pripravujete polievku, v ktorej používate octovú zálievku, citrón, paradajkový pretlak alebo iné kyslé suroviny, mlieko do hrnca prilievajte až po okyslení.
Ak by ste poradie poplietli, mlieko by sa zrazilo a celý pokrm by bol nepodarok – a tomu sa chce vyhnúť každý. Aj mlieko má totiž svoje pravidlá a oplatí sa s ním narábať s rozumom.
Ako zjemniť chuť jedla
Stalo sa vám, že ste to pri dochucovaní polievky či duseného mäsa jednoducho prehnali? Jedným z najľahších spôsobov, ako to napraviť, je pridať trošku mlieka.
Netreba sa báť, že by výrazne zmenilo chuť – jeho úloha je pokrm zjemniť a potlačiť prílišnú pikantnosť alebo korenistosť. Je to drobnosť, ktorá sa môže hodiť práve vtedy, keď už neviete, čo s tým.
Recept na mliečnu polievku
Už ste počuli o mliečnej polievke? Ak nie, ide o jednoduchý rýchly recept, ktorý často chutí aj deťom. Potrebovať budete iba mlieko, trošku masla, vlasové rezance, štipku soli a pažítku.
Najskôr uvarte rezance v mierne osolenej vode. Keď zmäknú, prilejte k nim mlieko a nechajte krátko prejsť varom. Nakoniec pridajte kúsoček masla.
Na tanieri odporúčame polievku posypať nasekanou čerstvou pažítkou.
Ako zabrániť, aby mlieko vykypelo z hrnca
Pri varení mlieka stačí chvíľka nepozornosti a môže pretekať cez okraj. Aby ste nemuseli stáť pri sporáku celú dobu, natrite okraj hrnca ľubovoľným tukom. Ten vytvorí bariéru a mlieko tak ľahko nevykypí.
Ako predísť zrazeniu mlieka
Ak varíte polievku, v ktorej sa používa mlieko, sledujte správny moment, kedy ho do pokrmu pridať.
Už pridané mlieko sa môže zraziť napríklad vtedy, keď do polievky vhodíte horúci zemiak – práve ten je častým vinníkom.
Pomôcť dokáže aj jednoduchý trik: pridajte do mlieka kocku cukru. Môžete použiť aj štipku soli, prípadne pred varením vypláchnuť hrniec studenou vodou a neutierať ho.
Vďaka týmto detailom zostane polievka hladká a nechcené zdrcnutie sa neobjaví.