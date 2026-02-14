Kam vyraziť na Valentína? Objavte čarovné európske miesta, ktoré si vychutnáte bez davov

Valentín pripadá každý rok na polovicu februára – obdobie, ktoré je v Európe väčšinou mimo hlavnej turistickej sezóny. To znamená nižšiu návštevnosť mnohých lokalít, jednoduchšie plánovanie a často aj výhodnejšie ceny ubytovania či dopravy. Ak hľadáte destinácie, ktoré sú dostupné na víkend a ponúkajú zaujímavé prírodné, historické či architektonické pamiatky, nasledujúci prehľad obsahuje len fakticky overené informácie o miestach, doprave a reálnych možnostiach návštevy.
VIDEO – Prehľad hradov a zámkov Dolného Sliezska
Video poskytuje letecké zábery vybraných historických objektov v regióne.
1. **Bad Gastein – alpské kúpeľné mesto s vodopádom v centre
Bad Gastein je kúpeľné mesto v rakúskych Alpách, známe pre svoju termálnu vodu a vodopád pretekajúci centrom mesta. V 19. storočí tu vznikli hotely v štýle belle époque, ktoré sa zachovali dodnes.
Doprava:
- Autom z Česka alebo Slovenska je možné dôjsť bez komplikácií.
- Vlakové spojenie funguje napríklad cez Salzburg.
- Do Salzburgu je možné letieť a následne pokračovať vlakom.
2. **Ljubljana + Lake Bled – mestská architektúra a jazero s ostrovčekom
Ľubľana je hlavným mestom Slovinska. Leží približne 55 km od jazera Bled, ktoré je známe kostolíkom na ostrovčeku uprostred jazera.
Doprava:
- Z Ľubľany premávajú pravidelné autobusy do Bledu (cca 1 hodina).
- Autom je cesta o niečo kratšia.
3. **Ghent – univerzitné mesto s historickým centrom a kanálmi
Ghent je jedno z najväčších miest Belgicka. V centre sa nachádzajú stredoveké pamiatky, systém vodných kanálov a známa pevnosť Gravensteen.
Doprava:
- Z Česka či Slovenska je možné cestovať autobusom alebo autom.
- Alternatívou je let do Brussels a prestup na vlak do Ghentu (cca 30–40 minút).
4. Údolie zámkov pri Jelenia Góra – región s vysokou koncentráciou historických sídiel
Oblasť okolo Jeleniej Góry v Dolnom Sliezsku je známa veľkým množstvom zámkov a kaštieľov, z ktorých viaceré fungujú ako hotely či múzeá. Patrí sem aj Zámok Karpniki, využívaný ako hotel.
Doprava:
- Autom z Liberca približne 30–40 minút, z Prahy okolo 2,5 hodiny.
5. **Bamberg – mesto UNESCO s tradičným údeným pivom
Bamberg je nemecké mesto zapísané na zozname UNESCO. Je známe hrázdnenými domami, časťou nazývanou „Klein-Venedig“ (Malé Benátky) a miestnym pivom Rauchbier, ktoré sa vyrába z údeného sladu.
Doprava:
- Z Prahy autom menej než 3 hodiny.
- Existuje aj priame autobusové spojenie.
6. **Ronda – mesto rozdelené roklinou El Tajo
Ronda sa nachádza v Andalúzii a je známa hlbokou roklinou El Tajo, cez ktorú vedie historický most Puente Nuevo.
Doprava:
- Najbližšie veľké letisko je v Malaga.
- Odtiaľ cesta autom trvá približne 1,5 hodiny.
7. **Mdina – opevnené historické mesto so zákazom automobilov
Mdina je bývalé hlavné mesto Malty. Je to opevnené stredoveké mesto, do ktorého majú motorové vozidlá obmedzený prístup. Je známe rozsiahlymi hradbami a panoramatickým výhľadom na ostrov.
Doprava:
- Priamy let z Prahy na Maltu trvá približne 2,5 hodiny.
- Z letiska premávajú autobusy do Mdiny.
8. **Tallinn – stredoveké hradby a moderný severský štýl
Tallinn je hlavné mesto Estónska. Historické centrum je jedným z najzachovalejších stredovekých centier v Európe. Mesto je známe aj modernou architektúrou, gastronómiou a sieťou verejných sáun.
Doprava:
- Priamy let z Prahy trvá približne 2 hodiny.
9. **Annecy – alpské mesto s jazerom Annecy
Annecy leží pri jazere Annecy, ktoré je považované za jedno z najčistejších jazier v Európe. Staré mesto je známe kanálmi, mostami a historickými budovami.
Doprava:
- Najbližším veľkým letiskom je Geneva.
- Zo Ženevy je Annecy vzdialené približne 35 km (cca 30 minút autom).