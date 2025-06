Kam doma ukryť peniaze podľa Feng Shui? Miesto rozhodne o tom, či sa vám budú množiť alebo miznúť

Feng-šuej, tisícročné umenie harmonizácie priestoru, netvrdí len to, že posteľ nemá stáť oproti dverám či že v pracovni je vhodné mať živú rastlinu. Upozorňuje aj na to, kde presne by sme mali odkladať bankovky, mince či iné cennosti. Ak vraj nájdeme tomu „správne“ miesto, dokáže sa finančná energia rozprúdiť a peniaze k nám budú prichádzať ľahšie. Môže to znieť ako kúzlo, no ide len o správne smerovanie prúdu čchi.