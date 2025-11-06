Jesenné huby prospievajú zdraviu. Pomáhajú pri cukrovke aj vysokom krvnom tlaku

Jeseň je obdobím, ktoré milujú všetci hubári. Lesy sa menia na pestrú paletu farieb a pôda vydáva svoje tiché dary – huby. Ich zber prináša nielen radosť z pohybu v prírode, ale aj možnosť obohatiť jedálniček o výživnú a ľahkú surovinu. Mnohé druhy húb majú pozitívny vplyv na organizmus, no treba povedať – nie sú liekom, ale zdravou súčasťou vyváženej stravy.
Prečo zaradiť huby do jedálnička?
Huby tvoria z väčšej časti voda (až 90 %), obsahujú málo tuku a majú nízku energetickú hodnotu. Vďaka tomu sú vhodné pri udržiavaní hmotnosti alebo pri redukčných diétach. Obsahujú bielkoviny, vlákninu, vitamíny skupiny B a niektoré druhy sú aj rastlinným zdrojom vitamínu D, ktorý pomáha pri zdraví kostí a imunite.
Okrem toho sú zdrojom minerálov ako meď, zinok a selén – tie podporujú imunitný systém, rast buniek a pôsobia ako antioxidanty. Vláknina v hubách zároveň prispieva k lepšiemu tráveniu a dlhšiemu pocitu sýtosti.
Podľa niektorých výskumov môže pravidelná konzumácia húb pozitívne vplývať na hladinu cholesterolu či krvný tlak, najmä v rámci celkovo zdravej životosprávy. Odborníci sa však zhodujú, že tieto účinky nie sú dostatočne preskúmané, a preto je dôležité vnímať huby ako doplnok, nie ako liečivo.
Druhy húb, ktoré sa oplatí poznať
Hliva ustricová
Jedna z najpopulárnejších húb na Slovensku. Obsahuje beta-glukány, ktoré podporujú imunitu, a prirodzene sa v nej nachádzajú látky podobné statínom, čo sú zlúčeniny ovplyvňujúce metabolizmus tukov. Hliva sa dá pestovať aj doma a rastie na kmeňoch listnatých stromov od jesene až do jari.
Pôvabnica fialová
Táto huba zaujme svojou netypickou fialovou farbou. Je jedlá a obsahuje bielkoviny, draslík a flavonoidy, ktoré prispievajú k celkovému zdraviu organizmu. Pred konzumáciou však vyžaduje dôkladné tepelné spracovanie, pretože surová môže dráždiť tráviaci systém.
Václavka obyčajná
Rastie na koreňoch a pňoch stromov, najmä od konca septembra do novembra. Po tepelnej úprave je chutná a výživná, obsahuje antioxidanty a látky so slabým antibakteriálnym účinkom. Surová je však nejedlá a môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti.
Hadovka smradľavá
Známa svojím silným zápachom, ktorý priťahuje hmyz. Jedlá je iba v mladom štádiu (vo forme „vajíčka“). Kedysi sa používala v ľudovom liečiteľstve, dnes sa však považuje skôr za zaujímavosť. Nie sú známe žiadne vedecky potvrdené liečivé účinky.
Brezovník obyčajný
Táto drevokazná huba rastie na brezách a v minulosti sa používala v ľudovom liečiteľstve. Obsahuje polyfenoly a antioxidanty, ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Niektoré laboratórne výskumy naznačujú jeho možné protizápalové pôsobenie, no klinické dôkazy zatiaľ chýbajú.
Šampiňóny
Bežné šampiňóny sú veľmi rozšírené a výživovo hodnotné. Obsahujú vitamíny skupiny B, draslík a stopové množstvá selénu. Sú vhodné pre ľudí, ktorí dbajú na vyváženú stravu, a môžu pomôcť doplniť rastlinné bielkoviny.
Ucho Judášovo (boltcovitka bazová)
Populárna najmä v Ázii, ale dostupná aj u nás. Obsahuje vlákninu, aminokyseliny a antioxidanty. Niektoré štúdie naznačujú, že môže pomáhať udržiavať zdravý cholesterol, avšak tieto účinky neboli jednoznačne potvrdené u ľudí.
Zdravie z lesa – ale s rozumom
Huby sú skvelým doplnkom jedálnička a jesenné prechádzky v lese majú pozitívny vplyv aj na psychiku – znižujú stres a podporujú pohyb. Pri zbere je však dôležité poznať jednotlivé druhy, pretože niektoré jedlé huby sa dajú ľahko zameniť s jedovatými.
Správne pripravené a tepelne upravené huby môžu byť chutnou a výživnou súčasťou zdravého životného štýlu – bez preháňania a bez rizika.
Jesenné huby sú ľahká, zdravá a prirodzená potravina, ktorá ponúka množstvo výživných látok a môže podporiť zdravé srdce, imunitu a trávenie. Nie sú však liekom – ich skutočná sila spočíva v tom, že spájajú chuť, výživu a radosť z prírody.