Jednoduchý trik, ako premeniť skryštalizovaný med späť na tekutý poklad

Med patrí medzi najcennejšie prírodné potraviny, ktoré ľudia poznajú už tisíce rokov. Jeho zlatožltá farba, jemná aróma a typicky hustá konzistencia z neho robia nielen lahodné sladidlo, ale aj účinný prírodný liek. Občas sa však stane, že med v pohári stuhne a namiesto tekutej hmoty sa zmení na pevnú, svetlú pastu. Mnohí si myslia, že je pokazený, no opak je pravdou.
Kryštalizácia medu – prirodzený jav, nie znak kazenia
Keď med časom stuhne, ide o úplne prirodzený proces nazývaný kryštalizácia. Vzniká preto, že med je presýtený roztok dvoch cukrov – glukózy a fruktózy. Glukóza má tendenciu sa vylučovať z roztoku a vytvárať kryštáliky, ktoré spôsobujú, že med postupne tuhne.
To, že sa med zmení na tuhý, neznamená, že sa pokazil alebo stratil výživové látky. Naopak, je to dôkaz, že ide o skutočný, čistý včelí med, ktorý nebol nadmerne spracovaný ani riedený cukrovým sirupom.
Kryštalizácia prebieha rýchlejšie pri nižších teplotách (okolo 10 °C až 15 °C) a u medov s vyšším obsahom glukózy, ako sú napríklad repkový či slnečnicový med. Naopak, akáciový med zostáva tekutý dlhšie, pretože obsahuje viac fruktózy.
Dá sa med opäť stekutiť? Áno, ale šetrne
Ak máte radšej tekutý med, dá sa veľmi jednoducho získať späť. Treba však dbať na správny postup, aby sa nepoškodili cenné enzýmy, vitamíny a aromatické látky.
Najbezpečnejší spôsob je vodný kúpeľ, pri ktorom sa teplota vody nesmie zvýšiť nad 40 až 45 °C. Pri vyšších teplotách by totiž mohlo dôjsť k degradácii enzýmov a antioxidantov a med by stratil časť svojich liečivých vlastností.
Postup krok za krokom
- Pripravte si väčšiu nádobu (napríklad hrniec) a nalejte do nej teplú vodu s teplotou približne 40 °C.
- Pohár s medom vložte do vody bez viečka. Voda by mala siahať po závit nádoby, nikdy nie nad neho.
- Ak je med v plastovom obale, preložte ho do sklenenej nádoby – pri teplote nad 40 °C sa z niektorých plastov môžu uvoľňovať látky, ktoré do potravín nepatria.
- Nechajte pohár v teplej vode približne 20–40 minút. Počas toho med občas premiešajte, aby sa zahrieval rovnomerne.
- Ak voda vychladne, vylejte ju a nalejte novú teplú vodu v rovnakej teplote.
Keď sa všetky kryštály rozpustia, med bude opäť tekutý a pripravený na použitie.
Dôležité odporúčania
- Nevkladajte med do mikrovlnky – hoci ho zohreje rýchlo, teplo sa rozloží nerovnomerne a môže dôjsť k prehrievaniu a poškodeniu enzýmov.
- Nevarte ho! Už teplota nad 50 °C ničí väčšinu biologicky aktívnych látok.
- Po zohriatí sa med môže po čase opäť skryštalizovať – ide o normálny proces, ktorému sa nedá úplne zabrániť. Ak sa to stane, stačí ho znovu šetrne ohriať.
Malý tip na záver
Ak si dávate med do čaju, počkajte, kým čaj vychladne na približne 40 °C. Vtedy si med zachová všetky svoje prospešné látky – enzýmy, antioxidanty aj antibakteriálne účinky. V horúcej vode by sa tieto látky zničili a med by sa stal len obyčajným sladidlom.
Med je teda nielen chutný, ale aj múdry produkt prírody. Aj keď časom stuhne, nič sa nedeje – stačí mu trochu trpezlivosti a jemného tepla, aby sa zmenil späť na tekuté zlato plné zdravia, energie a života.