Jednoduchý trik, ako dokonale vyčistiť okuliare. Domáci sprej vás vyjde len na pár centov!

Ak chcete mať cez okuliare ostrý a čistý pohľad, pravidelná starostlivosť je nevyhnutná. Nezáleží pritom na tom, či nosíte dioptrické alebo slnečné okuliare.
Dôležité je, aby ste ich čistili správne a bez zbytočne drahých prípravkov. Dobrá správa je, že účinné riešenie si viete pripraviť aj doma.
Okuliare nám pomáhajú lepšie vidieť a zároveň chránia oči pred slnečným žiarením.
Ak sú však znečistené, zrak sa namáha, oči rýchlejšie únavia a pri nesprávnej údržbe môže dôjsť aj k poškodeniu skiel či rámov.
Poradíme vám, ako sa o okuliare starať tak, aby vydržali čo najdlhšie a stále plnili svoju funkciu.
Prečo je čistota okuliarov taká dôležitá
Čistenie okuliarov by malo byť takmer každodenným zvykom. Na ich povrchu sa totiž hromadí veľké množstvo baktérií, najmä na nosníkoch a ramienkach, ktoré sa dotýkajú uší.
Práve tieto miesta bývajú častým zdrojom stafylokokových infekcií.
Riziko síce závisí od osobnej hygieny a spôsobu starostlivosti, no zanedbané okuliare môžu okrem toho spôsobovať aj únavu očí či bolesti hlavy.
Základom sú čisté ruky
Skôr než sa pustíte do čistenia, dôkladne si umyte a osušte ruky. Ak by ste okuliare čistili špinavými prstami, mastnota a nečistoty by sa len ďalej rozotierali a výsledok by bol presný opak toho, čo chcete dosiahnuť.
Opláchnutie vodou ako prvý krok
Najjednoduchším riešením je umyť okuliare vlažnou vodou s malým množstvom mydla. Stačí si jemne namydliť končeky prstov a opatrne prejsť po sklách aj ráme.
Potom okuliare dôkladne opláchnite čistou vodou. Ak sú silno znečistené, postup pokojne zopakujte. Nakoniec ich nechajte voľne uschnúť alebo osušte jemnou handričkou.
Dôležité upozornenie: vyhnite sa horúcej vode. Tá môže poškodiť najmä antireflexnú vrstvu na dioptrických sklách.
Domáci čistiaci sprej za pár drobných
Ak nechcete okuliare často namáčať – čo je pri niektorých materiáloch vhodné – pripravte si jednoduchý čistiaci sprej.
Do rozprašovača nalejte teplú vodu a pridajte kvapku saponátu alebo tekutého mydla. Zmes nastriekajte na okuliare a postupne ich očistite mäkkou handričkou.
Mydlová voda výborne odstráni mastnotu a vďaka tomu ide následné leštenie oveľa ľahšie.
Na leštenie len správna utierka
Keď sú okuliare suché, prichádza na rad leštenie. Používajte výhradne handričky z mikrovlákna.
Papierové utierky, servítky, toaletný papier či kuchynské obrúsky môžu na skle zanechať jemné škrabance, ktoré sa časom zväčšujú a zhoršujú kvalitu videnia.
Rovnako sa vyhnite čisteniu o oblečenie, vlhčenými obrúskami, novinovým papierom alebo dokonca vlastnými slinami. Ide o veľmi časté chyby, ktoré poškodzujú povrch skiel a zároveň na ne prenášajú baktérie.
Utierky určené na okuliare kúpite bez problémov v optikách, drogériách aj lekárňach.
Správne skladovanie predlžuje životnosť
Keď okuliare práve nenosíte, mali by byť uložené v pevnom puzdre. Ak ich položíte na stôl, vždy sklami smerom nahor.
Nevystavujte ich vysokým teplotám ani prudkým teplotným zmenám, ktoré môžu poškodiť sklá aj obrúčky.
Nezabudnite na video
Ak chcete urobiť niečo navyše pre zdravie svojich očí a možno sa časom okuliarov aj zbaviť, v článku je priložené video s jednoduchými cvikmi na oči, ktoré môžete vyskúšať doma.