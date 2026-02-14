Jedlá sóda. 5 nenápadných, no mimoriadne užitočných trikov do domácnosti, o ktorých u nás vie len málokto

Jedlá sóda (sóda bikarbóna) sa v kuchyni používa najmä pri pečení, no jej vlastnosti z nej robia aj praktického pomocníka pri upratovaní. Ide o lacnú a bezpečnú látku, ktorá pomáha najmä s pohlcovaním pachov a s jemným čistením povrchov. Nižšie nájdete päť spôsobov použitia, ktoré sú založené na skutočných, chemicky vysvetliteľných účinkoch sódy.
Video k téme
Ak si chcete pozrieť krátky obsah súvisiaci s používaním jedlej sódy v domácnosti, na YouTube je dostupné video od kanála Zdravý senior:
1. Pohlcovanie pachov v chladničke, topánkach či malých priestoroch
Jedlá sóda dokáže neutralizovať kyslé aj zásadité pachy, pretože reaguje s molekulami, ktoré zápach vytvárajú.
Overené použitie:
- V chladničke alebo mrazničke: otvorená nádobka so sódou znižuje intenzitu pachov.
- V topánkach: nasypaná sóda počas noci absorbuje vlhkosť a pachy.
Je však dôležité vedieť, že nejde o osviežovač vôní — sóda pachy neprekrýva, iba ich čiastočne odstraňuje.
2. Jemné čistenie pripálenín a mastnoty
Sóda má mierne abrazívne vlastnosti, preto môže pomôcť odstrániť povrchové nečistoty.
Overené a bezpečné použitie:
- pastu zo sódy a vody možno použiť na jemné čistenie hrncov
- na odstraňovanie mastnoty z varnej dosky či digestora
- v kúpeľni na mierne znečistenú vaňu alebo umývadlo
Treba však dbať na to, že sóda nie je vhodná na lesklé, lakované alebo veľmi mäkké povrchy, ktoré by mohla poškrabať.
3. Zníženie zápachu z odtokov
Nasypanie sódy do odtoku a následné preliatie horúcou vodou môže pomôcť znížiť zápach, pretože sóda neutralizuje kyslé výpary.
Je potrebné zdôrazniť:
- Sóda neodstráni vážne upchatia — nefunguje ako chemický čistič.
- Je vhodná skôr na prevenciu a mierne znečistenie.
Tento jednoduchý postup je bezpečný a môže sa používať ako doplnková údržba.
4. Osvieženie kobercov a sedacej súpravy
Na textilné povrchy možno nasypať tenkú vrstvu sódy, nechať pôsobiť 20–30 minút a následne dôkladne vysať.
Je preukázané, že sóda:
- absorbuje pachy
- mierne znižuje vlhkosť v tkanine
Nie je to však dezinfekcia ani hlboké čistenie — ide iba o osvieženie povrchu.
5. Osvieženie matraca
Rovnaký princíp ako pri kobercoch: sóda pomôže neutralizovať pachy z matraca, najmä ak sa nedá často vetrať.
Postup:
- rozsypte sódu po povrchu matraca
- nechajte pôsobiť niekoľko hodín
- dôkladne povysávajte
Tento postup nepraní matrac ani ho neošetruje proti roztočom — ide len o pohltenie zápachu.
Bonus: Jemné čistenie povrchových škvŕn v kúpeľni
Pri bežných usadeninách môže sóda v podobe pasty pomôcť uvoľniť nečistoty na obkladačkách či skle sprchového kúta.
Treba však vedieť, že:
- jedlá sóda neodstraňuje silný vodný kameň sama o sebe
- na odolné usadeniny sú potrebné silnejšie prípravky alebo kyseliny (napr. ocot, kyselina citrónová)
Bezpečné používanie – fakty
- Sóda bikarbóna je netoxická a bezpečná pre domácnosti s deťmi či zvieratami.
- Má jemne abrazívne účinky, preto sa nepoužíva na citlivé alebo ľahko poškriabateľné povrchy.
- Pred aplikáciou na väčšiu plochu je vždy dobré vyskúšať malé nenápadné miesto.
Zhrnutie
Jedlá sóda je univerzálna, cenovo dostupná a šetrná pomocníčka, ktorá spoľahlivo zvláda úlohy, pri ktorých je potrebné:
- neutralizovať pachy
- jemne vyčistiť povrchové nečistoty
- osviežiť textílie, matrace alebo koberce
Nepôsobí však ako dezinfekcia, odstraňovač silného vodného kameňa ani riešenie vážnych upchatí odtokov. V rámci svojich možností však funguje veľmi dobre a efektívne.