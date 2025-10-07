Jablkové muffiny. Sladká a zdravá dobrota pre malých aj veľkých

Jablkové muffiny sú presne ten druh maškrty, ktorá spája to najlepšie – skvelú chuť, jednoduchú prípravu a výživné zloženie. Ideálne pre deti na desiatu, pre dospelých ku káve či ako rýchly snack počas dňa. Ovos, jablká a voňavá škorica sa postarajú o vláčnosť, energiu aj skvelú arómu, ktorá rozvonia celý dom.
Jablko – drobný zázrak v kuchyni
Niet divu, že jablká patria medzi najobľúbenejšie ovocie u nás. Obsahujú množstvo vitamínov (najmä C a skupiny B), minerálov, antioxidantov aj vlákninu, ktorá prospieva tráveniu a pomáha telu zbavovať sa toxínov. Navyše sú prirodzene sladké, a preto nimi možno nahradiť časť cukru v mnohých receptoch.
V kuchyni majú jablká nekonečné možnosti – sú výborné čerstvé, v koláčoch, kompótoch, džemoch, smoothie, šťavách či dokonca v slaných jedlách ako príloha k mäsu. Môžu sa piecť, variť, dusiť aj grilovať, pričom vždy dodajú pokrmu jemnú chuť a šťavnatosť.
Muffiny, ktoré si zamiluje celá rodina
Kombinácia nastrúhaných jabĺk a ovsených vločiek vytvára dezert, ktorý nie je len chutný, ale aj sýty a výživný. Muffiny môžete ozdobiť orechmi, kúskami čokolády či čerstvým ovocím a pripraviť ich deťom do školy, partnerovi do práce alebo jednoducho ako malé potešenie k poobedňajšej káve.
Ich veľkou výhodou je aj to, že sa dajú pripraviť raz-dva – nepotrebujete žiadne pekárske skúsenosti. Ak sa vám nechce plniť formičky, pokojne vylejte cesto na plech a upečte ho ako jednoduchú jablkovú buchtu
Recept na jablkové muffiny
Ingrediencie
Na cesto:
- 200 g nastrúhaných jabĺk
- 200 g polohrubej múky
- 200 g práškového cukru (možno nahradiť trstinovým alebo kokosovým)
- 170 ml oleja
- 2 vajcia
- 2 lyžice kakaa
- hrsť hrozienok
- ½ lyžičky škorice (podľa chuti)
- 1 prášok do pečiva
Na ozdobu:
- drobné ovocie (napr. čučoriedky, ríbezle)
- lyžička orechového alebo arašidového masla
Postup
- Príprava: Rúru predhrejte na 180 °C a formu na muffiny vysteľte papierovými košíčkami.
- Jablká: Očistite ich, odstráňte jadrovníky a nastrúhajte nahrubo.
- Cesto: Vajíčka rozdeľte – žĺtky vyšľahajte s olejom a cukrom do svetlej peny, bielky vyšľahajte na tuhý sneh.
- Suché suroviny: Múku zmiešajte s práškom do pečiva, kakaom a škoricou. Túto zmes postupne vmiešajte do žĺtkovej peny.
- Dokončenie: Pridajte nastrúhané jablká, hrozienka a nakoniec opatrne zapracujte sneh z bielkov.
- Pečenie: Naplňte košíčky do troch štvrtín a vrch ozdobte ovocím alebo malou lyžičkou orechového masla.
- Finále: Pečte približne 20 minút, kým muffiny nezískajú zlatistú farbu. Po upečení ich nechajte chvíľu vychladnúť.
Tipy na zdravšiu verziu
Ak chcete muffiny ešte výživnejšie, skúste nahradiť časť múky (asi 50–100 g) jemnými ovsenými vločkami – pridajú vlákninu a mäkkú textúru. Cukor možno vynechať úplne a použiť namiesto neho med, javorový sirup alebo rozmačkaný banán. Olej môžete nahradiť jogurtom či tvarohom, vďaka čomu budú muffiny ľahšie a menej mastné.
Tento recept je veľmi flexibilný – ľahko si ho prispôsobíte podľa vlastných potrieb. Stačí použiť bezlepkovú múku, rastlinné mlieko či kokosový olej a muffiny sa premenia na bezlaktózovú, vegánsku alebo nízkosacharidovú verziu.
Čerstvo upečené jablkové muffiny dokážu prevoňať celý byt a vytvoriť pocit domácej pohody. Sú výborné ešte teplé, ale aj na druhý deň ako rýchla desiata do práce alebo na výlet.