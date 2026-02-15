Hromadíte doma staré veci? Psychológovia upozorňujú. Prezrádza to o vás viac, než si myslíte

hromadenie starých veci
hromadenie starých veci Foto: www.shutterstock.com

Preplnené skrine, zaplnené zásuvky či predmety odložené „na horšie časy“ sú v mnohých domácnostiach bežnou realitou. Hromadenie vecí môže byť úplne normálne, no v určitých situáciách môže súvisieť aj s psychologickými faktormi. Odborníci upozorňujú, že spôsob, akým nakladáme s predmetmi, môže prezradiť niečo o našich návykoch, zvykoch či emocionálnom prežívaní – no neznamená to automaticky psychickú poruchu.

Videá o správaní pri ADHD ako doplnkový obsah

V pôvodnom článku bolo zaradené video o ADHD:

Prečo si ľudia nechávajú veci dlhšie, než ich potrebujú

Existuje niekoľko overených dôvodov, prečo si ľudia ukladajú predmety, ktoré už nevyužívajú:

🔹 1. Sentimentálna hodnota

Fotografie, listy, suveníry či oblečenie môžu predstavovať spomienky alebo pripomienku dôležitej udalosti.
Je prirodzené, že takéto predmety si ľudia nechávajú.

🔹 2. Pocit istoty

Predmety nám niekedy dodávajú pocit pripravenosti – napríklad „možno sa to raz zíde“.
Toto je veľmi rozšírený a normálny spôsob uvažovania.

🔹 3. Úspornosť a praktické myslenie

Mnohí ľudia nechcú vyhadzovať funkčné veci, pretože to považujú za nehospodárne alebo ekologicky nevhodné.

🔹 4. Nedostatok času alebo organizácie

Nie každý má priestor, čas či energiu pravidelne triediť predmety.
To však neznamená psychickú poruchu – ide o bežný organizačný problém.

Kde je hranica medzi bežným hromadením a poruchou

Odborníci rozlišujú medzi:

✔️ Bežným zhromažďovaním vecí (normálne správanie)

  • človek vie v priestore fungovať
  • dokáže sa vecí zbaviť, keď to potrebuje
  • veci neobmedzujú jeho život
  • rozhodovanie o vyhadzovaní neprináša silnú úzkosť

Poruchou zhromažďovania (hoarding disorder)

Toto je oficiálna psychiatrická diagnóza, ktorú je možné potvrdiť len odborníkom.
Vyžaduje splnenie týchto kritérií:

  1. Trvalá neschopnosť zbavovať sa predmetov, aj keď sú bez hodnoty.
  2. Výrazné zaplnenie obytného priestoru, ktoré bráni v jeho bežnom používaní (napr. nemožno variť, spať na posteli, používať kúpeľňu).
  3. Úzkosť alebo stres pri pokuse vyhodiť predmety.
  4. Znížená kvalita života, sociálna izolácia alebo bezpečnostné riziká.

Ide teda o stav, ktorý je závažný a pomerne zriedkavý. Väčšina ľudí, ktorí si doma niečo odkladajú, nemá žiadnu psychickú poruchu.

Je hromadenie spojené s inými poruchami?

Výskumy ukazujú, že u niektorých ľudí sa porucha zhromažďovania môže vyskytovať:

  • samostatne
  • alebo spolu s obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD)

Súvislosť s ADHD existuje len v tom zmysle, že ľudia s ADHD môžu mať väčší problém s organizáciou, ale nie je pravda, že ADHD spôsobuje hromadenie.

Riziká extrémneho hromadenia

Len pri skutočne extrémnych prípadoch môžu nastať problémy ako:

  • zvýšené riziko úrazov (pády)
  • riziko požiaru
  • problémy s hygienou a škodcami
  • narušenie sociálnych kontaktov

Tieto riziká sa týkajú len malej skupiny ľudí s klinickou diagnózou.

Čo robiť, ak máte pocit, že „tých vecí je už priveľa“

Ak máte dojem, že vás veci začínajú zahlcovať, overené postupy sú tieto:

✔️ Urobiť malé kroky

Začať s jednou zásuvkou, jednou policou či jednou kategóriou predmetov.

✔️ Stanoviť si jednoduché kritériá

Napríklad: Použil som to v posledných 12 mesiacoch?

✔️ Požiadať o pomoc

Niekedy pomôže nestranný člen rodiny alebo priateľ.
Ak však ide o dlhodobý problém spojený s úzkosťou, vhodné je obrátiť sa na psychológa.

✔️ Neodsudzovať sa

Hromadenie vecí je veľmi bežné a vo väčšine prípadov nepredstavuje psychickú poruchu.

Zhrnutie

  • Hromadenie vecí je vo väčšine prípadov normálne správanie.
  • Psychologické dôvody môžu hrať rolu, no zďaleka nie vždy ide o poruchu.
  • Porucha zhromažďovania má presne definované kritériá a je odlišná od bežného neporiadku.
  • Organizácia vecí a úprava priestoru môžu zlepšiť pocit pohody, ale nie každý, kto má veľa vecí, potrebuje odbornú pomoc.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať