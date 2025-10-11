Geniálny spôsob, ako sa zbaviť starého oleja z varenia. Ak to robíte nesprávne, môže vás to poriadne vyjsť draho

Slovenská aj česká kuchyňa si len ťažko dokáže predstaviť varenie bez oleja. Vyprážané rezne, hranolky, langoše či palacinky – všetko to si žiada poriadnu dávku tuku. Samotné varenie býva radosťou, no po ňom ostáva menej príjemný „vedľajší produkt“ – starý prepálený olej, ktorý treba niekam dať. A práve tu sa mnoho ľudí dopúšťa zásadnej chyby.
Nikdy nelejte olej do odpadu ani do záchoda
Ak patríte medzi tých, ktorí po varení jednoducho zoberú panvicu a zvyšok oleja vylejú do drezu alebo toalety, mali by ste s tým okamžite prestať. Na prvý pohľad to možno nevyzerá ako problém – veď čo zlé môže urobiť pár lyžíc oleja? V skutočnosti však ide o veľmi nebezpečný zvyk.
Olej sa v potrubí nezmieša s vodou, ale začne sa usádzať na stenách rúr. Postupne sa tam hromadí, tuhne, zachytáva zvyšky jedla a po čase dokáže úplne upchať odtok. V lepšom prípade vám prestane odtekať voda v kuchyni, v horšom spôsobíte problém celej kanalizácii.
Navyše, keď sa olej dostane do kanalizačného systému, poškodzuje čističky odpadových vôd a znečisťuje životné prostredie. A ako bonus – môže prilákať aj nepozvaných hostí. Ak sa zvyšky oleja niekde usadia a začnú rozkladať, prídu ovocné mušky či komáre, ktoré sa týchto pachov radi chytajú.
Správny spôsob likvidácie použitého oleja
Najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako sa starého oleja zbaviť, je použiť uzatvárateľnú nádobu alebo fľašu. Ideálne je nechať olej najprv úplne vychladnúť, potom ho pomocou lievika prelejte do plastovej fľaše, zavrite a vyhoďte ju do nádoby určenej na zber kuchynského oleja – tie sa dnes nachádzajú vo väčšine miest a obcí.
Ak takú možnosť nemáte, môžete použiť starý plastový sáčok, murársku nádobu alebo niečo podobné, čo môžete uzavrieť. Kulinárska odborníčka Jennifer Hill Booker odporúča dokonca olej po naliatí do nádoby zmraziť, aby ste zabránili úniku. Určite ho však nikdy nevyhadzujte do bežného odpadu – pri vyššej teplote sa môže opäť roztopiť a znečistiť okolie.
Dá sa použitý olej využiť opäť?
Hoci to nie je univerzálne odporúčanie, existujú prípady, kedy sa dá olej použiť ešte raz – napríklad pri fritovaní jedál s podobnou chuťou. Kľúčové je, aby ste ho najskôr dôkladne prefiltrovali. Po varení ho nechajte vychladnúť a preceďte cez husté sitko alebo jemnú gázu, aby ste odstránili zvyšky jedla.
Takto vyčistený olej môžete uchovať v sklenenej alebo plastovej nádobe – buď v kuchynskej skrinke, alebo ešte lepšie v chladničke. Odborníci tvrdia, že ak k oleju pridáte trošku kolagénového prášku, zlepší sa jeho čistota a trvanlivosť.
Dôležité však je, aby ste nemiešali rôzne druhy použitých olejov – napríklad ten, v ktorom ste smažili rybu, s tým, v ktorom ste pripravovali sladké jedlo. Olej má totiž tendenciu preberať pachy a chute. A hoci sa dá opätovne použiť, nevydrží večne – po 3 až 4 týždňoch ho treba zlikvidovať.
Prečo je to také dôležité?
Starý olej nie je len estetický problém. Predstavuje záťaž pre životné prostredie, spôsobuje zápachy a môže vážne poškodiť domáce potrubia. Navyše, pri nesprávnom skladovaní sa v ňom množia baktérie a plesne.
Ak teda chcete ušetriť peniaze za opravu odpadu aj chrániť prírodu, naučte sa s olejom zaobchádzať zodpovedne. Je to drobnosť, ktorá má veľký ekologický význam – a pritom vás nestojí takmer nič.