Farebné jedlo, skryté riziká. Deti prijímajú viac syntetických farbív, než si pripúšťame

Všetci to poznáme – otvoríte balíček cukríkov, cereálií alebo farebných pečivových snackov a okamžite vás zasiahne pestrá paleta farieb. Tieto odtiene sú výrazné, lákavé a presne zacielené na deti, ktoré na ne reagujú rýchlejšie než na akýkoľvek text či obrázok na obale.
Za touto vizuálnou atraktivitou však stojí fakt, ktorý sa vo vedeckej komunite rieši už desaťročia. Odborníci z USA analyzovali takmer 40-tisíc balených potravín a nápojov a zistili, že:
- 19 % všetkých balených potravín obsahuje syntetické farbivá
- pri produktoch určených deťom je to až 28 %.
Súvisí to aj s ďalším trendom: výrobky s farbivami majú častejšie vyšší obsah cukru. Nie kvôli samotným farbivám, ale preto, že ide väčšinou o ultraspracované potraviny, ktoré sú prirodzene sladšie, výraznejšie a marketingovo atraktívnejšie.
Čo sú syntetické farbivá a ako ich telo spracúva?
Syntetické farbivá nie sú výťažky z ovocia či zeleniny. Ide o chemické látky vyrábané z vysoko rafinovaných petrochemických surovín. V EÚ sú povolené len tie, ktoré prešli testovaním bezpečnosti.
Po konzumácii:
- telo farbivá metabolizuje v pečeni
- následne sú vylúčené obličkami
- u väčšiny farbív prebehne vylúčenie v priebehu 24–48 hodín
Neznamená to však, že sú pre všetkých úplne neutrálne. U niektorých detí môžu vyvolať špecifické reakcie.
Aký môže byť vplyv na deti?
Vedecké štúdie sa zhodujú v niekoľkých bodoch:
1. Možné zhoršenie pozornosti u citlivých jedincov
Najznámejší výskum o tejto téme pochádza z britskej „Southampton study“ (2007). U malej skupiny detí sa po pravidelnej konzumácii niektorých farbív a konzervantu benzoátu zaznamenalo mierne zvýšenie hyperaktivity a zhoršenie pozornosti.
Neplatí to však pre všetky deti — ide o reakciu, ktorá sa prejavuje u časti citlivej populácie.
2. Alergické a pseudoalergické reakcie
Najčastejšie sa spomínajú:
- E102 (tartrazín) – môže vyvolať kožné prejavy či podráždenie
- E110, E122, E124, E129 – môžu spôsobovať reakcie najmä u osôb citlivých na aspirín alebo s predispozíciou na alergie
3. Nejde o nutrične potrebné látky
Syntetické farbivá nemajú výživovú hodnotu. V potravinách slúžia iba na vzhľad.
Ako je to v Európskej únii a na Slovensku?
EÚ od roku 2010 nariaďuje, že potraviny obsahujúce určité azofarbivá musia niesť upozornenie:
„Môže mať nepriaznivý vplyv na činnosť a pozornosť detí.“
Toto platí aj na Slovensku.
Farbivá sú však stále povolené, ak výrobca dodrží presne definované limity. Dôvodom je skutočnosť, že podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) sú tieto látky pri dodržaní limitov považované za bezpečné pre väčšinu populácie.
Najpoužívanejšie syntetické farbivá, ktorým sa citlivé osoby môžu vyhýbať:
- E102 – tartrazín
- E110 – žltá SY
- E122 – azorubín
- E124 – ponceau 4R
- E129 – červeň Allura
Tieto farbivá majú najviac zdokumentovaných reakcií u citlivých jedincov.
Prečo ich výrobcovia stále používajú?
Aj keď výskumy prebiehajú desiatky rokov, situácia sa mení pomaly. Dôvody sú praktické:
- sú lacné
- majú dlhú trvanlivosť
- farbia stabilne aj pri vysokých teplotách či pH
- spotrebiteľ ich často spája s „atraktivitou“ produktu, najmä deti
Regulácie postupne pribúdajú, no úplné nahradenie syntetických farbív nie je jednoduché — nie všetky prírodné alternatívy sú dostatočne stabilné.
Čo môžu rodičia urobiť hneď teraz?
1. Sledujte zloženie výrobku
Ak nájdete E102, E110, E122, E124 alebo E129, môžete zvážiť inú možnosť, najmä ak má dieťa prejavy citlivosti.
2. Vyberajte produkty s prírodnými farbivami
K prirodzene získaným farbivám patria:
- kurkumin (E100)
- chlorofyl (E140)
- antokyány (E163)
Telo ich spracúva ľahšie a sú považované za bezpečné.
3. Menej ultraspracovaných potravín
Farebné sladkosti, cereálie, sladké nápoje či dezerty patria medzi potraviny, kde sa farbivá objavujú najčastejšie.
4. Otvorená komunikácia s deťmi
Jednoduché vysvetlenie dokáže prekvapivo veľa. Deti často chápu, prečo „veľa farieb“ nemusí znamenať „kvalitné jedlo“.
Záver: Nie alarm, ale informované rozhodovanie
Syntetické farbivá sú pri dodržaní európskych limitov považované za bezpečné pre väčšinu ľudí.
To však neznamená, že sú nevyhnutné alebo vhodné na každodennú konzumáciu, najmä u detí, ktoré môžu byť citlivejšie na ich účinky.
Kľúčové je:
- vedieť, kde sa farbivá nachádzajú
- čítať etikety
- a ak je to možné, vyberať výrobky, ktoré sú prirodzene farebné alebo obsahujú prírodné farbivá