Energetický odborník varuje. Slováci aj Česi vykurujú domy úplne zle a zbytočne prichádzajú o stovky eur. Ako to robiť správne?

S príchodom chladného obdobia sa v mnohých domácnostiach rozbieha vykurovacia sezóna. Radiátory sa po mesiacoch nečinnosti znovu zapínajú a my začíname riešiť známu otázku: ako doma udržať teplo, no zároveň nepreplatiť na účtoch za energie? Podľa odborníkov na vykurovanie sa stále opakujú tie isté chyby, ktoré majú jediný výsledok – zbytočne vysoké náklady. Pritom väčšinu z nich možno odstrániť jednoduchými zmenami v nastavení kúrenia.
Video: Ako ušetriť za vykurovanie?
Najčastejšia chyba: úplné vypínanie kúrenia počas dňa
Veľa ľudí má pocit, že najlepšie ušetrí tak, že cez deň kúrenie vypne a zapne ho až večer, keď prídu z práce.
Tento postup však vedie k vyššej spotrebe energie, nie k úsporám.
Ak dom alebo byt cez deň úplne vychladne, kotol či tepelné čerpadlo musí večer pracovať na plný výkon, aby priestor opäť vyhrial. Tento proces spotrebuje viac energie, než keby sa teplota počas dňa udržiavala na miernej úrovni.
Odborníci preto odporúčajú, aby sa kúrenie nevyplo úplne, ale len znížilo teplotu o niekoľko stupňov počas neprítomnosti.
Už zníženie o 1 °C môže podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) priniesť úsporu približne 5 – 6 % energie.
Ako pracovať s plynovým kondenzačným kotlom
Plynové kondenzačné kotly patria medzi najefektívnejšie zdroje tepla, no len vtedy, keď sa používajú správne.
Ich účinnosť môže dosiahnuť až 97 – 99 %, ale iba v nízkoteplotnom režime – teda keď voda v systéme cirkuluje pri nižšej teplote (napr. 40–55 °C).
Vtedy sa totiž využíva tzv. kondenzačný efekt, pri ktorom sa teplo z vodnej pary obsiahnutej v spalinách vracia späť do systému.
Ak však kotol často zapíname a vypíname, stráca túto výhodu. Neustále prehrievanie a ochladzovanie systému znižuje účinnosť aj životnosť kotla.
Správny postup teda je nechať kotol bežať priebežne na nižší výkon a udržiavať teplotu stabilnú, nie meniť ju skokovo.
Tepelné čerpadlo potrebuje stabilitu
Podobne je to aj pri tepelných čerpadlách. Tieto zariadenia dosahujú najlepšiu účinnosť (tzv. koeficient výkonu COP) vtedy, keď pracujú rovnomerne počas celého dňa.
Časté vypínanie spôsobuje, že kompresor sa musí opakovane rozbiehať, čo nielen znižuje účinnosť, ale aj skracuje životnosť čerpadla.
Najlepším riešením je preto nastaviť termostat tak, aby systém udržiaval konštantnú teplotu a reagoval len na malé zmeny, nie na prudké poklesy.
Elektrické kúrenie – výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo
Pri elektrických kotloch alebo priamotopoch je situácia trochu iná.
Tu zohráva kľúčovú úlohu tarif elektriny, teda čas, keď máte lacnejšiu energiu – napríklad v tzv. nízkej tarife (nočný prúd).
Ak to váš systém umožňuje, oplatí sa vykurovať hlavne počas lacnejšej tarify a cez deň len mierne temperovať.
Aj tu však platí, že by ste nemali nechať priestor úplne vychladnúť. Ak by teplota klesla príliš nízko, zariadenie by muselo neskôr pracovať dlhšie a úspora by sa stratila.
Čo ďalšie vám pomôže šetriť teplo
Energetici upozorňujú, že spôsob kúrenia nie je jediný faktor. Úspora tepla začína pri samotnom dome.
Tu sú odporúčania, ktoré potvrdzujú aj odborné zdroje:
- Zateplenie domu alebo bytu – kvalitná tepelná izolácia znižuje tepelné straty až o 30 – 40 %.
- Tesnenie okien a dverí – netesnosti sú častým dôvodom únikov tepla.
- Správne rozmiestnenie nábytku – radiátory nikdy nezakrývajte závesmi, sedačkou či skriňou. Teplo sa tak nedostane do priestoru.
- Reflexná fólia za radiátorom – odráža teplo späť do miestnosti, čím zvyšuje účinnosť kúrenia.
- Odvzdušnené radiátory – ak v nich ostáva vzduch, časť plochy nehreje. Pravidelné odvzdušnenie zlepší výkon aj komfort.
- Správne vetranie – krátke, intenzívne vetranie je energeticky výhodnejšie než dlhé pootvorenie okna.
Kedy sa oplatí znížiť teplotu
Ak počas dňa nie ste doma, odporúča sa znížiť teplotu o 2 – 3 °C, no kúrenie úplne nevypínať.
V noci stačí teplotu v obytných miestnostiach znížiť na 18 – 19 °C, v spálni pokojne aj menej – spánok v chladnejšej miestnosti je zdravší a úspornejší.
Moderné termostaty umožňujú automatické nastavenie teploty podľa času dňa, takže si viete naprogramovať, kedy má systém kúriť viac a kedy menej.
Takáto regulácia dokáže znížiť spotrebu energie o 10 až 15 % bez zníženia komfortu.
Efektívne kúrenie neznamená trpieť zimou ani nechať kotol bežať nonstop. Kľúčom je stabilná teplota, rozumné nastavenie systému a dobrá izolácia. Ak sa budete riadiť týmito zásadami, môžete počas zimy ušetriť desiatky až stovky eur ročne, bez toho, aby ste museli robiť veľké kompromisy v pohodlí.