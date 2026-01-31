Dračinec pruhovaný – Lucky Bamboo, ktorý nie je bambus: Väčšina ľudí ho pestuje zle a tým ho ničí!

Na pultoch obchodov ho poznáme pod názvom Lucky Bamboo alebo „šťastný bambus“, no s pravým bambusom nemá v skutočnosti nič spoločné.
Ide o dračinec pruhovaný (Dracaena sanderiana), ktorý sa často pestuje vo vode, no rovnako dobre sa mu darí aj v klasickom substráte, kde dokáže vydržať viac než jeden rok.
Odkiaľ pochádza a čím je výnimočný
Táto netradične vyzerajúca izbová rastlina má pôvod v Afrike. Preslávila sa najmä spôsobom tvarovania stoniek – mladé výhonky sa dajú pri správnom raste stáčať do špirál, čo jej dodáva jedinečný vzhľad.
Veľkou výhodou dračinca je jeho nenáročnosť na svetlo. Dokáže rásť aj ďalej od okna, no priame slnko mu škodí – listy pri slnečnom úpale žltnú.
Ako vybrať zdravú rastlinu
Pri kúpe si dôkladne všimni:
- farbu stoniek a listov – mala by byť sviežo zelená
- listy nesmú mať hnedé ani zaschnuté špičky
Takto predídeš kúpe už poškodenej rastliny.
Ideálne podmienky pre pestovanie
Dračincu sa najviac darí pri teplotách od 15 do 25 °C, pričom:
- teplota nesmie klesnúť pod 10 °C
- neznáša prievan ani studený vzduch
- je veľmi citlivý na kvalitu vody
Najlepšia je dažďová voda. Ak používaš vodu z vodovodu, je potrebné ju zbaviť chlóru – buď prevarením, alebo aspoň odstátím.
Pestovanie v substráte
Dračinec si vystačí s bežným substrátom pre izbové rastliny.
Hnojenie:
- prvýkrát približne dva týždne po presadení
- následne raz až dvakrát mesačne
Rozmnožovanie a presádzanie
Pri rozmnožovaní:
- odrež vrchnú časť kmienka asi 2 cm nad očkom
- nechaj ju zakoreniť
- rez na pôvodnom kmienku zatri voskom, inak by uschol
Pri presádzaní:
- odstraňuj len poškodené korene
- zdravé korene neskracuj
Pestovanie vo vode (hydroponicky)
Ak sa rozhodneš pestovať Lucky Bamboo vo vode:
- rastlinu najskôr zafixuj kamienkami alebo keramzitom
- vo vode majú byť iba konce koreňov
- stonka nesmie byť trvalo ponorená, inak začne hniť
- vodu s mierne zriedeným živným roztokom vymieňaj vždy, keď sa spotrebuje alebo vyparí
Video: Ako pestovať dračinec vo vode
Pozrite si praktické video, ktoré ukazuje správny postup pestovania vo vode: