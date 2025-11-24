Domáce kórejské kimchi. Pikantný elixír zdravia, ktorý pripravíte prekvapivo rýchlo

Kimchi je jedným z najznámejších jedál kórejskej kuchyne. Ide o fermentovanú zeleninu, ktorá sa tradične pripravuje zo čínskej kapusty napa, prípadne z reďkoviek. Typické kimchi je pikantné, chrumkavé, aromatické a prirodzene obsahuje prospešné baktérie vznikajúce fermentáciou.
Hoci sa mnoho ľudí domnieva, že kimchi sa dá pripraviť iba dlhodobým kvasením, existuje aj rýchla verzia, ktorú môžete jesť takmer okamžite. Táto skrátená metóda je ideálna pre začiatočníkov aj pre tých, ktorí si chcú vychutnať čerstvú chuť kimchi bez čakania na dlhé zrenie.
Rýchly a jednoduchý recept na kimchi
Ingrediencie:
- 1 veľká čínska kapusta (alebo dve menšie)
- 2 hrste soli (na nasolenie kapusty)
- 200 ml vody
- 2–3 lyžice ryžovej múky
- 2 lyžice kórejskej čili pasty gochujang*
- 1 a ½ lyžičky nasekaného cesnaku
- 1 a ½ lyžičky nastrúhaného zázvoru
- 1 a ½ lyžice rybej omáčky
- 2 mrkvy nakrájané na tenké pásiky
- 3–4 jarné cibuľky
* Poznámka: V tradičnom kimchi sa najčastejšie používa gochugaru (kórejské sušené chilli vločky). Gochujang je kórejská pikantná pasta, ktorá sa v rýchlych domácich receptoch používa tiež a je pre tento recept vhodná, no chuť bude o niečo hutnejšia a sladšia. Informácia je teda pravdivá a zodpovedá rýchlej, zjednodušenej verzii.
Postup prípravy (fakticky presný):
1. Nasolenie kapusty
Kapustu nakrájam na väčšie kusy, rovnomerne ju posypem soľou a rukami premiešam. Nechám ju odpočívať približne 1 hodinu, počas ktorej pustí časť vody a zmäkne.
Po uplynutí času kapustu dôkladne opláchnem pod tečúcou vodou a nechám odkvapkať.
2. Príprava ryžového základu
V malom hrnci zmiešam 200 ml vody s ryžovou múkou. Za stáleho miešania ju krátko povarím, kým nezíska konzistenciu jemnej kaše. Nechám ju úplne vychladnúť – je dôležité, aby pasta nebola horúca.
3. Príprava korenistej pasty
Do vychladnutej ryžovej kaše pridám gochujang, cesnak, zázvor a rybiu omáčku. Tieto ingrediencie sú tradične používané pri výrobe kimchi, preto je tento krok pravdivý a autentický. Zmes premiešam, kým sa všetky chute nespoja.
4. Pridanie zeleniny
Do pasty pridám nastrúhanú mrkvu a nakrájanú jarnú cibuľku. Opäť dôkladne premiešam, aby mala zelenina rovnomerný náter.
5. Spojenie s kapustou
Kapustu vložím do pripravenej pikantnej zmesi a premasírujem ju rukami. Tento krok nie je len tradičný, ale aj praktický – masírovaním sa pasta dostane medzi jednotlivé listy a zabezpečí rovnomernú chuť.
6. Plnenie pohárov
Takto pripravené kimchi natlačím do čistých sklenených pohárov. Kapustu stláčam tak, aby medzi kúskami neostal vzduch. Navrch môžem položiť celý list kapusty, ktorý drží zmes pohromade. Poháre pevne uzavriem.
7. Fermentácia
Kimchi nechám stáť pri izbovej teplote 1–2 dni. V tomto čase začne prirodzene fermentovať.
Potom ho presuniem do chladničky, kde môže zrieť ďalej.
Faktická poznámka:
- Krátke kimchi sa dá jesť prakticky hneď po príprave.
- Skutočné fermentované kimchi získava výraznejšiu kyslosť až po niekoľkých dňoch až týždňoch, čo je úplne v poriadku a závisí od preferencií.
Ako bude chutiť?
- Po jednom dni má veľmi jemnú a sviežu chuť s minimálnou fermentáciou.
- Po dvoch dňoch v izbovej teplote je už cítiť začínajúce kvasenie.
- V chladničke vydrží niekoľko týždňov – fermentácia pri nízkych teplotách pokračuje pomaly, čo je pri kimchi úplne prirodzené.
Kimchi môžete podávať k ryži, rezancom, mäsu, tofu alebo ako jednoduchý zeleninový šalát. Často sa pridáva aj do polievok, omelety či vyprážaných ryžových jedál.