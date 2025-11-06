Čo jesť po úraze. Správna strava urýchli hojenie a vráti vás späť do formy

Zlomená noha
Zlomená noha Foto: www.shutterstock.com

Zlomená noha, vyvrtnutý členok, natrhnutý sval alebo väz – všetky tieto zranenia majú spoločnú jednu vec: telo teraz potrebuje maximálnu podporu, aby sa mohlo rýchlo a kvalitne zregenerovať. Kľúčom nie je len odpočinok, ale aj správna výživa, ktorá dodá organizmu všetko potrebné na obnovu poškodených tkanív.

Mnoho ľudí po úraze robí tú istú chybu – keďže sa menej hýbu, znížia množstvo jedla. To však môže proces hojenia výrazne spomaliť. Telo aj v pokoji spotrebúva veľa energie, pretože aktívne vytvára nové bunky, kolagén a opravuje tkanivá. Ak mu energiu nedodáte, začne ju získavať zo svalov. Výsledok? Strata svalovej hmoty a pomalšia regenerácia.

Preto aj počas liečenia je dôležité jesť dostatočne a vyvážene – vaše telo teraz pracuje viac než inokedy.

Bielkoviny – základná stavebná látka pre regeneráciu

Po úraze sa prirodzene zvyšuje rozklad svalových bielkovín, preto je nutné ich zvýšený príjem. Bielkoviny sú nevyhnutné na opravu tkanív, tvorbu kolagénu, hojenie rán a zachovanie svalovej hmoty.

Odporúčaný príjem:

  • u zdravých, aktívnych ľudí: približne 1,4–2 g bielkovín na kilogram hmotnosti denne
  • po úraze alebo pri imobilite: 1,6–2,5 g/kg denne – vyšší príjem je vhodný, ak máte väčšie poškodenie svalov alebo kostí

Dôležité je bielkoviny prijímať pravidelne počas dňa, aby ich telo vedelo efektívne využiť:

  • do hodiny po prebudení
  • každé 3–4 hodiny
  • po rehabilitácii alebo fyzioterapii
  • menšia porcia aj večer pred spánkom

Kvalitné zdroje bielkovín:
kuracie a morčacie mäso, ryby, vajcia, tvaroh, grécky jogurt, strukoviny (šošovica, fazuľa, cícer), orechy, semienka a tofu. Kombinácia rastlinných aj živočíšnych zdrojov zabezpečí ideálne spektrum aminokyselín.

Protizápalová výživa – znížte opuchy a bolesť

Krátkodobý zápal po úraze je prirodzený a dokonca prospešný – signalizuje telu, že sa má začať regenerovať. Ak však pretrváva dlhšie, proces hojenia brzdí. Strava s protizápalovým účinkom preto pomáha znížiť bolesť aj opuch.

Odporúčané potraviny:

  • Omega-3 mastné kyseliny: tučné morské ryby (losos, makrela, sardinka), vlašské orechy, chia a ľanové semienka.
  • Antioxidanty a polyfenoly: čučoriedky, čierne ríbezle, granátové jablko, horká čokoláda (aspoň 70 %), zelený čaj, kvalitná káva.
  • Vláknina: zelenina, ovocie, ovsené vločky, strukoviny – podporujú črevný mikrobióm, ktorý reguluje imunitu.
  • Zdravé tuky: olivový olej, avokádo, orechy, semená.

Vyhnite sa potravinám, ktoré podporujú zápal:

  • silne spracované produkty
  • sladké nápoje a potraviny s pridaným cukrom
  • prebytok soli
  • lacné margaríny a trans-tuky

Vitamíny a minerály – bez nich sa tkanivá neobnovia

Telo pri regenerácii potrebuje množstvo mikronutrientov. Niektoré vitamíny podporujú tvorbu kolagénu, iné zlepšujú vstrebávanie vápnika, znižujú zápal alebo zlepšujú funkciu imunitného systému.

Vitamín C – nevyhnutný pre kolagén

  • Úloha: podporuje tvorbu kolagénu a urýchľuje hojenie rán.
  • Zdroje: citrusy, kiwi, paprika, brokolica, jahody.
  • Odporúčaná denná dávka: 75–100 mg.

Vitamín D – pre pevné kosti a odolnosť

  • Úloha: zlepšuje vstrebávanie vápnika a fosforu, znižuje zápaly.
  • Zdroje: losos, vaječné žĺtky, obohatené mliečne výrobky, huby.
  • Odporúčanie: 600–800 IU denne, v zime aj 1000–2000 IU podľa lekára.

Vitamín A – podpora rastu buniek

  • Úloha: podieľa sa na tvorbe nových buniek a kolagénu.
  • Zdroje: mrkva, bataty, špenát, pečeň, vajcia.
  • Odporúčaná dávka: 0,7–1 mg denne.

Zinok – kľúčový prvok regenerácie

  • Úloha: podieľa sa na delení buniek a tvorbe nových tkanív.
  • Zdroje: hovädzie mäso, hydina, morské plody, fazuľa, orechy.
  • Denná dávka: 8–11 mg podľa pohlavia.

Vápnik – základ kostí

  • Úloha: pomáha pri tvorbe kostného tkaniva a činnosti svalov.
  • Zdroje: mlieko, jogurt, syry, mandle, sardinky, brokolica.
  • Odporúčaná dávka: 1000 mg denne, po zlomenine aj o niečo viac.

Železo – kyslík pre bunky

  • Úloha: prenáša kyslík k regenerujúcim tkanivám a pomáha pri tvorbe kolagénu.
  • Zdroje: červené mäso, vaječné žĺtky, špenát, šošovica.
  • Odporúčaná dávka: muži 10–12 mg, ženy 15–18 mg denne.

Hydratácia – voda ako súčasť hojenia

Správny pitný režim je často podceňovaný, no hrá dôležitú úlohu pri regenerácii. Voda prenáša živiny k bunkám, pomáha odstraňovať toxíny a znižuje opuchy.

Fyzioterapeutka odporúča denne prijať 2,5 až 3,5 litra tekutín, vrátane vody z potravín (napr. polievok, ovocia, zeleniny). Ak máte opuch, paradoxne pomôže piť viac vody, pretože podporuje odvodnenie tkanív a zlepšuje krvný obeh.

Doplnenie výživy – áno, ale s rozumom

Ak máte pestrú a vyváženú stravu, väčšinu potrebných živín získate z jedla. V prípade väčších úrazov či nedostatku niektorých látok (napr. vitamínu D alebo zinku) však môže lekár odporučiť aj doplnky. Vždy je vhodné urobiť krvný rozbor, aby bolo jasné, čo skutočne chýba – zbytočné dopĺňanie bez dôkazov nepomáha a môže dokonca zaťažiť organizmus.

Záver: vaše telo stavia – dodajte mu stavebný materiál

Hojenie je energeticky náročný proces. Telo sa snaží opraviť, čo sa poškodilo, a potrebuje na to dostatok bielkovín, energie, vitamínov, minerálov a vody.
Správna výživa dokáže proces regenerácie viditeľne urýchliť a znížiť riziko dlhodobých komplikácií.

Nezabúdajte – nehladujte, nešetrite kalóriami a doprajte telu všetko, čo potrebuje. A ak si nie ste istí, ako svoj jedálniček po úraze nastaviť, obráťte sa na lekára alebo klinického výživového špecialistu, ktorý vám ho prispôsobí na mieru.

