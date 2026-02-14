Čierna pleseň v škárach? Overený trik profesionálov, ktorý zvládnete za pár minút

Obklady v kúpeľni či kuchyni si väčšina z nás vyberá s dôrazom na detail. Farba, štruktúra, veľkosť dlaždíc – všetko musí ladiť. No aj ten najkrajší obklad môže po čase pokaziť nepríjemný detail: tmavé až čierne škvrny v škárach. Čierna pleseň dokáže rýchlo narušiť vzhľad celej miestnosti a zároveň predstavuje zdravotné riziko.
Dobrou správou je, že existuje jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako sa jej zbaviť bez agresívnych chemikálií. Profesionálne upratovačky používajú trik, ktorý zvládnete aj vy – s pomocou bežnej suroviny z kuchyne.
Prečo sa pleseň tvorí práve v škárach?
Škáry medzi dlaždicami sú ideálnym miestom na zachytávanie vlhkosti. V kúpeľni sa para drží vo vzduchu po sprchovaní či kúpaní, v kuchyni zas vzniká vlhko pri varení. Aj keď pravidelne upratujete, úplne suché prostredie sa udržiava len veľmi ťažko.
Práve kombinácia:
- zvýšenej vlhkosti,
- tepla,
- obmedzeného prúdenia vzduchu
vytvára dokonalé podmienky na rast plesní. Škárovacia hmota má navyše pórovitú štruktúru, do ktorej sa spóry ľahko usadia a začnú sa množiť.
Pleseň nie je len estetický problém
Mnohí ľudia sa snažia doma obmedziť používanie silnej chémie – či už kvôli prírode, deťom, domácim zvieratám alebo citlivej pokožke. To však neznamená, že pleseň treba ignorovať.
Spóry plesní môžu:
- zhoršovať alergie,
- dráždiť oči a sliznice,
- vyvolávať kašeľ,
- pri dlhodobom vystavení prispieť k vzniku astmy a iných respiračných ťažkostí.
Niektoré druhy plesní navyše produkujú toxíny, ktoré oslabujú imunitný systém. Ak ich necháte bez zásahu, môžu sa postupne šíriť ďalej – nielen po stenách, ale aj vo vzduchu.
Profesionálny trik: pomoc z kuchyne
Tajnou zbraňou mnohých upratovacích profesionálov je jedlá sóda.
Ako postupovať?
- Do 1 litra teplej vody nasypte 1 polievkovú lyžicu jedlej sódy.
- Dôkladne premiešajte, aby sa prášok rozpustil.
- Pomocou starej zubnej kefky alebo menšej kefky na škáry roztok naneste a vydrhnite zasiahnuté miesta.
- Nechajte pôsobiť niekoľko minút, aby sa účinná látka dostala hlbšie do pórov.
- Povrch utrite vlhkou handričkou.
- Nakoniec škáry aj dlaždice dôkladne osušte suchým uterákom.
Práve posledný krok býva kľúčový – bez dôkladného vysušenia sa môže pleseň rýchlo vrátiť.
Prečo je sušenie také dôležité?
Vlhkosť je hlavný dôvod opakovaného návratu plesní. Ak necháte povrch len prirodzene uschnúť, v škárach môže zostať zvyšková voda. Tá vytvára podmienky na opätovný rast mikroorganizmov.
Po každom čistení – a ideálne aj po sprchovaní – sa odporúča:
- zotrieť dlaždice stierkou alebo uterákom,
- vyvetrať miestnosť,
- prípadne zapnúť ventilátor.
Tým výrazne znížite pravdepodobnosť, že sa tmavé škvrny opäť objavia.
Čo je vlastne jedlá sóda?
Jedlá sóda, chemicky nazývaná hydrogénuhličitan sodný, je jemný biely prášok. V prírode sa vyskytuje v mineráloch, no vo veľkom sa vyrába aj priemyselne zo soli, vápenca, amoniaku a oxidu uhličitého.
V domácnosti má široké využitie:
- pri pečení ako kypriaca látka,
- na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny,
- ako súčasť kúpeľových solí,
- pri ekologickom čistení.
Je cenovo dostupná, šetrná k povrchom a zároveň účinná proti pachom aj nečistotám.
Ďalšie praktické využitie jedlej sódy
1. Prečistenie odtoku
Nasypte sódu do drezu a zalejte horúcou vodou. Pomáha uvoľniť nahromadené mastnoty a zvyšky nečistôt.
2. Boj proti vodnému kameňu
Zmiešajte sódu s trochou vody a octu – vznikne čistiaca pasta vhodná na batérie či okolie umývadla.
3. Leštenie nerezového riadu
Pastou zo sódy a vody jemne pretrite povrch. Po opláchnutí získa riad späť svoj lesk.
4. Pranie záclon
Ak chcete, aby zostali žiarivo biele, pridajte malé množstvo sódy k praciemu prostriedku. Dôležité je práčku nepreplniť a nepoužívať príliš vysokú teplotu, aby sa látka nepoškodila.
Prevencia je základ
Ak chcete minimalizovať návrat plesní, dodržiavajte niekoľko zásad:
- Pravidelne vetrajte. Aj pár minút denne výrazne pomôže.
- Po sprchovaní zotrite vodu zo stien.
- Používajte kvalitnú škárovaciu hmotu s antimykotickými prísadami pri rekonštrukcii.
- Riešte dlhodobú vlhkosť. Ak sa problém opakovane vracia, môže ísť o nedostatočné odvetrávanie alebo stavebný problém – vtedy je vhodné poradiť sa s odborníkom.
Video návod
Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj praktickú ukážku postupu vo videu:
Čierna pleseň v škárach nemusí znamenať zdĺhavé drhnutie ani použitie agresívnych prípravkov s ostrým zápachom. Jedlá sóda predstavuje jednoduché, lacné a pritom účinné riešenie. Stačí pár minút práce a vaša kúpeľňa či kuchyňa môže opäť pôsobiť čisto, sviežo a hygienicky – bez zbytočnej chemickej záťaže.