Čierna pleseň v škárach? Overený trik profesionálov, ktorý zvládnete za pár minút

čierne škáry dlaždice
Obklady v kúpeľni či kuchyni si väčšina z nás vyberá s dôrazom na detail. Farba, štruktúra, veľkosť dlaždíc – všetko musí ladiť. No aj ten najkrajší obklad môže po čase pokaziť nepríjemný detail: tmavé až čierne škvrny v škárach. Čierna pleseň dokáže rýchlo narušiť vzhľad celej miestnosti a zároveň predstavuje zdravotné riziko.

Dobrou správou je, že existuje jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako sa jej zbaviť bez agresívnych chemikálií. Profesionálne upratovačky používajú trik, ktorý zvládnete aj vy – s pomocou bežnej suroviny z kuchyne.

Prečo sa pleseň tvorí práve v škárach?

Škáry medzi dlaždicami sú ideálnym miestom na zachytávanie vlhkosti. V kúpeľni sa para drží vo vzduchu po sprchovaní či kúpaní, v kuchyni zas vzniká vlhko pri varení. Aj keď pravidelne upratujete, úplne suché prostredie sa udržiava len veľmi ťažko.

Práve kombinácia:

  • zvýšenej vlhkosti,
  • tepla,
  • obmedzeného prúdenia vzduchu

vytvára dokonalé podmienky na rast plesní. Škárovacia hmota má navyše pórovitú štruktúru, do ktorej sa spóry ľahko usadia a začnú sa množiť.

Pleseň nie je len estetický problém

Mnohí ľudia sa snažia doma obmedziť používanie silnej chémie – či už kvôli prírode, deťom, domácim zvieratám alebo citlivej pokožke. To však neznamená, že pleseň treba ignorovať.

Spóry plesní môžu:

  • zhoršovať alergie,
  • dráždiť oči a sliznice,
  • vyvolávať kašeľ,
  • pri dlhodobom vystavení prispieť k vzniku astmy a iných respiračných ťažkostí.

Niektoré druhy plesní navyše produkujú toxíny, ktoré oslabujú imunitný systém. Ak ich necháte bez zásahu, môžu sa postupne šíriť ďalej – nielen po stenách, ale aj vo vzduchu.

Profesionálny trik: pomoc z kuchyne

Tajnou zbraňou mnohých upratovacích profesionálov je jedlá sóda.

Ako postupovať?

  1. Do 1 litra teplej vody nasypte 1 polievkovú lyžicu jedlej sódy.
  2. Dôkladne premiešajte, aby sa prášok rozpustil.
  3. Pomocou starej zubnej kefky alebo menšej kefky na škáry roztok naneste a vydrhnite zasiahnuté miesta.
  4. Nechajte pôsobiť niekoľko minút, aby sa účinná látka dostala hlbšie do pórov.
  5. Povrch utrite vlhkou handričkou.
  6. Nakoniec škáry aj dlaždice dôkladne osušte suchým uterákom.

Práve posledný krok býva kľúčový – bez dôkladného vysušenia sa môže pleseň rýchlo vrátiť.

Prečo je sušenie také dôležité?

Vlhkosť je hlavný dôvod opakovaného návratu plesní. Ak necháte povrch len prirodzene uschnúť, v škárach môže zostať zvyšková voda. Tá vytvára podmienky na opätovný rast mikroorganizmov.

Po každom čistení – a ideálne aj po sprchovaní – sa odporúča:

  • zotrieť dlaždice stierkou alebo uterákom,
  • vyvetrať miestnosť,
  • prípadne zapnúť ventilátor.

Tým výrazne znížite pravdepodobnosť, že sa tmavé škvrny opäť objavia.

Čo je vlastne jedlá sóda?

Jedlá sóda, chemicky nazývaná hydrogénuhličitan sodný, je jemný biely prášok. V prírode sa vyskytuje v mineráloch, no vo veľkom sa vyrába aj priemyselne zo soli, vápenca, amoniaku a oxidu uhličitého.

V domácnosti má široké využitie:

  • pri pečení ako kypriaca látka,
  • na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny,
  • ako súčasť kúpeľových solí,
  • pri ekologickom čistení.

Je cenovo dostupná, šetrná k povrchom a zároveň účinná proti pachom aj nečistotám.

Ďalšie praktické využitie jedlej sódy

1. Prečistenie odtoku

Nasypte sódu do drezu a zalejte horúcou vodou. Pomáha uvoľniť nahromadené mastnoty a zvyšky nečistôt.

2. Boj proti vodnému kameňu

Zmiešajte sódu s trochou vody a octu – vznikne čistiaca pasta vhodná na batérie či okolie umývadla.

3. Leštenie nerezového riadu

Pastou zo sódy a vody jemne pretrite povrch. Po opláchnutí získa riad späť svoj lesk.

4. Pranie záclon

Ak chcete, aby zostali žiarivo biele, pridajte malé množstvo sódy k praciemu prostriedku. Dôležité je práčku nepreplniť a nepoužívať príliš vysokú teplotu, aby sa látka nepoškodila.

Prevencia je základ

Ak chcete minimalizovať návrat plesní, dodržiavajte niekoľko zásad:

  • Pravidelne vetrajte. Aj pár minút denne výrazne pomôže.
  • Po sprchovaní zotrite vodu zo stien.
  • Používajte kvalitnú škárovaciu hmotu s antimykotickými prísadami pri rekonštrukcii.
  • Riešte dlhodobú vlhkosť. Ak sa problém opakovane vracia, môže ísť o nedostatočné odvetrávanie alebo stavebný problém – vtedy je vhodné poradiť sa s odborníkom.

Video návod

Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj praktickú ukážku postupu vo videu:

Čierna pleseň v škárach nemusí znamenať zdĺhavé drhnutie ani použitie agresívnych prípravkov s ostrým zápachom. Jedlá sóda predstavuje jednoduché, lacné a pritom účinné riešenie. Stačí pár minút práce a vaša kúpeľňa či kuchyňa môže opäť pôsobiť čisto, sviežo a hygienicky – bez zbytočnej chemickej záťaže.

