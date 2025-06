Chorvátska Istria bije na poplach. „Už ďalších turistov nechceme!“

Leto sa nezadržateľne blíži a milióny turistov už netrpezlivo balia kufre a plánujú svoje cesty. Niektoré destinácie sa však stali natoľko obľúbenými, že pripomínajú skôr nákupné centrá tesne pred Vianocami než pokojné dovolenkové miesta. Kam by ste sa mali tento rok radšej vyhnúť, ak nechcete dovolenkovať v preplnených davoch?

Podľa aktuálneho výskumu britského spotrebiteľského webu Which? dosiahli niektoré obľúbené európske destinácie už kritický bod únosnosti. Na mnohých miestach počet návštevníkov prekračuje počet stálych obyvateľov až 12-násobne. Medzi najpostihnutejšie krajiny patrí Grécko, Chorvátsko a Španielsko.

Pozrite si video, ako vyzerá preplnenosť na ostrove Zakynthos v praxi:

Zakynthos v turistickej pasci

Preplnenosť populárnych destinácií, známa ako overturizmus, je problémom už dlhé roky, a pandémia covidu priniesla len krátkodobý odklad. Situácia sa teraz vrátila do starých koľají a dokonca sa zhoršuje. Obzvlášť alarmujúca situácia je na gréckom ostrove Zakynthos. Ostrov, ktorý má približne 40-tisíc stálych obyvateľov, zaznamenal v minulom roku neuveriteľných šesť miliónov prenocovaní. Zjednodušene povedané, ak by každý miestny obyvateľ vrátane detí musel hostiť turistov, každého by čakalo asi 150 prenocovaní.

Podobne je na tom aj chorvátska Istria, obľúbená medzi slovenskými aj českými dovolenkármi. Na každého z obyvateľov tu pripadá až 133 prenocovaní. A čo také Benátky? Tie sú na tom ešte horšie – denne sem zavíta až neuveriteľných 76-tisíc turistov!

Mallorca kričí: „Máme dosť!“

Najväčšiemu turistickému tlaku však v Európe jednoznačne čelí španielska Mallorca. Ostrov každoročne privíta približne 12 miliónov turistov, pričom tu žije iba necelý milión stálych obyvateľov. Miestni obyvatelia už dlhodobo bijú na poplach. Protestov proti nadmernému cestovnému ruchu sa v uplynulých rokoch zúčastnili desaťtisíce ľudí a aj tento rok miestni odkazujú turistom jasne: „Neprichádzajte k nám!“

Ostrov totiž trápi nielen extrémne zhoršenie životného prostredia, ale aj kolabujúca infraštruktúra, verejná doprava, preľudnenosť a dramatický nárast cien nehnuteľností. Mnoho domácich si preto už bývanie nemôže dovoliť. Napriek tomu miestni politici stále destináciu propagujú. „Politici tvrdia, že sa snažia podporovať rovnomernejší turizmus počas celého roka, ale deje sa presný opak,“ sťažujú sa predstavitelia miestnych iniciatív.

Istria hlási stop stav

Veľmi podobná situácia vládne aj na chorvátskom polostrove Istria, ktorý je populárny najmä vďaka ľahkej dostupnosti autom – zo Slovenska a Česka ste tam už za pár hodín. Aj napriek enormnému pretlaku turistov sa Istria v mnohých marketingových kampaniach stále paradoxne prezentuje ako „najlepšie strážené tajomstvo Chorvátska“. Realita je však úplne odlišná: preplnené pláže a turistické chodníky sú každodennou realitou. Miestni preto apelujú: „Už ďalších návštevníkov nezvládame!“

Ak si chcete tento rok dopriať skutočne pokojné chvíle pri mori, radšej zamierte do Albánska alebo Čiernej Hory, ktoré stále ponúkajú autentické a pokojné miesta, ako napríklad úchvatné historické mestečko Kotor, ktoré je považované za najzachovalejšie stredoveké mesto na Jadrane. Skvelou voľbou je aj španielska Murcia, ktorá je najmenej navštevovanou časťou španielskeho pobrežia, či talianske mesto Anzio, ktoré turisti často prehliadajú. Pokojné a cenovo dostupné možnosti nájdete aj v Bulharsku a Rumunsku.

Praha na hranici únosnosti – lepšie už nebude

Aj Praha bojuje s podobnými problémami. Českú metropolu každoročne navštívia milióny turistov, čo výrazne komplikuje život miestnych. Odborníci pritom upozorňujú, že sa situácia rozhodne nezlepší – práve naopak.

Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu sa počet turistov do roku 2030 celosvetovo zvýši na 1,8 miliardy ročne, pričom doterajší rekord z roku 2019 bol 1,5 miliardy turistov. „Takýto nápor už naša planéta jednoducho neunesie. Nebudú to zvládať letiská, diaľnice, železnice ani samotní ľudia,“ varuje česká expertka na turizmus Nora Dolanská.

Cestovanie áno, ale zodpovedne

Podľa odborníkov je preto nevyhnutné, aby sme prehodnotili svoje cestovateľské návyky a začali cestovať udržateľnejšie. „Udržateľný cestovný ruch je jedinou šancou, ako si ešte môžeme zachovať možnosť voľne cestovať tam, kam chceme, a v takom rozsahu, aký si želáme,“ uzatvára Dolanská.