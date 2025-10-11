Chcete mať na záhrade vtáky aj počas mrazov? Dajte im toto a vyhnite sa častej chybe

Vtáčí spev dokáže aj chladný zimný deň premeniť na chvíľu pokoja a radosti. Ak chcete, aby sa aj vaša záhrada stala miestom, kde budú počas mrazov lietať sýkorky, vrabce či stehlíky, stačí im vytvoriť podmienky, ktoré im pomôžu prežiť zimu. Potrebujú len tri veci – potravu, vodu a bezpečný úkryt.
Video: jednoduché krmítko krok za krokom
Zima je pre vtáky obdobím prežitia
Počas zimy vtáky čelia nedostatku potravy. Hmyz, semená a plody, ktoré tvoria ich prirodzenú stravu, bývajú zamrznuté alebo ukryté pod snehom. Preto sa mnohé druhy sťahujú bližšie k ľudským obydliam, kde nachádzajú dostupnejšie zdroje jedla. Ak im v tomto období pomôžeme, výrazne zvýšime ich šance na prežitie a zároveň si môžeme užívať ich prítomnosť priamo za oknom.
Čo im ponúknuť do krmítka
Vtáky potrebujú v zime energeticky bohatú potravu, ktorá im pomáha udržiavať telesnú teplotu. Ideálne sú potraviny s vysokým obsahom tukov a bielkovín:
- nelúpané slnečnicové semienka – patria k najlepším a najbezpečnejším potravinám
- lojové gule alebo čistý hovädzí loj (bez soli, bez prísad)
- arašidy – len nepražené, nesolené a nepokazené
- vlašské orechy a lieskovce – nasekané na menšie kúsky
- ovos, pšenica, proso – pre vrabce, pinky a iné zrnožravce
- sušené ovocie – hrozienka, jablká, jarabiny pre drozdy a červienky
Čomu sa vyhnúť:
Nikdy nedávajte chlieb, pečivo, solenú, praženú alebo plesnivú potravu. Takéto jedlo môže spôsobiť zažívacie ťažkosti alebo aj úhyn vtákov.
Voda – najväčší zimný problém
Vtáky netrpia len hladom, ale aj smädom. Voda je pre ne dôležitá na pitie aj čistenie peria. Zamrznuté napájadlá im preto môžu spôsobiť problém.
Ak to počasie umožňuje, dajte na záhradu misku s vodou – ideálne plytkú a položenú v závetrí. Pri miernych mrazoch pomôže, ak do vody vložíte napríklad kamienok alebo plávajúcu vetvičku, ktorá bráni úplnému zamrznutiu hladiny. V silných mrazoch však radšej vodu neponúkajte – ak by vtáky navlhli, mohli by prechladnúť.
Útočisko a prirodzené prostredie
Krmítko nie je všetko. Vtáky potrebujú aj miesta, kde sa môžu ukryť pred vetrom, snehom a predátormi. Ideálne sú husté kríky a živé ploty – napríklad hloh, drieň, zimolez, baza, vtáčí zob alebo rakytník.
Tieto rastliny poskytujú nielen úkryt, ale aj plody bohaté na živiny. Ak na jeseň nestriháte všetky kríky a necháte niekoľko suchých stoniek či semien, vtáky tam nájdu hmyz alebo semená aj počas zimy.
Kde umiestniť krmítko
Aby sa vtáky cítili bezpečne, malo by byť krmítko umiestnené v dostatočnej výške – ideálne 1,5 až 2 metre nad zemou, mimo dosahu mačiek. Zároveň by nemalo byť priamo uprostred otvoreného priestoru – lepšie je, ak sa v jeho blízkosti nachádza strom alebo krík, kam sa môžu vtáky schovať.
Krmítko by malo byť z nešmykľavého materiálu, so strieškou proti snehu a dažďu. Vyhnite sa nápadným farbám a ozdobám – vtáky dávajú prednosť prirodzenému vzhľadu.
Dôležitá je aj čistota
Zvyšky potravy a trus môžu v krmítku rýchlo vytvárať prostredie pre baktérie a plesne. Preto ho treba pravidelne čistiť – najlepšie raz týždenne teplou vodou bez chemikálií.
Rovnako dôležité je kŕmenie pravidelne dopĺňať. Ak si vtáky zvyknú, že u vás nájdu potravu, budú sa vracať každý deň. Po silnom snežení alebo mrazoch nezabudnite potravu obnoviť.
Malý vtáčí raj priamo na vašej záhrade
Ak spojíte všetky tieto rady – kvalitné krmivo, čistú vodu, úkryt a pravidelnú starostlivosť – vaša záhrada sa stane miestom, kam sa vtáky budú vracať s dôverou. Získate nielen krásny pohľad na život v zime, ale aj dobrý pocit, že pomáhate prírode.
A keď sa jar vráti, vtáky, ktorým ste pomohli prežiť, sa vám odvďačia tým najkrajším spôsobom – veselým spevom, ktorý naplní vašu záhradu.