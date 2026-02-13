Chcete cez zimu prikrmovať vtáky? Lojovým guľkám v plastových sieťkach sa radšej vyhnite

Zima je pre voľne žijúce vtáky náročné obdobie. Krátke dni, zamrznutá pôda a sneh im výrazne sťažujú prístup k prirodzenej potrave. Práve preto sa mnohí ľudia rozhodnú vtákom pomôcť a umiestnia pre ne doplnkové krmivo. Hoci je úmysel dobrý, nie všetky bežne predávané produkty sú pre vtáky bezpečné.
Najväčším problémom posledných rokov sú lojové gule uzavreté v plastových sieťkach. Hoci sa predávajú ako hotové riešenie na zavesenie, pre vtáky môžu predstavovať skryté nebezpečenstvo.
Prečo sú plastové sieťky nebezpečné
Ornitológovia aj záchranné stanice pre zvieratá dlhodobo upozorňujú, že vtáky sa môžu do tenkých plastových vlákien ľahko zachytiť. Najčastejšie trpia sýkorky, brhlíky a iné malé druhy, ktoré sa pri snahe dostať k potrave pohybujú rýchlo a obratne. Do sieťky sa môžu zamotať:
- pazúrikom
- celou nohou
- krídlom alebo perím
Takto uviaznutý vták sa zo sieťky väčšinou nedokáže sám uvoľniť. Následkom je vyčerpanie, zranenie alebo smrť pre nízke teploty a stres. Záchranné stanice ročne riešia mnoho prípadov, čo potvrdzuje, že nejde o ojedinelý problém.
Nebezpečné sú dokonca aj prázdne plastové sieťky, ktoré zostanú visieť na konároch alebo spadnú na zem. Zvieratá sa do nich môžu zamotať rovnako ľahko.
Bezpečná alternatíva: lojové gule bez obalu alebo v zásobníku
Najjednoduchším riešením je odstrániť sieťku ešte pred vyložením. Lojová guľa bez obalu sa môže vložiť do:
- kovového závesného zásobníka
- plastového kŕmidla určeného na lojové zmesi
- kŕmidla so širšou mriežkou
Takto majú vtáky prístup k potrave, ale nehrozí im zamotanie.
Sú domáce lojové gule vhodnejšie?
Áno. Domáce lojové gule sú z hľadiska bezpečnosti aj výživy často lepšou voľbou. Overené fakty:
- domáci loj je mäkší a pre vtáky ľahšie stráviteľný
- obsahuje vyšší podiel semien
- vtáky z neho získajú viac energie počas mrazov
- jeho výroba nevyžaduje žiadny plast, takže nevzniká rizikový odpad
Priemyselne vyrábané gule bývajú často tvrdšie, s menej semienkami a sú balené v problematických sieťkach.
Ako správne prikrmovať vtáky v zime?
Prikrmovanie má najväčší význam počas mrazov a snehovej pokrývky. Vtedy vtáky najťažšie hľadajú potravu.
Čo je vhodné ponúknuť:
- čierna slnečnica
- kvalitná zmes semien (proso, ovos, pšenica)
- lojové gule bez plastovej sieťky
- nesolené orechy a arašidy
- jablká, hrušky, bobule, jarabina
- sušený hmyz a múčne červy (najmä pri veľkých mrazoch)
Čomu sa určite vyhnúť:
- akémukoľvek pečivu (čerstvému, sušenému aj varenému)
- slaným, plesnivým alebo žltnutým potravinám
- kuchynským zvyškom
Pečivo je pre vtáky nevhodné nutrične a môže spôsobiť problémy s trávením.
Čo jednotlivé druhy uprednostňujú?
Overené preferencie najčastejších návštevníkov kŕmidiel:
- Vrabce domové a poľné – drobné obilniny, kúsky ovocia.
- Drozd, drozd čvíkota, chochláče – jablká, bobule, sušené plody.
- Sýkorky, brhlíky a ďatle – lojové zmesi, orechy, slnečnica.
Tieto potraviny zodpovedajú ich prirodzenej strave v zimnom období.
Správna údržba kŕmidla
Aby sa potrava nekazila a nešírili sa choroby, krmítko by malo mať:
- strechu chrániacu pred dažďom a snehom
- odtok alebo mriežku, aby potrava nezvlhla
- pravidelné čistenie (ideálne každý týždeň)
- dezinfekciu niekoľkokrát za sezónu
- novú potravu až po úplnom vyschnutí
Čisté krmítko výrazne znižuje riziko šírenia chorôb medzi vtáctvom.