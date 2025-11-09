Bylinky podľa znamenia: ktorý čaj je pre vás malý zázrak?

Astrológia neovplyvňuje len povahu, ale aj to, na aké zdravotné ťažkosti sme náchylní.
Každé znamenie zverokruhu má svoje slabé miesto – a práve bylinky môžu byť ich tichými pomocníkmi. Ktorý čaj by ste mali mať vždy po ruke práve vy?
Baran (21. 3. – 20. 4.)
Barani sú plní energie, no nevedia vypnúť ani počas choroby. Často trpia nespavosťou, bolesťami hlavy či nervozitou.
Upokojí ich čaj z chmeľových šišiek alebo medovky. Na prečistenie krvi poslúži žihľavový čaj, a pri nachladnutí pomôže odvar z čierneho bzu.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Temperamentní Býci bývajú náchylní na tráviace ťažkosti a bolesti hrdla. Prospeje im čaj z kostivalu, materinej dúšky alebo puškvorca.
Pri angíne siahnite po podbele. Skvelou voľbou je aj petržlen – čistí organizmus a pôsobí antibakteriálne.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
V duši Blížencov sa bijú dve osobnosti, a to sa odráža aj na ich zdraví. Sú nervózni, zábudliví a mávajú problémy s dýchaním.
Uvoľniť napätie im pomôže medovka či valeriána lekárska. Na trávenie skúste ľanové semienko a pamäť podporí lúčny kmín.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Citliví Raci sa často trápia a to sa prejavuje na trávení a žalúdku. Vo vyššom veku sa môžu objaviť aj problémy s tlakom, ženy často riešia hormonálnu nerovnováhu.
Žalúdok upokojí čaj z medovky, jazmínu či zázvoru. Pri ženských ťažkostiach pomôže odvar z alchemilky (kontryhelu).
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lev má veľké srdce – a práve srdce a cievy sú jeho citlivé miesto. Trápi ho aj tlak, pečeň či žlčník. Dôležitý je oddych a minimum stresu.
Čaj z harmančeka, nechtíka či ľubovníka bodkovaného prinesie úľavu. Pečeň podporia horké bylinky – petržlen, bazalka alebo palina. Prospešná je aj šťava z červenej repy.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Perfekcionistické Panny si často spôsobujú stres, ktorý im rozhádže trávenie. Pomôže aníz a sléz.
Sú náchylné aj na prechladnutia – preto by mali mať po ruke eukalyptus a čierny bez. Z korenín im prospieva kmín, zázvor a kôpor. Na nervy je ideálny majoránkový alebo levanduľový čaj.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy túžia po rovnováhe, no práve nerozhodnosť a stres ich z nej vyvádzajú. Často sa u nich objavujú aj urologické problémy.
Upokojiť sa môžu vďaka medovke a materinej dúške. Na zdravé obličky sa hodia urologické čaje a pri bolestiach hlavy pomôže verbenka (sporýš lekársky).
Škorpión (24. 10. – 22. 11.)
Škorpióni žijú intenzívne, čo sa podpisuje pod vysoký tlak a napätie. Mali by pravidelne konzumovať cesnak.
Na močový mechúr, črevá a pohlavné orgány im pomôže odvar z ostružinových listov, paliny alebo chrenu.
Strelec (23. 11. – 21. 12.)
Dobrodružní Strelci často cestujú a radi si doprajú dobré jedlo aj pitie. Ich slabinou sú tráviace orgány a pečeň.
Po výdatnom jedle im pomôže čaj z macešky, ktorý podporuje trávenie, alebo púpavový čaj na odľahčenie žalúdka.
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Kozorožci sa zvyčajne tešia pevnému zdraviu, no potrápiť ich môže reuma či krehké cievy. Prospešné bylinky sú čierny bez, tymian, sléz a šalvia.
Na pokožku a vlasy je výborný odvar z prasličky roľnej.
Vodnár (21. 1. – 20. 2.)
Spoločenskí Vodnári majú sklon k vyčerpaniu, problémom s trávením, pečeňou a krvným obehom.
Na upokojenie nervov sa hodí medovka či valeriána, na trávenie majoránkový čaj. Pomáha aj pravidelný oddych bez prebytku povinností.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby potrebujú pokoj a harmóniu. Ak sa dostanú do stresu, oslabí sa im pečeň aj pankreas.
Do rovnováhy ich vráti čaj z hlohu, ktorý upokojuje srdce. Na trávenie je výborná mäta, zázvor a aníz, ktoré podporujú aj látkovú premenu.
Malý tip na záver:
Nech ste v akomkoľvek znamení, bylinky sú najúčinnejšie vtedy, keď ich pijete s pokojom a v pohode. Doprajte si chvíľku ticha, zhlboka sa nadýchnite a nechajte prírodu, aby robila zázraky.