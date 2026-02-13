Archeológovia sú v šoku. Egypťania zobrazovali Mliečnu cestu na sarkofágoch už pred 3 000 rokmi

Hoci sa v posledných rokoch objavujú rôzne špekulácie o tom, že Egypťania mohli na stenách hrobiek zobrazovať Mliečnu cestu, vedecky podložené dôkazy takúto teóriu nepotvrdzujú. To však neznamená, že staroveký Egypt nemal prepracovaný pohľad na vesmír. Práve naopak – ich chápanie oblohy patrilo k najpozoruhodnejším v starovekom svete.
Nebo ako božská ríša
Staroveké maľby, hieroglyfy a výzdoba hrobiek jasne ukazujú, že Egypťania pripisovali oblohe mimoriadny význam. Nebeské javy nevnímali vedecky, ale mytologicky – ako súčasť božského poriadku.
Najvýraznejším symbolom oblohy bola bohyňa Nut, často zobrazovaná ako žena rozpínajúca sa nad zemou. Jej telo posiate hviezdami predstavovalo nočnú oblohu, ktorú Egypťania vnímali ako bránu medzi svetom živých a svetom bohov.
Nut mala kľúčovú úlohu v mytológii: každú noc „pohltila“ Slnko a na úsvite ho znovu zrodila. Tento cyklus symbolizoval nepretržitý kolobeh života, smrti a znovuzrodenia — koncept, ktorý bol pre Egypt absolútne zásadný.
Čo Egypťania naozaj zobrazovali na oblohe?
✔ Hviezdy a ich cykly
Egypťania pozorne sledovali pohyb hviezd a mali dobre zdokumentované súhvezdia, napríklad známy Sothis (Sirius), ktorý zohrával úlohu pri určovaní času východu Nílu.
✔ Dekany — skupiny hviezd používané na meranie času
Noc bola v Egypte rozdelená na tzv. dekany, čo boli skupiny hviezd v pravidelných intervaloch vychádzajúce nad obzorom. Tento systém je historicky doložený a patrí medzi najstaršie formy „hviezdneho kalendára“.
✔ Zobrazenia slnečného cyklu
Slnko bolo v centre pozornosti — veľké množstvo malieb opisuje jeho cestu dennou a nočnou oblohou, často v spojení s bohom Ré.
✔ Symbolická, nie astronómická interpretácia oblohy
Všetky zachované kresby ukazujú mytologické, nie realistické zobrazenia vesmíru. Hviezdy sú symboly, nie presné mapy.
A čo Mliečna cesta?
Čo je dokázané:
- Egypťania určite Mliečnu cestu videli – v ich čase bola výraznejšia než dnes.
- Považovala sa pravdepodobne za rieku alebo cestu bohov, no jednotná interpretácia neexistuje.
Čo dokázané NIE je:
❌ že by Egypťania kreslili realistickú Mliečnu cestu na sarkofágy či steny hrobiek
❌ že by existovala štúdia identifikujúca tmavý pás na tele Nut ako Mliečnu cestu
❌ že by mali predstavu o štruktúre galaxie
Prípadné zobrazenia Mliečnej cesty sú len hypotézy niektorých bádateľov, nie vedecký konsenzus.
Spojenie astronómie a archeológie však prináša nové poznanie
Moderní egyptológovia a astronómovia dnes spolupracujú pri výskume staroegyptských kozmologických textov, ako je Kniha nebeskej kravy alebo Kniha dne a noci. Vďaka tomu lepšie rozumieme, ako Egypťania vnímali pohyb Slnka, hviezd a času.
Hoci nešlo o astronómiu v dnešnom zmysle slova, Egypťania mali praktické i náboženské poznatky, ktoré im umožňovali orientovať sa v priestore, určovať dátumy a spájať cykly prírody s posvätnou symbolikou.
Čo všetko môže egyptské umenie ešte odhaliť?
Mnohé nástenné maľby a texty sú stále predmetom výskumu. Keďže Egypťania používali symboly s viacerými významami, niektoré astronomické interpretácie sa môžu časom spresniť.
Aj keď nemáme dôkaz o zobrazení Mliečnej cesty, staroegyptské umelecké diela zostávajú jedným z najcennejších zdrojov poznania o tom, ako staroveké civilizácie chápali vesmír a svoje miesto v ňom.