Archeológovia pri Káhire odkryli monumentálny chrám. Ukázalo sa, že je len časťou oveľa väčšieho komplexu

Medzinárodný tím archeológov oznámil významný objav v oblasti Abúsír, približne 16 kilometrov juhozápadne od dnešnej Káhiry. Pri výkopových prácach sa im podarilo odkryť rozsiahle časti stavby, ktorú identifikovali ako slnečný chrám z obdobia Piatej dynastie starovekého Egypta.
Lokalita sa nachádza v časti Abu Ghurab, kde sa dlhodobo predpokladala existencia chrámu zasväteného bohu Ra. Výskum je spoločným projektom talianskych a egyptských odborníkov.
Čo sa archeológom podarilo odkryť
Tím oznámil nález:
- pôdorysu chrámu s viac než 1 000 m² odkrytých plôch
- základov architektonických prvkov, vrátane častí stĺporadia
- originálnej kamennej podlahy
- fragmentov múrov a portika
- pozostatkov rampy, ktorá bola súčasťou chrámového komplexu
Tieto časti stavby poskytujú dôležité informácie o tom, ako mohli slnečné chrámy z tejto éry vyzerať. Archeológovia zatiaľ neuviedli žiadne konkrétne rekonštrukcie rituálov ani funkčných detailov, pretože výskum stále pokračuje.
Potvrdené datovanie
Objav bol datovaný do obdobia vlády faraóna Nyuserreho Iniho, jedného z panovníkov Piatej dynastie (cca 25. – 24. storočie pred n. l.). Práve s ním sú tradične spájané stavby slnečných chrámov v tejto časti Egypta.
Historické súvislosti
Lokalitu Abu Ghurab skúmal už nemecký egyptológ Ludwig Borchardt na začiatku 20. storočia. Jeho výskum však zastavili technické prekážky, najmä vysoká hladina podzemnej vody a nánosy bahna. Vďaka jeho presným zápiskom sa moderný tím mohol vrátiť na rovnaké miesto a pokračovať v práci.
Slnečné chrámy – overené fakty
Z obdobia Piatej dynastie je známych niekoľko slnečných chrámov, no úplne, teda v takom rozsahu, aby sa dali dôkladne preskúmať, sú doteraz odkryté len dva. Nový nález v Abúsíre predstavuje ďalší dôležitý zdroj poznatkov o tomto type architektúry.
Archeológovia oznámili, že práce budú pokračovať, pretože časť komplexu je stále ukrytá pod nánosmi piesku. Cieľom je zmapovať celý pôdorys chrámu a presnejšie určiť jeho funkcie v rámci staroegyptskej náboženskej praxe. V tejto fáze je zatiaľ predčasné robiť detailné závery.