Archeológovia hlásia prelomový objav. Našli mýtickú keltskú bojovú trúbku v mimoriadnom stave

Archeologický výskum v západnom Norfolku priniesol jeden z najvýznamnejších nálezov posledných rokov. Odborníkom sa podarilo odkryť takmer kompletný príklad keltského carnyxu – bronzovej bojovej trúbky používanej v Európe v dobe železnej. Ide o mimoriadne vzácny objav, pretože väčšina doteraz známych carnyxov sa zachovala len ako malé fragmenty.
Video: Ako môže carnyx znieť?
Video, ktoré často sprevádza informácie o tomto objave, ukazuje repliku carnyxu vyrobenú podľa francúzskeho nálezu Tintignac. Nejde o zvuk konkrétneho norfolkského exemplára, ale o vedecky podloženú rekonštrukciu jeho akustických vlastností.
Čo je carnyx?
Carnyx bol bronzový dychový nástroj používaný keltskými komunitami v Európe približne medzi 3. storočím pred n. l. a 1. storočím n. l.. Mal dlhú trubicu drženú zvislo a bol zakončený zvieracou hlavou, ktorá slúžila ako akustický rezonátor.
Archeológovia a historici sa zhodujú na týchto skutočnostiach:
- Carnyxy sa používali vo vojenskom a rituálnom kontexte.
- Ich zvuk bol hlasný a prenikavý, čo vyplýva z rekonštrukcií na základe dochovaných nálezov (napr. nález z francúzskeho Tintignacu).
- Rímske pramene a vyobrazenia potvrdzujú, že carnyx sa používal na bojiskách v Galii aj Británii.
Ako prebiehal objav v Norfolku?
Nález bol uskutočnený počas záchranného archeologického výskumu na mieste budúcej výstavby. Odborníci spočiatku identifikovali kovovú anomáliu v pôde, no po presnejšom skúmaní sa ukázalo, že ide o celý súbor bronzových predmetov.
Predmety boli vyzdvihnuté v jednom bloku zeminy, aby sa predišlo ich poškodeniu. Následná laboratórna analýza odhalila, že súčasťou nájdeného celku sú:
- takmer kompletný carnyx
- bronzová hlava diviaka (interpretácia: ide o dekoratívny prvok, presná funkcia nebola zatiaľ jednoznačne určená)
- niekoľko bronzových štítových puklíc
- časti ďalšieho tubusu, ktorý môže patriť k ďalšej trúbke alebo rituálnemu predmetu
Tieto predmety sa súhrnne označujú ako Norfolk Carnyx Hoard.
K kultúrnemu kontextu: iba to, čo je potvrdené
Nález sa nachádza v oblasti, kde v dobe železnej žil kmeň Iceni. Toto je archeologicky doložené.
Odborníci však nepotvrdzujú, že tento konkrétny carnyx mal súvis s povstaním Iceniov proti Rimanom alebo s kráľovnou Boudiccou. Takéto prepojenie je možné len časovo a geograficky, ale nie je podložené dôkazmi.
Rovnako nie je potvrdené, že bol nález obetou bohom — ide o pravdepodobnú, ale zatiaľ nepreukázanú interpretáciu, ktorá vychádza z paralel s inými keltskými rituálnymi depózitmi.
Prečo je tento nález výnimočný
Carnyx z Norfolku je výnimočný z týchto dôvodov:
- ide o jeden z najkompletnejších exemplárov nájdených v Európe
- jeho stav zachovania umožňuje študovať tvar, konštrukciu a jednotlivé časti nástroja ako celok
- moderné techniky, ako 3D skenovanie a presná digitálna rekonstrukcia, umožnia v budúcnosti analyzovať aj akustické vlastnosti nástroja
Zachované fragmenty carnyxu sú známe napríklad z francúzskeho Tintignacu alebo zo škótskeho nálezu z Deskfordu, no nález z Norfolku patrí medzi najúplnejšie.
Čo tento objav znamená pre archeológiu
Objav prináša nové možnosti výskumu keltskej hudby, rituálov a vojenskej kultúry:
- umožní presnejšie pochopiť, ako bol nástroj vyrobený
- poskytne údaje o tom, ako mohol carnyx znieť
- dopĺňa mozaiku poznatkov o materiálnej kultúre obyvateľov Británie v období pred rímskou nadvládou
Nález je v súčasnosti považovaný za jeden z najdôležitejších keltských objavov v Británii za posledné desaťročia, no výskum celého súboru ešte stále prebieha. Nové analýzy môžu priniesť ďalšie upresnenia, no základné fakty sú už dnes jasné a potvrdené odbornou komunitou.