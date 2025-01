Ako zohriať pizzu v mikrovlnke tak, aby bola vláčna ako čerstvá? Tento trik vám vždy pomôže!

Objednali ste si veľkú pizzu, ale nezvládli ste ju celú zjesť? Ak ju chcete zohriať na ďalší deň, je dôležité vedieť, ako na to, aby ste neskončili s gumovitou a bezchutnou hmotou. Väčšina ľudí ju jednoducho vloží do mikrovlnky a zapne ohrev, no výsledok býva často sklamaním. Cesto stvrdne, syr sa môže prepiecť a pôvodná chrumkavosť sa stratí. Ak chcete, aby vaša pizza zostala chutná a vláčna aj po ohriatí, existuje jednoduchý trik, ktorý funguje zakaždým.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako pizzu správne uskladniť a ohriať nielen v mikrovlnke, ale aj na panvici, aby ste si na nej pochutnali rovnako ako včera.

Dôležité je správne uskladnenie pizze

Aby pizza zostala chutná aj na ďalší deň, záleží na tom, ako ju uskladníte. Ak ju necháte v papierovej krabici na stole, veľmi rýchlo stvrdne, oschne a môže sa stať, že ju už nebudete chcieť jesť. Navyše, pri izbovej teplote by nemala byť dlhšie ako 2 hodiny, inak sa v nej môžu začať množiť baktérie.

Najlepším riešením je vybrať kúsky pizze z krabice a uložiť ich do vzduchotesnej nádoby alebo zabaliť do potravinovej fólie. Následne ich vložte do chladničky, kde si zachovajú čerstvosť dlhšie. Ak viete, že ju nebudete jesť v priebehu jedného či dvoch dní, môžete ju dokonca zamraziť – v takom prípade ju stačí pred konzumáciou nechať rozmraziť a zohriať podľa jedného z našich tipov.

Ako správne ohriať pizzu v mikrovlnke bez toho, aby bola gumovitá?

Mikrovlnná rúra je najrýchlejším spôsobom, ako si zohriať jedlo, ale v prípade pizze môže spôsobiť jej vysušenie a stratu chrumkavosti. Ak chcete, aby cesto zostalo mäkké a chutné, vyskúšajte tento jednoduchý trik:

Položte kúsky pizze na tanier vhodný do mikrovlnky. Vedľa pizze vložte malú nádobu s vodou (napríklad pohár). Zohrievajte pizzu na vysokom výkone približne 45 sekúnd.

Prečo pridať vodu?

Voda pomáha absorbovať časť mikrovĺn a zabraňuje tomu, aby sa pizza prehriala a vysušila. Výsledkom je, že cesto zostane vláčne a nie tvrdé alebo gumené.

Na čo si dať pozor?

Nepoužívajte keramické alebo kameninové nádoby na vodu, pretože sa môžu extrémne prehriať. Najlepšie je použiť sklenený pohár alebo nádobu vhodnú do mikrovlnky.

Neprekračujte odporúčaný čas ohrevu – ak je pizza stále studená, radšej ju ohrejte po kratších intervaloch.

Alternatívna metóda: Ohrev pizze na panvici

Ak chcete pizzu zohriať tak, aby bola nielen vláčna, ale aj krásne chrumkavá, vyskúšajte ohrev na panvici. Táto metóda si vyžaduje o niečo viac času, ale výsledok rozhodne stojí za to.

Ako na to?

Panvicu zahrejte na strednom plameni, ale nepoužívajte olej ani maslo. Položte na ňu kúsky pizze a prikryte pokrievkou. Po približne dvoch minútach pridajte do panvice pár kvapiek vody (nie priamo na pizzu, ale na okraj panvice). Pokračujte v ohreve ešte ďalšiu minútu, pričom pokrievku nechajte na mieste. Hotovo! Pizza bude mať chrumkavý spodok a vláčne cesto.

Tento spôsob je ideálny, ak nemáte mikrovlnku alebo ak chcete pizzu ohriať bez rizika, že stratí svoju pôvodnú textúru.

Ktorý spôsob ohrevu je najlepší?

Výber metódy závisí od vašich preferencií a času, ktorý máte k dispozícii:

Mikrovlnka s vodou – najrýchlejšie riešenie, vďaka ktorému bude pizza vláčna a nebude vysušená.

– najrýchlejšie riešenie, vďaka ktorému bude pizza vláčna a nebude vysušená. Panvica s vodou – síce trvá dlhšie, ale pizza bude mať chrumkavý spodok a pôsobí takmer ako čerstvo upečená.

– síce trvá dlhšie, ale pizza bude mať chrumkavý spodok a pôsobí takmer ako čerstvo upečená. Rúra (ako bonusová metóda) – ak máte viac času, môžete pizzu ohriať v rúre pri 180 °C na 5-7 minút, čím získate chrumkavý a rovnomerne ohriaty výsledok.

Každá z metód má svoje výhody, no ak sa ponáhľate, trik s vodou v mikrovlnke vám zachráni pizzu pred úplným sklamaním.

Záver: Ako si vychutnať pizzu aj na druhý deň?

Aby bola pizza chutná aj na druhý deň, nesmiete podceniť spôsob jej skladovania. Ak ju správne uskladníte a následne ohrejete jedným z odporúčaných spôsobov, vyhnete sa rozmočenej alebo naopak príliš vysušenej konzumácii.

Najlepšou možnosťou je použiť mikrovlnku s pohárom vody alebo ohrev na panvici, ktorý dodá pizzi nielen vláčnosť, ale aj chrumkavú kôrku. Ak máte viac času, rúra je tiež skvelou voľbou.

Vyskúšajte tieto triky a už nikdy nebudete musieť vyhodiť zvyšnú pizzu len preto, že stratila svoju pôvodnú chuť a konzistenciu!