Ako vyčistiť upchaté WC bez zvonu: Skvelý trik s PET fľašou!

Upchatý záchod vie poriadne potrápiť. Ak sa vám voda v mise dvíha a neviete si rady, netreba hneď panikáriť ani volať havarijnú službu.
Existuje viacero jednoduchých spôsobov, ako spriechodniť WC aj bez klasického zvonu, a to s pomôckami, ktoré má doma takmer každý.
Ako pristupovať k upchatému WC
Rôzne triky na čistenie a riešenie domácich problémov sa zídu v každej domácnosti.
Platí to nielen pri upratovaní kúpeľne, ale aj pri upchatom WC, sprche, umývadle či vani. Odborník vám síce poradí svoje osvedčené metódy a nástroje, no často platí, že treba skúsiť viac možností.
Niekedy sa problém vyrieši hneď, inokedy si vyžaduje trpezlivosť a opakované pokusy.
Upchatý záchod rozhodne nepatrí medzi obľúbené domáce práce. Navyše zohnať údržbára na poslednú chvíľu býva náročné a pohotovostný zásah profesionála môže byť finančne nepríjemný.
Príprava pred samotným čistením
Skôr než sa pustíte do práce, myslite na ochranu. Použite dlhé gumové rukavice alebo aspoň igelitové vrecko, cez ktoré budete držať improvizované nástroje, ako je hadica, špachtľa či plastová fľaša.
Rátajte aj s tým, že z misy môže striekať znečistená voda.
Pre istotu odstráňte z okolia toalety koberčeky, zásobník na toaletný papier, časopisy a všetko, čo by sa mohlo namočiť alebo znečistiť.
Pomôže voda, hadica aj PET fľaša
Ak misa nie je úplne plná, len má zvýšenú hladinu vody, môžete skúsiť silný prúd vody. Naplňte vedro a z výšky vylejte vodu priamo do otvoru WC.
Ak je upchatie len mierne, tlak vody ho môže uvoľniť a hladina sa vráti do normálu.
Ďalšou možnosťou je hadica s tečúcou vodou. Môžete ňou skúsiť mechanicky posunúť prekážku, prípadne hadicu napojiť na batériu pri umývadle a využiť silu prúdu vody.
V tomto prípade je dobré mať pomocníka, ktorý bude vodu podľa potreby zapínať a vypínať, aby ste predišli vytopeniu bytu.
Veľmi praktickým riešením je aj PET fľaša, z ktorej si vyrobíte provizórny zvon. Ide o jednoduchý, ale účinný trik, ktorý si môžete pozrieť aj v tomto krátkom autentickom videu:
Ako použiť PET fľašu namiesto zvonu
Ak doma nemáte zvon, postačí vám 1,5-litrová PET fľaša. Fľašu pevne uzavrite vrchnákom a odrežte jej dno.
S nasadenými rukavicami ju vložte do záchodovej misy odrezaným dnom nadol a začnite pumpovať.
Najskôr pumpujte pomaly, aby ste videli, ako reaguje voda. Následne môžete skúsiť dva až tri razantnejšie pohyby a fľašu vytiahnuť.
Ak sa upchatie uvoľní, voda začne odtekať – buď úplne, alebo aspoň čiastočne. Podľa potreby postup zopakujte.
Tento jednoduchý trik často dokáže nahradiť klasický zvon a vyriešiť problém rýchlo a bez zbytočných nákladov.