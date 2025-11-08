Ako ušetriť pri nákupe potravín? Letáky nestačia, pomôžu rozumné návyky a plánovanie

Včase, keď ceny potravín neustále rastú, hľadá mnoho ľudí – najmä seniorov a rodiny s deťmi – spôsoby, ako pri nákupe čo najviac ušetriť. Najčastejším riešením býva sledovanie akciových letákov, no samotné zľavy často nestačia. Ak chceme výdavky znížiť trvalo, musíme zmeniť niekoľko bežných návykov.
Ceny potravín rastú rýchlejšie než príjmy
Ceny základných potravín – ako mlieko, pečivo či mäso – sa za posledné roky zvýšili o desiatky percent. Niet preto divu, že ľudia hľadajú spôsoby, ako nakúpiť rozumnejšie. Aj keď akcie vedia pomôcť, často sa stáva, že nakoniec zaplatíme viac, než by sme chceli, pretože do košíka pridávame aj produkty, ktoré vôbec nepotrebujeme.
Úspora preto nespočíva len v tom, čo kúpime, ale najmä v tom, ako sa na nákup pripravíme.
1. Plánujte dopredu a držte sa zoznamu
Najspoľahlivejším spôsobom, ako znížiť výdavky, je plánovanie jedál a nákupov.
Pred odchodom do obchodu si urobte zoznam potravín podľa toho, čo plánujete variť počas nasledujúcich dní. Skontrolujte chladničku a špajzu – často tam nájdete potraviny, na ktoré ste zabudli.
Keď sa budete držať zoznamu, vyhnete sa impulzívnym nákupom. Podľa viacerých štúdií ľudia, ktorí nakupujú bez plánu, minú v priemere o 20 – 30 % viac než tí, ktorí si nákup vopred pripravia.
2. Využívajte vernostné programy a zľavové aplikácie
Takmer každý veľký reťazec dnes ponúka vernostný program, ktorý poskytuje zľavy alebo body na ďalšie nákupy. Niektoré obchody dávajú špeciálne zľavy len registrovaným zákazníkom – napríklad na oleje, mliečne výrobky či drogériu.
Väčšina týchto kariet dnes existuje aj vo forme mobilných aplikácií, takže nie je potrebné nosiť plastové kartičky. V aplikáciách nájdete aj prehľad aktuálnych akcií, digitálne kupóny a personalizované ponuky podľa toho, čo bežne kupujete.
3. Vyberte si správny čas na nákup
Ak chcete ušetriť, nie je jedno, kedy idete do obchodu.
Ráno býva tovar doplnený, takže je väčšia šanca, že nájdete výrobky v zľave ešte predtým, než sa vypredajú.
Naopak večer pred zatvorením sa v mnohých supermarketoch znižujú ceny čerstvých potravín – pečiva, šalátov, mäsa či mliečnych výrobkov, ktorým končí spotreba.
Tieto zľavy bývajú reálne a legitímne – často 20 až 50 %. Ak máte možnosť, skúste nakupovať v týchto hodinách, rozdiel v cene býva citeľný.
4. Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti môžu byť stále bezpečné
Tu však treba byť opatrný.
Ak na obale stojí „minimálna trvanlivosť do“, ide o dátum, do ktorého si potravina zachováva pôvodnú kvalitu – chuť, vôňu či textúru. Po tomto dátume môže byť stále bezpečná, ak bola správne skladovaná.
Naopak, ak je na výrobku uvedené „spotrebujte do“, po tomto dátume ho už jesť nesmiete – hrozí riziko zdravotných problémov.
Niektoré obchody ponúkajú produkty s krátkou dobou minimálnej trvanlivosti so zľavou, a to je úplne v poriadku. Takto môžete ušetriť hlavne pri suchých potravinách – ako cestoviny, ryža, múka, sušienky či konzervy.
5. Porovnávajte ceny – nenechajte sa nachytať na „akciu“
Nie každá zľava je výhodná.
Niektoré obchody krátko pred akciou cenu tovaru umelo zvýšia, aby ju potom mohli znížiť a pôsobiť ako „výhodná ponuka“. Preto sa oplatí porovnávať ceny online alebo v porovnávacích aplikáciách.
Zamerajte sa hlavne na jednotkovú cenu (napr. za 1 kg alebo 1 l). Len tak zistíte, ktorá ponuka je naozaj výhodná.
Pri drogérii, pracích prostriedkoch či väčších baleniach bývajú rozdiely medzi obchodmi aj niekoľko eur.
6. Nakupujte s plným žalúdkom
Znie to banálne, ale je to vedecky dokázané.
Ľudia, ktorí nakupujú hladní, majú väčšiu tendenciu siahnuť po nezdravých a drahších potravinách. Pred nákupom sa preto vždy aspoň ľahko najedzte – ušetríte nielen peniaze, ale aj kalórie.
Pravdivý záver: šetrenie nie je o odopieraní, ale o plánovaní
Ušetriť pri nákupe potravín sa dá, ak človek vie, ako na to. Nie je to o tom, že musíte kupovať len najlacnejšie výrobky, ale o rozumnom plánovaní, porovnávaní cien a využívaní reálnych zliav.
Ak sa naučíte tieto zásady dodržiavať, vaša peňaženka to pocíti – a bez toho, aby ste sa museli výrazne obmedzovať.
Skutočné šetrenie je totiž o zodpovednosti, nie o odriekaní.