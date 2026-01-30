Ako studené susedné byty dokážu nečakane zvýšiť vaše náklady na kúrenie

Mnohí ľudia predpokladajú, že výšku účtu za kúrenie ovplyvňuje výlučne to, akú teplotu si doma nastavia. V rodinnom dome to do veľkej miery platí, no v bytových domoch je situácia zložitejšia. Tam totiž zohráva významnú úlohu aj to, ako kúria (alebo nekúria) susedia okolo vás.
Teplo sa medzi bytmi šíri prirodzene a nezaujíma ho, kde máte hranicu svojho obývačkového koberca. Ide o normálny fyzikálny jav, ktorý sa v bytových domoch nedá 100 % obmedziť.
Teplo vždy putuje z teplejšieho priestoru do chladnejšieho
Základný fyzikálny fakt:
Teplo sa presúva tam, kde je chladnejšie.
Ak máte v byte napríklad 22 °C a sused vedľa vás 15 °C, teplo začne postupne prenikať:
- cez spoločnú stenu
- cez strop alebo podlahu
- cez prieniky konštrukcií a rohy
To znamená, že časť energie, ktorú doma zaplatíte, ohrieva nielen váš byt, ale aj steny, ktoré sú ochladzované susedovým chladom.
Výška týchto tepelných strát závisí najmä od:
- rozdielu teplôt medzi bytm
- kvality zateplenia domu,
- hrúbky a materiálu konštrukcií
- plochy spoločných stien
V starších panelových domoch bez zateplenia môžu byť straty výrazné, pokojne aj desiatky percent z celkového tepla unikajú práve do susedných bytov.
Studený byt pod vami má najväčší vplyv na komfort
Teplo stúpa nahor, preto sú rozdiely teplôt medzi poschodiami veľmi dôležité.
Ak byt pod vami nekúri alebo kúri minimálne, podlaha bude citeľne chladnejšia.
Dôsledky:
- znižuje sa pocitová teplota v miestnostiach
- telo vníma chlad od nôh intenzívnejšie
- začnete prirodzene viac kúriť, aby ste sa zohriali
V energetickom hodnotení budov sa táto situácia označuje ako „nevykurovaný priestor pod bytom“ a je známe, že spôsobuje vysoké tepelné straty.
Studené steny môžu viesť ku kondenzácii a tvorbe plesní
Ak je spoločná stena dlhodobo výrazne chladnejšia než vzduch v miestnosti, môže na nej dochádzať ku kondenzácii vlhkosti. To je technicky presný a známy jav v stavebníctve.
Kondenzácia môže spôsobiť:
- vznik plesní na povrchu steny
- zhoršenú kvalitu vnútorného vzduchu
- problémy u alergikov a ľudí so slabšou imunitou
Tento problém sa v praxi objavuje najmä v starších bytových domoch, kde sú obvodové či medzibytové steny tepelne nevyhovujúce.
Ako sa dá situácia riešiť?
Hoci priame ovplyvnenie toho, ako sused kúri, nie je možné, existujú reálne riešenia, ktoré sú technicky aj legislatívne uskutočniteľné:
1. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií
- dodatočné zateplenie z vonkajšej strany (ak to SVB odhlasuje)
- vnútorné zateplenie medzibytovej steny (aj keď menej účinné)
- kvalitné okná s dobrým tesnením
2. Úprava systému rozpočítania nákladov
V mnohých domoch sa používa kombinácia:
- základná zložka – podľa podlahovej plochy
- spotrebná zložka – podľa nameraného odberu
Presné pravidlá nastavuje SVB alebo správca. Ak majú byty výrazne rozdielne teploty, môže byť potrebné systém prehodnotiť, aby bol férovejší.
3. Vnútorné opatrenia
- hrubšie koberce
- zníženie infiltrácie (prefukov)
- správne vetranie, aby nevznikala vlhkosť
Realita je jednoduchá: na vaše náklady vplývate vy aj susedia
V bytovom dome je teplo spoločným „obyvateľom“.
Ak niekto výrazne nekúri, ovplyvňuje tým teplotu stien tých, ktorí kúria viac.
Výsledok môže byť:
- vyššia spotreba energie
- horšia životná pohoda
- riziko tvorby plesní v chladných miestach
To je technicky a fyzikálne presný popis situácie.