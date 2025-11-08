Ako správne prezimovať oleander. 3 rady, ktoré sa vám oplatia

Foto: František Stacho

Oleander (Nerium oleander) je elegantná a odolná stredomorská rastlina, ktorá v lete rozžiari terasy i záhrady svojimi bohatými kvetmi a exotickým vzhľadom. Aby však mohol prekvitať aj ďalšiu sezónu, potrebuje počas zimy špeciálnu starostlivosť. Keďže mráz neznáša, jeho prezimovanie je rozhodujúce pre to, či sa na jar dočkáme zdravých výhonkov a nových pukov.

Teplota je kľúčová – oleander mráz nezvládne

Oleander pochádza z oblastí s miernymi zimami – typicky Stredomorie či Blízky východ. Preto už pri teplotách okolo 0 °C hrozí poškodenie listov aj koreňov. Rastlina by nikdy nemala zostať vonku, ak sa očakáva mráz.

Na jeseň, približne koncom októbra alebo začiatkom novembra, keď nočné teploty klesajú pod 5 °C, je čas ju presunúť dovnútra. Neprenášajte ju však príliš skoro – krátke vystavenie chladnejším (nie mrazivým) teplotám pomáha rastline prirodzene prejsť do obdobia pokoja.

Pred samotným presunom:

  • skontrolujte listy aj stonky
  • odstráňte všetky žlté, suché či poškodené časti
  • v prípade potreby ošetrite proti voškám alebo iným škodcom

Takto pripravená rastlina zvládne zimný oddych bez rizika plesní či chorôb.

Kde oleander prezimovať

Správne miesto rozhoduje o úspechu prezimovania. Oleander potrebuje chlad, svetlo a suchší vzduch.

Ideálne podmienky:

  • Teplota: 5–10 °C (minimálne však nad bodom mrazu).
  • Svetlo: svetlé miesto – napríklad pri okne alebo v zimnej záhrade.
  • Prostredie: vzdušné, ale nie príliš vlhké.

Za vhodné sa považujú nevykurované chodby, svetlé garáže, chladné verandy či zimné záhrady bez kúrenia. Ak má miestnosť menej svetla, rastlina by mala byť v o niečo chladnejšom prostredí – spomalí sa tak jej metabolizmus a zníži potreba energie.

Vyhnite sa úplne tmavým pivniciam – rastlina bez svetla stráca listy a oslabuje.

Zálievka počas zimy – menej znamená viac

V zime oleander takmer nerastie, a preto nepotrebuje pravidelné zalievanie ani hnojenie. Substrát by mal byť len mierne vlhký, nie premočený.

  • Zalejte približne raz za 3–4 týždne, a to iba vtedy, ak je povrch pôdy suchý.
  • Prebytočnú vodu z misky vždy vylejte, aby sa korene nezadusili.
  • Počas zimy nehnojte – rastlina živiny momentálne nevyužije a prebytok by jej mohol uškodiť.

Ak by ste ju polievali príliš často, korene by začali hniť a rastlina by mohla odumrieť.

Ako prebrať oleander na jar

Koncom zimy, keď sa denné teploty začnú trvalo držať nad 10 °C, môžete oleander postupne prebúdzať.

  1. Presuňte ho na svetlejšie a teplejšie miesto.
  2. Začnite mierne zvyšovať zálievku.
  3. S hnojením začnite až po vypustení nových výhonkov.
  4. Von ho vynášajte až po posledných mrazoch – zvyčajne v druhej polovici mája.

Ak je rastlina po zime oslabená, je vhodné ju presadiť do čerstvého substrátu a prípadne skrátiť staré výhonky, aby sa rozvetvila.

Dôležité bezpečnostné upozornenie

Oleander je síce nádherný, no všetky jeho časti sú jedovaté. Pri manipulácii (napr. reze alebo presádzaní) používajte rukavice a zabráňte prístupu detí či domácich zvierat k rastline.

Zhrnutie – tri zásady úspechu

  1. Chráňte pred mrazom: nikdy nenechávajte oleander vonku, ak teplota klesne pod 0 °C.
  2. Zimujte v chlade a svetle: ideálne 5–10 °C, bez prebytočnej vlhkosti.
  3. Polievajte len občas: približne raz mesačne, bez hnojenia.

Ak sa týchto zásad budete držať, váš oleander prežije zimu v plnej kondícii a v lete sa opäť rozžiari stovkami nádherných kvetov, ktoré vám pripomenú vôňu mora a slnka.

