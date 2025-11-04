Ako si namnožiť čarovný starček (Curio rowleyanus). Jednoduchý spôsob, ako mať plný byt „zelených perál“

Starček, známy aj ako „šnúra perál“ (angl. String of Pearls), je jednou z najzaujímavejších izbových rastlín, aké môžete doma pestovať. Jeho dlhé, tenké výhonky sú posiate drobnými guľatými listami, ktoré vyzerajú ako zelené korálky navlečené na niť. Tento nezvyčajný vzhľad mu priniesol obrovskú popularitu medzi milovníkmi rastlín po celom svete.
Video návod: starček krok za krokom
Pozri si praktický postup v tomto videu z kanála TELEVÍZIA POHODA. Ukazuje, ako pripraviť odrezky a čo presne s nimi urobiť, aby rýchlo zakorenili.
A čo je na tom najlepšie? Starček (Curio rowleyanus, kedysi Senecio rowleyanus) sa rozmnožuje mimoriadne ľahko, takže si z jednej rastliny môžete rýchlo vytvoriť celú kolekciu.
Krásny, no trochu iný sukulent
Hoci ide o sukulent, starček sa od väčšiny bežných druhov odlišuje. Namiesto pichliačov má tenké, ovisnuté stonky s guľatými listami, v ktorých rastlina uchováva vodu. Vďaka tomu zvládne krátkodobé sucho, no neznáša dlhodobé premokrenie.
V prírode rastie v suchých oblastiach Južnej Afriky, kde sa jeho dlhé výhonky plazia po zemi alebo previsajú z kameňov. Doma sa najlepšie vyníma v závesnom kvetináči, kde jeho „perlové reťaze“ môžu voľne visieť.
Kedy je najlepšie obdobie na rozmnožovanie
Starček sa dá rozmnožiť počas celého roka, no najlepšie výsledky dosiahnete na jar alebo v lete, keď má rastlina aktívnu rastovú fázu. Vtedy rýchlejšie vytvára nové korene a výhonky.
Najspoľahlivejší spôsob: rozmnožovanie odrezkami
Najjednoduchšia a zároveň najúčinnejšia metóda je množenie stonkovými odrezkami. Starček má totiž na stonkách drobné uzlíky, z ktorých sa môžu rýchlo vytvoriť korene, ak sa dostanú do kontaktu s pôdou alebo vodou.
Postup krok za krokom:
- Vyberte zdravý výhonok – bez známok hniloby alebo vysušenia.
- Odstrihnite asi 10–12 cm dlhý kus pomocou čistých, ostrých nožníc alebo noža.
- Zo spodnej časti odrezku odoberte dve až tri guličky (listy), aby sa odhalili uzlíky, z ktorých vyrastú korene.
- Nechajte odrezok niekoľko hodín preschnúť – zabránite tak hnilobe v mieste rezu.
- Potom môžete zvoliť jeden z dvoch spôsobov zakoreňovania:
- v substráte, alebo
- vo vode.
Zakoreňovanie v substráte – najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob
Pripravte si menší kvetináč s priepustným substrátom pre sukulenty – teda zmes rašeliny, piesku a perlitu.
Odrezok položte na povrch pôdy, aby sa jeho odhalené uzlíky dotýkali substrátu. Môžete ich jemne pritlačiť alebo zľahka zasypať tenkou vrstvou zeme.
Substrát udržujte mierne vlhký, nie však mokrý. Ideálne je používať rozprašovač. Kvetináč umiestnite na svetlé miesto bez priameho slnka. Po 3–4 týždňoch by sa mali objaviť nové korienky a malé výhonky.
Zakoreňovanie vo vode – atraktívne, ale rizikovejšie
Tento spôsob je vizuálne zaujímavý, pretože môžete sledovať, ako sa korene postupne vyvíjajú.
Odrezok vložte do sklenenej nádoby s čistou vodou, pričom do vody by mali byť ponorené len miesta bez guličiek. Vodu meňte každé 2–3 dni, aby sa zabránilo hnilobe.
Keď korienky dorastú do dĺžky približne 2–3 cm, opatrne presaďte odrezok do substrátu. Dlhšie ponechanie vo vode môže spôsobiť oslabenie koreňov, pretože starček nie je vodná rastlina.
Ideálne podmienky pre mladé rastlinky
Aby nové rastlinky prosperovali, poskytnite im teplé, svetlé a suché prostredie.
- Teplota: 20–25 °C
- Svetlo: jasné, rozptýlené svetlo (napr. pri okne so záclonou)
- Vlhkosť: bežná izbová; starček nemá rád príliš vlhký vzduch
- Zálievka: až keď substrát úplne preschne
Môžete vytvoriť aj malý skleníkový efekt – prikryte kvetináč priehľadnou plastovou nádobou, čím podporíte rýchlejšie zakoreňovanie. Ak sa na stenách začne tvoriť kondenz, vetranie je nutnosťou, aby rastlina nezačala hniť.
Presádzanie a ďalšia starostlivosť
Keď má mladý starček silné korene a začne vytvárať nové výhonky, presaďte ho do konečného kvetináča. Ideálny je závesný kvetináč s drenážnymi otvormi, aby mohla prebytočná voda voľne odtekať.
Starček sa vám za správnu starostlivosť odvďačí rýchlym rastom. Jeho výhonky môžu dorásť až do dĺžky jedného metra, čo z neho robí jednu z najefektnejších izbových rastlín pre závesné aranžmány.
Zhrnutie
Rozmnožovanie starčeka nie je veda – skôr malý rastlinný zázrak.
Stačí jeden zdravý výhonok, trochu substrátu a trpezlivosť. Za pár týždňov sa z odrezku stane nová rastlina, ktorá prinesie do vášho domova sviežu zelenú energiu a elegantný prírodný doplnok.
Ak sa budete držať týchto krokov, úspech máte takmer zaručený – a čoskoro zistíte, že pri jednom kvetináči rozhodne nezostanete.