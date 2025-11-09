Ako sa postarať o ríbezle a egreše, aby vás v budúcej sezóne odmenili bohatou úrodou?

Jeseň neznamená pre záhradkárov oddych. Práve naopak – toto obdobie rozhoduje o tom, ako bude vyzerať úroda v ďalšom roku. Ak sa o ríbezle a egreše správne postaráte po zbere plodov, rastliny sa lepšie zregenerujú a nasledujúcu sezónu sa vám odvďačia množstvom sladkých bobúľ.
Ríbezle aj egreše patria medzi najspoľahlivejšie drobné ovocie. Ak sa im venujete pravidelne, dokážu prinášať ovocie aj viac než 15 rokov. Aby však neoslabli a nestratili svoju vitalitu, potrebujú pravidelný rez, výživu a ochranu pred zimou.
Kedy rezať – jeseň alebo jar?
Najvhodnejší čas na rez ríbezlí a egrešov je neskorá zima alebo veľmi skorá jar, ešte predtým, než rastliny začnú pučať. To je obdobie, keď už nehrozia silné mrazy, no drevo je stále v pokoji. Rez v tomto čase rastlinu najmenej stresuje a podporuje jej rast.
Ak však pestujete v oblasti s miernou zimou, môžete niektoré základné úpravy urobiť aj na jeseň – napríklad odstrániť suché alebo poškodené konáre. Silnejší rez, ktorý mení tvar kríka, si ale nechajte na obdobie tesne pred jarným prebudením.
Ako správne rezať ríbezle
Ríbezle plodia najviac na jedno- až trojročných výhonoch. Staršie konáre už prinášajú menej bobúľ, preto ich treba postupne odstraňovať.
- V kríku nechajte približne 8 až 12 silných výhonov rôzneho veku.
- Každý rok odstráňte 1 až 3 najstaršie výhony, ideálne až pri zemi.
- Vnútro kríka by malo zostať otvorené, aby k nemu prenikalo svetlo a vzduch.
Tento spôsob pomáha predchádzať chorobám, ako je napríklad múčnatka, a zlepšuje kvalitu plodov.
Ako na egreše
Egreše rastú podobne ako ríbezle, no kvôli tŕňom si pri práci dajte rukavice. Aj tu platí, že rastlina by mala mať 8 až 10 silných výhonov rôzneho veku. Vhodné je udržiavať tvar kríka otvorený do tvaru pohára – tak sa rastlina lepšie prevzdušní a plody dozrievajú rovnomerne.
Ak máte starší krík, ktorý ste dlhší čas nestrihali, omladenie robte postupne – každý rok odstráňte len časť starých konárov, aby rastlina neprišla o všetku silu naraz.
Upratovanie a prevencia chorôb
Po reze vždy pozbierajte všetky spadnuté listy a odstránené konáre. V starých zvyškoch sa často ukrývajú larvy škodcov či spóry húb, ktoré by sa na jar mohli znovu rozšíriť. Okolie kríka môžete jemne prekypriť, aby sa zlepšila priepustnosť pôdy a prístup kyslíka ku koreňom.
Jesenná výživa a hnojenie
Po skončení sezóny rastliny síce prechádzajú do pokoja, no pred zimou je dôležité doplniť pôde živiny.
- Ideálne hnojivo: dobre vyzretý kompost alebo preležaný maštaľný hnoj. Tieto zdroje dodajú pôde draslík, fosfor a stopové prvky, ktoré rastlina využije na regeneráciu.
- Čomu sa vyhnúť: hnojivám s vysokým obsahom dusíka. Tie by podporili rast nových výhonkov, ktoré do zimy nestihnú zdrevnatieť a môžu vymrznúť.
Hnojivo zapracujte plytko do pôdy okolo koreňov a následne plochu zamulčujte.
Mulčovanie a ochrana pred mrazom
Mulčovanie je jednoduchý spôsob, ako udržať pôdu vlhkú a chrániť korene pred mrazom. Použiť môžete vrstvu posekanej trávy, lístia, kompostovanej kôry alebo slamy.
Mladé rastliny môžete navyše prihrnúť trochou zeminy alebo obložiť chvojinou – to pomôže chrániť koreňový systém pred mrazom aj vysúšaním vetrom.
Odmena v podobe bohatej úrody
Ríbezle a egreše sa odmenia každému záhradkárovi, ktorý im venuje trochu pozornosti. Ak im doprajete pravidelný rez, dostatok živín a ochranu pred zimou, nasledujúce leto vás potešia množstvom zdravých, šťavnatých bobúľ.
Starostlivosť o tieto kry je jednoduchá, no vyžaduje dôslednosť. Niekoľko hodín práce na jeseň alebo začiatkom jari dokáže rozhodnúť o tom, či budete mať v ďalšej sezóne len pár plodov – alebo plné misky lahodného ovocia.