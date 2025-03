Ako dlho môžete uchovávať domáce kompóty? Prekvapivá odpoveď

Najčastejšie sa odporúča skonzumovať ich do dvoch rokov od prípravy. Dôvodom je, že postupom času sa v kompótoch mení ich chuť, farba aj aróma. Hoci sa pri správnom zaváraní a skladovaní (v suchu, tme a chlade) dokážu udržať dlhšie, kvalita ovocia a jeho senzorické vlastnosti sa môžu po dvoch rokoch výrazne zhoršiť.

Po otvorení sa do kompótu dostane vzduch a začne sa rýchlejšie kaziť. Preto je dôležité uložiť otvorený pohár do chladničky a skonzumovať ho ideálne do niekoľkých dní. Takto si zaručíte, že ovocie bude stále chutné a čerstvé.

Prečo by kompóty nemali chýbať v špajze?

Zdravšia alternatíva dezertu

Oproti klasickým zákuskom obsahujú kompóty menej kalórií a viac vlákniny, ktorá podporuje trávenie. Spracovanie nadbytočného ovocia

Ak máte väčší nadbytok ovocia, zaváranie je skvelý spôsob, ako ho zužitkovať a zabrániť plytvaniu. Jednoduchá príprava a dlhá trvanlivosť

Kompóty sa dajú pri správnom zaváraní skladovať naozaj dlho. V porovnaní s čerstvým ovocím máte na ich konzumáciu oveľa viac času.

Tipy pre najlepšiu kvalitu:

Vždy používajte čerstvé a nepoškodené ovocie .

. Dbajte na čistotu pohárov a vrchnákov – sterilizujte ich pred zaváraním.

– sterilizujte ich pred zaváraním. Skladujte kompóty v tmavom a chladnom prostredí (napr. v špajze alebo pivnici).

(napr. v špajze alebo pivnici). Pred konzumáciou vždy skontrolujte vzhľad a vôňu kompótu.

Viac informácií nájdete aj vo videu:

Ako dlho môžete uchovávať domáce kompóty

Toto video vám môže pomôcť získať ďalšie tipy na prípravu a skladovanie kompótov, aby ste si uchovali ich chuť a kvalitu čo najdlhšie. Nech sa páči, vyskúšajte a vychutnajte si ich!